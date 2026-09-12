Nữ diễn viên VTV Minh Cúc làm mẹ đơn thân cá tính ở tuổi 40

Dù cuộc sống làm mẹ đơn thân vất vả, một mình nuôi con gái bị bại não suốt hơn 10 năm qua nhưng Minh Cúc luôn thể hiện ra ngoài hình ảnh lạc quan, mạnh mẽ và không ngừng nỗ lực trong công việc lẫn cuộc sống để truyền cảm hứng cho nhiều người.