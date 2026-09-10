Loạt ảnh đời thường của Top 3 Miss World 2026

Người đẹp hiện theo học ngành Quản trị Khách sạn tại Đại học Balearic. Cô có thể sử dụng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Catalan, đồng thời học thêm tiếng Đức và tiếng Thụy Điển. Việc thường xuyên di chuyển và khám phá các nền văn hóa khác nhau cũng là một phần trong cuộc sống mà Elisabeth chia sẻ trên mạng xã hội.