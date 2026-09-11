Winter (aespa) khoe nhan sắc đẹp như búp bê

Winter (aespa) tiếp tục khiến người hâm mộ trầm trồ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng qua loạt ảnh hậu trường chuẩn bị cho concert tại Brazil.

Cụ thể, mới đây, Winter đăng tải nhiều hình ảnh mới lên trang Instagram cá nhân, ghi lại một số khoảnh khắc trước khi bước lên sân khấu tại Brazil. Ngay lập tức, diện mạo của nữ thần tượng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ.

Winter (aespa) tiếp tục khiến người hâm mộ trầm trồ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Trong loạt ảnh, Winter diện trang phục halter cổ yếm màu be với thiết kế cầu kỳ, kết hợp cùng một chiếc khăn trùm đầu. Dù che đi một phần mái tóc và gương mặt, nữ thần tượng vẫn nổi bật với vẻ đẹp cuốn hút, mang màu sắc có phần bí ẩn.

Đáng chú ý, những đường nét gương mặt hài hòa cùng làn da trắng khiến Winter được ví như một nhân vật bước ra từ thế giới búp bê. Cách phối trang phục và phụ kiện cũng giúp cô tạo nên hình ảnh vừa thời thượng vừa có phần lạ mắt.

Ở một bức ảnh khác, Winter thực hiện một khoảnh khắc selfie trước gương. Mái tóc vàng uốn gợn sóng được cô thả dài, càng tôn lên vẻ nữ tính và nổi bật. Loạt ảnh nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng. Một số bình luận như: “Trông như công chúa”, “Đẹp quá”, “Winter đúng là nữ thần”, “Thật sự rất xinh đẹp”,... được để lại dưới bài đăng.

Những đường nét gương mặt hài hòa cùng làn da trắng khiến Winter được ví như một nhân vật bước ra từ thế giới búp bê.

Không chỉ gây chú ý bởi những màn trình diễn trên sân khấu, Winter thời gian gần đây còn liên tục nhận được lời khen nhờ phong cách thời trang và diện mạo biến hóa đa dạng.

Trước đó, vào ngày 4/9 (giờ địa phương), aespa tổ chức concert tại Mercado Livre Arena Pacaembu ở São Paulo, Brazil. Đây là một trong những điểm dừng thuộc chuyến lưu diễn thế giới mới của nhóm, nơi aespa trực tiếp gặp gỡ và mang đến những màn trình diễn cho người hâm mộ tại Nam Mỹ.

Winter thời gian gần đây còn liên tục nhận được lời khen nhờ phong cách thời trang và diện mạo biến hóa đa dạng.