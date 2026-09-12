Nữ diễn viên VTV Minh Cúc làm mẹ đơn thân cá tính ở tuổi 40

Thứ bảy, 17:09 12/09/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Minh Cúc - nữ diễn viên VTV, diện bikini tự tin khoe cá tính ở tuổi 40. Là mẹ đơn thân, cô luôn lạc quan và truyền cảm hứng cho nhiều người.

Nữ diễn viên VTV Minh Cúc làm mẹ đơn thân cá tính ở tuổi 40 - Ảnh 1.Minh Cúc - nữ giang hồ phim 'Độc đạo': 'Tôi mê diễn, mê xe, mê kiếm tiền và không còn thiết yêu đương'

GĐXH - Diễn viên Minh Cúc đang độc thân vui vẻ sau khi chia tay mối tình 4 năm. Ly giang hồ phim “Độc đạo” chia sẻ: “Tôi hiện mê diễn, mê xe, mê kiếm tiền nuôi con hơn là chuyện yêu đương”.

Minh Cúc - Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, khoe cá tính ở tuổi 40 - Ảnh 1.
Minh Cúc - Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, khoe cá tính ở tuổi 40 - Ảnh 2.
Minh Cúc - Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, khoe cá tính ở tuổi 40 - Ảnh 3.

Mới đây, diễn viên Minh Cúc gây chú ý khi đưa con gái đi nghỉ mát ở Vịnh Vĩnh Hy (tỉnh Khánh Hòa). Minh Cúc không chỉ thể hiện mình là diễn viên chuyên trị những vai cá tính trên màn ảnh mà cô còn thể hiện tính cách mạnh mẽ, cá tính khác biệt ngoài đời.

Minh Cúc - Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, khoe cá tính ở tuổi 40 - Ảnh 4.

Bà mẹ một con không ngần ngại tung loạt ảnh áo tắm khoe hình xăm trên cơ thể.

Minh Cúc - Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, khoe cá tính ở tuổi 40 - Ảnh 5.

Không sở hữu thân hình nhỏ nhắn thon gọn như nhiều diễn viên khác nhưng Minh Cúc tự tin với hình thể khỏe khoắn của mình.

Minh Cúc - Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, khoe cá tính ở tuổi 40 - Ảnh 6.

Trong khi nhiều nghệ sĩ giữ kín hình xăm vì sợ những định kiến không hay từ xã hội đối với phụ nữ xăm mình nhưng Minh Cúc lại chọn cách khoe ra những hình xăm lớn ở lưng và đùi.

Minh Cúc - Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, khoe cá tính ở tuổi 40 - Ảnh 7.

Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong phòng tập, công cụ giúp Minh Cúc có thêm sức khỏe và hình thể săn chắc. 

Minh Cúc - Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, khoe cá tính ở tuổi 40 - Ảnh 8.

Dù cuộc sống làm mẹ đơn thân vất vả, một mình nuôi con gái bị bại não suốt hơn 10 năm qua nhưng Minh Cúc luôn thể hiện ra ngoài hình ảnh lạc quan, mạnh mẽ và không ngừng nỗ lực trong công việc lẫn cuộc sống để truyền cảm hứng cho nhiều người.

Minh Cúc - Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, khoe cá tính ở tuổi 40 - Ảnh 9.
Minh Cúc - Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, khoe cá tính ở tuổi 40 - Ảnh 10.
Minh Cúc - Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, khoe cá tính ở tuổi 40 - Ảnh 11.

Minh Cúc sinh năm 1986, là diễn viên Nhà hát Tuổi Trẻ nhưng quen thuộc với khán giả qua hàng loạt bộ phim truyền hình giờ vàng VTV: Về nhà đi con, Hương vị tình thân, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Đấu trí,...


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