Ngọc Trinh diện bikini khoe thân hình 'cực phẩm' ở tuổi 37

Thứ tư, 11:09 09/09/2026 | Đẹp
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ngọc Trinh liên tục trở thành tâm điểm chú ý và khẳng định vị trí "nữ hoàng nội y" khi tung ra hàng loạt bộ ảnh bikini nuột nà đến từng đường nét.

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh nóng bỏng ở tuổi 37 - Ảnh 1.

Ngọc Trinh khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi xuất hiện trong loạt ảnh mới với diện mạo ngọt ngào, nữ tính và gợi cảm.

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh nóng bỏng ở tuổi 37 - Ảnh 2.

Ngọc Trinh diện bikini "bỏng mắt" phô diễn đường cong cơ thể, vòng eo "con kiến" và làn da mịn màng đầy cuốn hút. Lối trang điểm tập trung vào đôi mắt, hàng mi cong cùng làn môi tự nhiên giúp diện mạo của cô thêm phần trong trẻo. 

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh nóng bỏng ở tuổi 37 - Ảnh 3.

Trong những khung hình được chia sẻ, Ngọc Trinh liên tục biến hóa với nhiều dáng chụp khác nhau.

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh nóng bỏng ở tuổi 37 - Ảnh 4.

Loạt ảnh "chào tháng 9 đặc biệt" của Ngọc Trinh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhận về lượng tương tác lớn.

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh nóng bỏng ở tuổi 37 - Ảnh 5.

Nhiều khán giả nhận xét Ngọc Trinh giữ vững phong độ, nhan sắc mặn mà đầy quyến rũ trên hành trình tìm lại thời đỉnh cao của "nữ hoàng nội y".

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh nóng bỏng ở tuổi 37 - Ảnh 6.

Trước đó, Ngọc Trinh tiếp tục đường đua sắc đẹp khẳng định vị trí "nữ hoàng nội y" khi tung bộ ảnh bikini nuột nà đến từng đường nét.

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh nóng bỏng ở tuổi 37 - Ảnh 7.

Ngọc Trinh diện bộ bikini màu đỏ khoe triệt để đường cong nóng bỏng và vòng eo con kiến.

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh nóng bỏng ở tuổi 37 - Ảnh 9.

Nhờ phong cách quyến rũ và hình ảnh gắn liền với các bộ ảnh nội y, cô được nhiều người biết đến với biệt danh “Nữ hoàng nội y”. Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng xuýt xoa ngưỡng mộ, khen ngợi cô đang dần lấy lại sắc vóc như thời đỉnh cao.

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh nóng bỏng ở tuổi 37 - Ảnh 11.

Thời gian gần đây Ngọc Trinh có sự thay đổi về phong cách thời trang, cô đang nỗ lực để giảm cân về mức như mong muốn. Phong cách thời trang của Ngọc Trinh táo bạo và mạnh mẽ, khác hẳn so với trước đây.

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh nóng bỏng ở tuổi 37 - Ảnh 12.

Ngọc Trinh liên tục gây chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh mới với phong cách quyến rũ, nhan sắc nổi bật cùng thần thái tự tin. Cư dân mạng thường dành lời khen cho nhan sắc của Ngọc Trinh là "cực phẩm", "xứng danh nữ hoàng nội y", "đẹp từng centimet"...

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh nóng bỏng ở tuổi 37 - Ảnh 13.

Ngọc Trinh, tên đầy đủ là Trần Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 27/9/1989 tại Trà Vinh. Bước chân vào làng giải trí từ khi còn rất trẻ, cô dần được công chúng biết đến nhờ ngoại hình nổi bật cùng phong cách gợi cảm.

(Ảnh FB nhân vật)

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