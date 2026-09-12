Nữ diễn viên Jung Ho Yeon khoe xương quai xanh nổi bật

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Jung Ho Yeon khiến người hâm mộ quốc tế chú ý khi xuất hiện với diện mạo đầy cuốn hút trong bộ ảnh mới. Nữ diễn viên kiêm người mẫu khoe vóc dáng mảnh mai cùng thần thái sắc lạnh khi diện thiết kế hàng hiệu.

Cụ thể, Jung Ho Yeon đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân kèm lời chào bằng tiếng Việt Nam. Chỉ với chia sẻ ngắn gọn, nữ diễn viên lập tức thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Jung Ho Yeon trong loạt ảnh tại Việt Nam mới đây.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Jung Ho Yeon diện một thiết kế váy ống ngực màu đen với phần bèo nhún độc đáo. Cô tạo dáng đầy khí chất trước ống kính, kết hợp mái tóc đen dài thẳng với phần mái bằng, kính râm mắt mèo và son đỏ nổi bật.

Đặc biệt, thiết kế không có phần tay áo giúp Jung Ho Yeon khoe đường xương quai xanh rõ nét cùng bờ vai thon gọn. Vóc dáng mảnh mai đặc trưng của nữ người mẫu kết hợp với cách tạo dáng mạnh mẽ càng làm nổi bật thần thái thời trang ấn tượng.

Phong cách lần này mang đến hình ảnh Jung Ho Yeon vừa lạnh lùng, sang trọng vừa có phần quyến rũ. Những đường nét thanh thoát cùng khí chất của một người mẫu quốc tế giúp cô dễ dàng chiếm trọn sự chú ý trong từng khung hình.

Phong cách lần này mang đến hình ảnh Jung Ho Yeon vừa lạnh lùng, sang trọng vừa có phần quyến rũ.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ toàn cầu. Đặc biệt, lời chào bằng tiếng Việt của Jung Ho Yeon cũng khiến khán giả Việt Nam thích thú, khi nữ diễn viên chủ động sử dụng ngôn ngữ này để tương tác với người hâm mộ.

Bên cạnh công việc người mẫu, Jung Ho Yeon thời gian qua tiếp tục ghi dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất. Ngày 15/7, cô góp mặt trong bộ phim điện ảnh HOPE và nhận được sự chú ý với màn thể hiện của mình. Tác phẩm đánh dấu bước tiến tiếp theo của Jung Ho Yeon trong hành trình củng cố vị trí diễn viên bên cạnh sự nghiệp người mẫu vốn đã được quốc tế biết đến.