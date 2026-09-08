Sắc vóc MC Mai Ngọc sau sinh

Không ít người cho rằng điều đáng ngưỡng mộ ở Mai Ngọc không chỉ là khả năng lấy lại vóc dáng, mà còn là cách cô duy trì lối sống kỷ luật, bền bỉ và ưu tiên sức khỏe thay vì chạy theo việc giảm cân cực đoan.