Nữ diễn viên VTV Minh Cúc làm mẹ đơn thân cá tính ở tuổi 40
GĐXH - Minh Cúc - nữ diễn viên VTV, diện bikini tự tin khoe cá tính ở tuổi 40. Là mẹ đơn thân, cô luôn lạc quan và truyền cảm hứng cho nhiều người.
Mới đây, diễn viên Minh Cúc gây chú ý khi đưa con gái đi nghỉ mát ở Vịnh Vĩnh Hy (tỉnh Khánh Hòa). Minh Cúc không chỉ thể hiện mình là diễn viên chuyên trị những vai cá tính trên màn ảnh mà cô còn thể hiện tính cách mạnh mẽ, cá tính khác biệt ngoài đời.
Minh Cúc sinh năm 1986, là diễn viên Nhà hát Tuổi Trẻ nhưng quen thuộc với khán giả qua hàng loạt bộ phim truyền hình giờ vàng VTV: Về nhà đi con, Hương vị tình thân, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Đấu trí,...
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