Loạt ảnh đời thường của Top 3 Miss World 2026

Lâm Bảo Châu làm vedette trong trang phục cưới của NTK Văn HoànThời trang -
GĐXH - Trong show diễn "The Thread of Legacy" - Private Fashion Show của NTK Văn Hoàn, người mẫu Lâm Bảo Châu xuất hiện ở vị trí vedette với một thiết kế cách điệu phóng khoáng, đại diện cho làn gió mới trong hành trình cưới của người đàn ông hiện đại.
Ngọc Trinh diện bikini khoe thân hình 'cực phẩm' ở tuổi 37Đẹp -
GĐXH - Ngọc Trinh liên tục trở thành tâm điểm chú ý và khẳng định vị trí "nữ hoàng nội y" khi tung ra hàng loạt bộ ảnh bikini nuột nà đến từng đường nét.
Hồ Ngọc Hà xuất hiện bên Lưu Diệc PhiĐẹp -
Hồ Ngọc Hà tới Thượng Hải tham dự sự kiện của một thương hiệu. Lưu Diệc Phi và loạt sao nổi danh Trung Quốc cũng góp mặt.
Sắc vóc MC Mai Ngọc sau sinhĐẹp -
GĐXH - MC Mai Ngọc gây ấn tượng với hình ảnh U40 rạng rỡ, mẹ của một em bé 16 tháng. Cô khiến nhiều người ngưỡng mộ với bí quyết giảm cân hiệu quả và lối sống lành mạnh, đầy kỷ luật.
Kendall Jenner thu hút mọi ánh nhìn tại Liên hoan phim VeniceĐẹp -
Kendall Jenner gây chú ý khi diện thiết kế Giorgio Armani vintage có tuổi đời đúng bằng tuổi của nữ người mẫu.
Nhan sắc cuốn hút và đời thực đáng ngưỡng mộ của chủ nhân vương miện Miss World 2026Đẹp -
GĐXH - Hoa hậu Joheirry Mola Dominguez sở hữu chiều cao 1,75m và nhan sắc quyến rũ, hiện đang là giáo viên, phóng viên, người mẫu.
Mỹ nhân Thanh Hóa 42 tuổi chưa chồng, giữ gìn sắc vóc quyến rũĐẹp -
GĐXH - Phương Linh ở tuổi 42 vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung và vóc dáng quyến rũ. Cô chia sẻ cuộc sống đầy đủ, tự tại và nhiều lần không ngại khoe ảnh 'cam thường'.
Bùi Lan Hương 'Ngày chưa giông bão' gợi cảm ở tuổi 37Đẹp -
GĐXH - Ca sĩ Bùi Lan Hương ở tuổi 37 được đánh giá là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt ngày càng thăng hạng nhan sắc.
Hàn Hằng sau sinh đẹp nõn nà khiến hội mẹ bỉm trầm trồĐẹp -
Sau khi làm mẹ, Hàn Hằng – bà xã vlogger Huyme nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn, quyến rũ.
Khí chất 'mẹ 2 con' của bà xã Chủ tịch CLB Hà NộiĐẹp -
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh gây ấn tượng mạnh với khí chất 'mẹ 2 con' tại thảm xanh Miss World 2026. Sự lựa chọn trang phục sang trọng và thần thái quý phái của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội khiến nhiều người trầm trồ.