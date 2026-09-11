Trương Quỳnh Anh gợi cảm ở tuổi 37

Thứ sáu, 19:09 11/09/2026 | Đẹp
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ca sĩ Trương Quỳnh Anh khiến khán giả không khỏi trầm trồ khi khoe sắc vóc ngày càng thăng hạng, trẻ trung đầy quyến rũ ở tuổi 37.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 1.

Trương Quỳnh Anh đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ diện thiết kế tông trắng gồm áo corset ôm sát kết hợp chân váy ren dài. Phần chất liệu ren có độ xuyên thấu vừa phải, tạo hiệu ứng mềm mại nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch cho tổng thể.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 3.

Cô kết hợp trang phục với giày cao gót quai mảnh, phụ kiện tối giản và kiểu tóc dài buông tự nhiên. Cách tạo dáng nhẹ nhàng, thần thái tự tin càng làm nổi bật vẻ nữ tính.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 4.

Bên dưới loạt ảnh, nhiều khán giả dành lời khen nữ nghệ sĩ ngày càng trẻ trung, vóc dáng cân đối và phù hợp với những bộ trang phục mang phong cách nữ tính, quyến rũ.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 5.

Trước đó, Trương Quỳnh Anh cũng đã khiến người hâm mộ trầm trồ về nhan sắc khi đăng tải loạt ảnh thư giãn ở một nơi nghỉ dưỡng sang trọng.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 6.

Trương Quỳnh Anh ghi điểm với phong cách trẻ trung, thanh lịch và gợi cảm.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 8.

Thời gian qua, Trương Quỳnh Anh luôn biết cách trở thành tâm điểm của ống kính truyền thông nhờ làn da mịn màng không tì vết cùng vóc dáng thon gọn.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 9.

Nhiều khán giả nhận xét Trương Quỳnh Anh ngày càng trẻ trung và xinh đẹp dù đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm. Vẻ ngoài tươi tắn, làn da sáng cùng phong thái tự tin giúp nữ nghệ sĩ luôn giữ được sức hút riêng mỗi khi xuất hiện.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 10.

Dù đã bước sang tuổi U40 và trải qua một lần sinh nở, Trương Quỳnh Anh vẫn sở hữu những đường cong nóng bỏng. Khi diện bikini, cô khéo léo khoe lợi thế hình thể với vòng eo rõ cơ bụng và bờ vai thon.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 11.

Bí quyết giữ gìn nhan sắc của nữ diễn viên nằm ở việc chăm chỉ tập thể dục và duy trì lối sống lành mạnh. Điều này giúp cô duy trì năng lượng tích cực, tự tin chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ quyến rũ đến thanh lịch.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 13.

Trương Quỳnh Anh sinh năm 1989, hoạt động nghệ thuật ở vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô từng phát hành các nhạc phẩm: "Vô tâm", "Không còn anh nữa", "Hãy bước qua nhau", "Dành cả thanh xuân cho một người"... Diễn viên từng tham gia các phim: "Cầu vồng đơn sắc", "Một ngày không có em", "Bóng ma học đường", "Sóng gió cuộc đời", "Đường về có nhau"...

(Ảnh: Internet, FBNV)

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