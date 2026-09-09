Ngọc Trinh diện bikini khoe thân hình 'cực phẩm' ở tuổi 37

Nhờ phong cách quyến rũ và hình ảnh gắn liền với các bộ ảnh nội y, cô được nhiều người biết đến với biệt danh “Nữ hoàng nội y”. Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng xuýt xoa ngưỡng mộ, khen ngợi cô đang dần lấy lại sắc vóc như thời đỉnh cao.