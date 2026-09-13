Jisoo (BLACKPINK) công khai ảnh trước và sau khi trang điểm

Jisoo (BLACKPINK) mới đây khiến người hâm mộ chú ý khi công khai loạt ảnh trước và sau khi trang điểm. Sự thay đổi trong diện mạo giúp nữ ca sĩ khoe hai sắc thái khác biệt, nhưng điểm chung vẫn là nhan sắc nổi bật ngay cả khi để mặt mộc.

Cụ thể, mới đây, Jisoo đăng tải nhiều hình ảnh lên trang cá nhân. Thời điểm này, nữ ca sĩ đang có mặt tại New York (Mỹ) để tham dự show diễn thời trang của một thương hiệu.

Jisoo đăng tải nhiều hình ảnh lên trang cá nhân trong chuyến đi Mỹ mới đây.

Đáng chú ý, Jisoo chủ động chia sẻ hình ảnh ghi lại diện mạo trước và sau khi trang điểm. Theo đó, khi chưa trang điểm, nữ ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài tự nhiên, nhẹ nhàng. Làn da sáng, đường nét gương mặt rõ ràng cùng diện mạo trong trẻo giúp Jisoo vẫn nổi bật dù không cần đến lớp trang điểm cầu kỳ.

Sau khi được trang điểm, nữ ca sĩ lại mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác. Đôi mắt được nhấn sâu hơn, các đường nét trên gương mặt trở nên sắc sảo và rõ ràng. Kết hợp cùng mái tóc dài uốn gợn sóng, Jisoo tạo nên vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa sang trọng.

Dù mức độ trang điểm tạo ra sự khác biệt rõ rệt về thần thái, nhan sắc đặc trưng của Jisoo gần như không thay đổi. Từ diện mạo tự nhiên đến hình ảnh được chăm chút kỹ lưỡng, thành viên BLACKPINK vẫn giữ được vẻ đáng yêu và những đường nét được xem là đặc trưng của cô.

Dù mức độ trang điểm tạo ra sự khác biệt rõ rệt về thần thái, nhan sắc đặc trưng của Jisoo gần như không thay đổi.

Bên cạnh hoạt động thời trang, Jisoo hiện cũng đang tập trung cho âm nhạc cá nhân. Ngày 4/9, nữ ca sĩ chính thức phát hành đĩa đơn mới mang tên CLICK.

CLICK đánh dấu màn trở lại của Jisoo sau khoảng 11 tháng kể từ khi cô kết hợp cùng ngôi sao nhạc pop ZAYN trong ca khúc EYES CLOSED phát hành vào tháng 10 năm ngoái. Sản phẩm mới tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, trong bối cảnh Jisoo đang đẩy mạnh các hoạt động cá nhân bên cạnh lịch trình cùng BLACKPINK.