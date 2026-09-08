Sắc vóc MC Mai Ngọc sau sinh
GĐXH - MC Mai Ngọc gây ấn tượng với hình ảnh U40 rạng rỡ, mẹ của một em bé 16 tháng. Cô khiến nhiều người ngưỡng mộ với bí quyết giảm cân hiệu quả và lối sống lành mạnh, đầy kỷ luật.
Không ít người cho rằng điều đáng ngưỡng mộ ở Mai Ngọc không chỉ là khả năng lấy lại vóc dáng, mà còn là cách cô duy trì lối sống kỷ luật, bền bỉ và ưu tiên sức khỏe thay vì chạy theo việc giảm cân cực đoan.
Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, Mai Ngọc cho biết khi con trai khoảng 2 tuổi, cô sẽ chính thức trở lại với công việc. Hiện tại, người đẹp thường nhận lời tham dự những sự kiện liên quan đến mẹ và bé: thời trang, bỉm sữa,...
Kendall Jenner thu hút mọi ánh nhìn tại Liên hoan phim VeniceĐẹp -
Kendall Jenner gây chú ý khi diện thiết kế Giorgio Armani vintage có tuổi đời đúng bằng tuổi của nữ người mẫu.
Nhan sắc cuốn hút và đời thực đáng ngưỡng mộ của chủ nhân vương miện Miss World 2026Đẹp -
GĐXH - Hoa hậu Joheirry Mola Dominguez sở hữu chiều cao 1,75m và nhan sắc quyến rũ, hiện đang là giáo viên, phóng viên, người mẫu.
Mỹ nhân Thanh Hóa 42 tuổi chưa chồng, giữ gìn sắc vóc quyến rũĐẹp -
GĐXH - Phương Linh ở tuổi 42 vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung và vóc dáng quyến rũ. Cô chia sẻ cuộc sống đầy đủ, tự tại và nhiều lần không ngại khoe ảnh 'cam thường'.
Bùi Lan Hương 'Ngày chưa giông bão' gợi cảm ở tuổi 37Đẹp -
GĐXH - Ca sĩ Bùi Lan Hương ở tuổi 37 được đánh giá là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt ngày càng thăng hạng nhan sắc.
Hàn Hằng sau sinh đẹp nõn nà khiến hội mẹ bỉm trầm trồĐẹp -
Sau khi làm mẹ, Hàn Hằng – bà xã vlogger Huyme nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn, quyến rũ.
Khí chất 'mẹ 2 con' của bà xã Chủ tịch CLB Hà NộiĐẹp -
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh gây ấn tượng mạnh với khí chất 'mẹ 2 con' tại thảm xanh Miss World 2026. Sự lựa chọn trang phục sang trọng và thần thái quý phái của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội khiến nhiều người trầm trồ.
Jessica (SNSD) khoe diện mạo trẻ trung ở tuổi U40Đẹp -
Dù đã bước sang tuổi 37, Jessica vẫn giữ được hình ảnh trẻ trung vốn là một trong những đặc điểm khiến cô được yêu mến từ những ngày hoạt động cùng SNSD.
Loại nước không chỉ 'tốt da, đẹp dáng' mà còn có vai trò tốt cho sức khỏe, đặc biệt là thậnĐẹp -
GĐXH - Việc uống nước lọc sẽ giúp thải độc cơ thể, tăng cường sức khỏe, làm đẹp da và giúp cơ thể luôn tràn trề sức sống. Với những lợi ích này, thanh lọc cơ thể bằng nước lọc trở thành thói quen lành mạnh được nhiều người ưa chuộng.
Nhan sắc tuổi U60 của Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều khiến công chúng ngỡ ngàngThời trang -
GĐXH - Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều ở tuổi U60 nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp và trẻ trung.
Chưa bao giờ thấy Lisa (BLACKPINK) như thế này!Đẹp -
Vóc dáng săn chắc nhờ tập luyện cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật khiến Lisa trông gần như bước ra từ một bộ ảnh thời trang.