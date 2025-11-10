Johnny Trí Nguyễn tiết lộ điều chưa từng xuất hiện trong phim huyền sử có NSND Tự Long tham gia
GĐXH - Johnny Trí Nguyễn đã có những tiết lộ thú vị và gây tò mò về bộ phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh". Được biết, phim này có sự tham gia của NSND Tự Long.
Ngày 09/11, tại phim trường BHD (TP. Hồ Chí Minh), bộ phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh" chính thức khai máy, mở đầu cho hành trình chạm đến huyền sử Việt – kéo dài từ tháng 11/2025 đến 01/2026.
Tác phẩm hứa hẹn tái hiện thời khắc đầy biến động sau 12 năm Đại Cồ Việt giành lại độc lập, với hình tượng oai hùng của vị Hoàng đế đầu tiên – Đinh Bộ Lĩnh.
Buổi lễ khai máy diễn ra trang nghiêm với sự góp mặt của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn, đạo diễn hình ảnh K'Linh, cùng dàn ê-kíp và diễn viên hùng hậu. NSND Tự Long – tráng sĩ thứ hai cùng diễn viên Đỗ Thị Hải Yến trong vai Hoàng Hậu họ Dương cũng xuất hiện tại buổi lễ, bên cạnh nhiều gương mặt nổi tiếng.
Hai vai chính vẫn được nhà sản xuất giữ kín càng làm tăng thêm sức hút bí ẩn cho dự án điện ảnh được trông đợi năm 2026.
Được định hình là phim hành động - huyền sử, "Hộ linh tráng sĩ" đặt trọng tâm vào ngôn ngữ võ thuật – thứ sức mạnh thể hiện tinh thần tráng sĩ và hào khí dân tộc.
Đạo diễn võ thuật Johnny Trí Nguyễn cùng đội ngũ cascadeur đã dành nửa năm nghiên cứu và luyện tập để sáng tạo một bộ thế võ riêng biệt, mang lại cảm giác chân thực, bi tráng và chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Anh cùng đội ngũ đã luyện tập hăng say suốt nửa năm qua, chấp nhận mọi gian khổ để mang lại sự chân thật tuyệt đối. Anh nhấn mạnh: "Nếu nói về phần hành động riêng, đây là bộ phim mà từ trước đến nay chúng tôi chưa từng thực hiện dự án nào có số lượng cảnh hành động lớn đến vậy. Đặc biệt, phim có nhiều phân cảnh đối kháng sử dụng vũ khí, kiếm, gươm. Việc chuẩn bị các loại vũ khí khác nhau, từ khâu tập luyện của diễn viên cho đến lúc xuất hiện chính thức trên màn ảnh, đã là một thử thách rất lớn".
Sự tham gia của các chuyên gia như Nguyễn Anh Tuấn, Diệp Quang Bình, Thái Trần, Trần Quang Lộc, Nguyễn Trọng Tưởng cùng hai "nữ tráng sĩ" Hiền Ngô và Thúy Hiền Wushu càng bảo chứng cho chất lượng hành động đỉnh cao.
Bộ phim lấy bối cảnh cuối triều Đinh – khi Đinh Tiên Hoàng băng hà và triều đình rơi vào khủng hoảng. Cuộc hành trình đưa linh cữu vua về an táng tại long mạch quốc gia trở thành một cuộc chạy đua sinh tử, nơi lòng trung nghĩa và niềm tin vào vận nước được thử thách tận cùng.
GĐXH - Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh trước "tiểu tam" Linh, Mỹ Anh đã thể hiện sự yếu đuối khi bật khóc trước Trúc Lam và Kim Ngân, tự trách móc bản thân.
GĐXH - Thí sinh Đoàn Gia Khánh đến từ Lạng Sơn với 290 điểm đã giành được vòng nguyệt quế "Đường lên đỉnh Olympia" tuần này.
GĐXH - Trước việc 3 thành viên bị "đóng băng" ở tập trước và sẽ phải đối mặt với 2 nhóm nhạc quốc tế xuất sắc, Nhà sản xuất Toàn năng SOOBIN đã lựa chọn đặc quyền nhằm giảm thử thách để cứu các thành viên.
GĐXH - Trong tập 20 "Cách em 1 milimet", Nghiêm tự tin khi cho rằng mình sẽ "tống tiền" được Đức và không ai dám làm gì, nhưng Ngân đã xem được đoạn clip chồng giở trò đồi bại với cô gái trẻ.
GĐXH - NSƯT Lan Anh đã có những chia sẻ xúc động về tình cảm thầy trò với NSND Trung Kiên. Nữ ca sĩ tiết lộ chị từng được thầy cho tiền khi khó khăn và luôn hỗ trợ chị trong sự nghiệp.
GĐXH - Tối nay (7/11), Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 chính thức khai mạc vào lúc 20h tại Hoàng thành Thăng Long, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách một bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn, đậm sắc màu văn hóa Thủ đô.
GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", biết được Nghiêm cố tình đòi hỏi Đức 600 triệu, Ngân nói thẳng với chồng nên cân nhắc kiện Đức vì có thể tự đẩy mình vào rắc rối.
GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", Nghiêm bị đánh nhập viện nên muốn pháp luật xử lý Đức, trong khi đó Chiến "đo" và Thư "ống bơ" quyết bắt Biên phải lộ diện.
GĐXH - Diệp Lâm Anh mới đây đã trổ tài lẻ khi vừa nghe Hòa Minzy hát "Bắc Bling" vừa vẽ tranh về cô gái vùng quan họ Kinh Bắc.
GĐXH - Dù nhận về sự thật phũ phàng bị chồng phản bội, Mỹ Anh vẫn mạnh mẽ đáp trả khiến "tiểu tam" Linh sợ hãi.
