Johnny Trí Nguyễn tiết lộ điều chưa từng xuất hiện trong phim huyền sử có NSND Tự Long tham gia

NSND Tự Long - Tráng sĩ bảo vệ bí mật vua Đinh cùng Johnny Trí Nguyễn GĐXH - Dự án phim Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh do BHD sản xuất và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cầm trịch vừa công bố, NSND Tự Long là cái tên tiếp theo mang đến nhiều ẩn số thú vị.

Ngày 09/11, tại phim trường BHD (TP. Hồ Chí Minh), bộ phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh" chính thức khai máy, mở đầu cho hành trình chạm đến huyền sử Việt – kéo dài từ tháng 11/2025 đến 01/2026.

Tác phẩm hứa hẹn tái hiện thời khắc đầy biến động sau 12 năm Đại Cồ Việt giành lại độc lập, với hình tượng oai hùng của vị Hoàng đế đầu tiên – Đinh Bộ Lĩnh.

Buổi lễ khai máy diễn ra trang nghiêm với sự góp mặt của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn, đạo diễn hình ảnh K'Linh, cùng dàn ê-kíp và diễn viên hùng hậu. NSND Tự Long – tráng sĩ thứ hai cùng diễn viên Đỗ Thị Hải Yến trong vai Hoàng Hậu họ Dương cũng xuất hiện tại buổi lễ, bên cạnh nhiều gương mặt nổi tiếng.

Hai vai chính vẫn được nhà sản xuất giữ kín càng làm tăng thêm sức hút bí ẩn cho dự án điện ảnh được trông đợi năm 2026.

Được định hình là phim hành động - huyền sử, "Hộ linh tráng sĩ" đặt trọng tâm vào ngôn ngữ võ thuật – thứ sức mạnh thể hiện tinh thần tráng sĩ và hào khí dân tộc.

Đạo diễn võ thuật Johnny Trí Nguyễn tiết lộ nhiều điều bất ngờ về phim.

Đạo diễn võ thuật Johnny Trí Nguyễn cùng đội ngũ cascadeur đã dành nửa năm nghiên cứu và luyện tập để sáng tạo một bộ thế võ riêng biệt, mang lại cảm giác chân thực, bi tráng và chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Anh cùng đội ngũ đã luyện tập hăng say suốt nửa năm qua, chấp nhận mọi gian khổ để mang lại sự chân thật tuyệt đối. Anh nhấn mạnh: "Nếu nói về phần hành động riêng, đây là bộ phim mà từ trước đến nay chúng tôi chưa từng thực hiện dự án nào có số lượng cảnh hành động lớn đến vậy. Đặc biệt, phim có nhiều phân cảnh đối kháng sử dụng vũ khí, kiếm, gươm. Việc chuẩn bị các loại vũ khí khác nhau, từ khâu tập luyện của diễn viên cho đến lúc xuất hiện chính thức trên màn ảnh, đã là một thử thách rất lớn".

Sự tham gia của các chuyên gia như Nguyễn Anh Tuấn, Diệp Quang Bình, Thái Trần, Trần Quang Lộc, Nguyễn Trọng Tưởng cùng hai "nữ tráng sĩ" Hiền Ngô và Thúy Hiền Wushu càng bảo chứng cho chất lượng hành động đỉnh cao.

NSND Tự Long cũng rất tâm huyết với vai diễn này này.

Bộ phim lấy bối cảnh cuối triều Đinh – khi Đinh Tiên Hoàng băng hà và triều đình rơi vào khủng hoảng. Cuộc hành trình đưa linh cữu vua về an táng tại long mạch quốc gia trở thành một cuộc chạy đua sinh tử, nơi lòng trung nghĩa và niềm tin vào vận nước được thử thách tận cùng.



