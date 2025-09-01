NSND Tự Long - Tráng sĩ bảo vệ bí mật vua Đinh cùng Johnny Trí Nguyễn

NSND Tự Long: Tráng sĩ thứ 2 tham gia hành trình bảo vệ bí mật vua Đinh

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về vị Hoàng đế đầu tiên của nước Việt độc lập, "Hộ Linh Tráng Sĩ" là một bản anh hùng ca bi tráng, kể về hành trình nghẹt thở của 7 tráng sĩ trong nhiệm vụ bảo vệ bí mật cuối cùng của Vua Đinh Tiên Hoàng. Bộ phim không chỉ là những màn võ thuật mãn nhãn, mà còn là câu chuyện sâu sắc về lòng trung thành, tình yêu, sự hy sinh và hơn hết là khát vọng bảo vệ "linh thổ quốc gia" – một thông điệp mạnh mẽ rằng mỗi tấc đất Việt Nam đều được đổi bằng xương máu của các thế hệ cha ông.

Johnny Trí Nguyễn là cái tên đầu tiên được công bố. Anh thủ vai Hữu Tướng - một võ sĩ trọn đời hy sinh mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ.

Sau Johnny Trí Nguyễn, nhà sản xuất tiếp tục công bố tráng sĩ thứ 2: NSND Tự Long đồng hành cùng dự án điện ảnh "Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh".

Nhân vật của Johnny Trí Nguyễn thủ vai là Hữu Tướng - một võ sĩ trọn đời dám hy sinh mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ; thì nhân vật NSND Tự Long thủ vai là một thầy mo người Mường. Ông là một người có kiến thức sâu rộng về thiên văn, địa lý, văn hóa, lịch sử và đặc biệt là tâm linh. Thầy mo là người luôn nhìn xa trông rộng, là người Vua Đinh tin tưởng để chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng cho bảo vệ long mạch, linh khí của đất nước và chịu trách nhiệm về cúng lễ và lăng mộ khi vua Đinh băng hà.

NSND Tự Long là tráng sĩ thứ 2 trong Hộ linh tráng sĩ.

Từng được biết đến với khả năng biến hóa khôn lường trên sân khấu hài kịch và Táo Quân, cũng như là một nghệ sĩ Chèo nổi tiếng, NSND Tự Long đã sẵn sàng rũ bỏ hình ảnh quen thuộc để hóa thân thành thầy mo, một nhân vật mang nhiều bí ẩn về lịch sử và văn hoá Đại Việt.

Với khả năng hoá thân đa dạng từ vai hài đến vai bi với rất nhiều kinh nghiệm của một người nghệ sĩ lớn, NSND Tự Long là mảnh ghép đặc biệt, không thể thiếu và khơi gợi rất nhiều tò mò cho nhân vật mà anh hoá thân. Thầy mo chắc hẳn sẽ có nhiều nét duyên dáng bên cạnh một nội tâm phức tạp khi phải gánh vác bí mật ngàn năm và đóng một trong những vai trò chính của cả câu chuyện phim.

NSND Tự Long với tạo hình trong Hộ linh tráng sĩ.

Trong phim, thầy mo không chỉ là một người trầm tĩnh thông thái, mà còn là người nắm giữ bí mật tối thượng và là cầu nối giữa lịch sử và hiện tại. Mỗi nếp nhăn trên gương mặt, mỗi lời nói trầm khàn của ông đều ẩn chứa một câu chuyện về lời thề sắt son và gánh nặng bảo vệ linh khí quốc gia. sẽ khắc họa nhân vật Thầy Mo, một người đàn ông thông thái, một biểu tượng cho sự hy sinh và lòng dũng cảm.

Chia sẻ về vai diễn, NSND Tự Long cho biết: "Vai diễn này không có gì đặc biệt cả, nó không giống Anh Trai Vượt Ngàn Chông gai, không giống tiểu phẩm hài trong Gặp nhau cuối năm hay Táo quân, mà đây là 1 vị pháp sư, giống như vị thầy mo của 1 tộc người, mang màu sắc huyền bí chứ không vui vẻ tưng bừng như kiểu mình đi chơi gameshow hay những vai diễn trong các chương trình nghệ thuật khác. Vì vậy, nó vừa là khó khăn, thử thách vì mình phải nhập vai với bản ngã khác con người của mình nên cũng khá thú vị".

Đưa cổ phục Việt đến gần hơn với công chúng

Hoà chung không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, phim còn có màn diễu hành cổ phục và gian hàng trưng bày tại Triển lãm quốc gia có tên "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á.

Các diễn viên diện cổ phục Việt khi tham dự triển lãm.

Tại Triển lãm Quốc gia, đoàn phim mang đến một không gian đặc biệt, nơi lịch sử được tái hiện một cách sống động và đầy cảm hứng. Khán giả sẽ được trải nghiệm hành trình khám phá văn hóa, kiến trúc, phục trang, binh khí và võ thuật thời nhà Đinh, lịch sử của mặt nạ Tuồng, mặt nạ lấy cảm hứng từ mặt nạ Tày và Mường… thông qua những hiện vật được phỏng dựng công phu, thể hiện sự nỗ lực tìm tòi của ê-kíp sản xuất với sự tư vấn của các chuyên gia hàng đầu. Đây là cơ hội để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, chạm tay vào lịch sử, lắng nghe những âm vang bất diệt của cha ông và cảm nhận niềm tự hào dân tộc.

NSND Tự Long cùng đoàn làm phim Hộ linh tráng sĩ.

Ngoài ra, công chúng còn được tiếp cận các thông tin quan trọng của dự án, công việc của nhiều bộ phận của đoàn phim về trang phục, bối cảnh, đạo cũ với sự góp mặt của nhiều chuyên gia như hoạ sĩ Trịnh Quang Vũ, một trong những nhà nghiên cứu mỹ thuật lịch sử hàng đầu Việt Nam, đặc biệt am hiểu về trang phục cổ Việt Nam qua các triều đại; Nguyễn Ngọc Phương Đông, tác giả và đồng tác giả nhiều sách về lịch sử; Văn Phúc - người sáng lập CLB Kỵ Xạ Việt Nam - đơn vị hỗ trợ đoàn phim thực hiện những màn cưỡi ngựa và hành động võ thuật trên ngựa; Chiêu Minh Các, do Dương Phạm Trí - nhà sáng lập, nhà thiết kế và thực hành trang phục truyền thống,…

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình (áo trắng) giới thiệu cổ phục Việt tại triển lãm.

Khách đến dự triển lãm tại gian hàng còn được thưởng thức những bộ sưu tập nổi tiếng đến từ những nghệ sĩ gạo cội trong nhiều lĩnh vực như bộ sưu tập của nhà nghiên cứu dành cả đời tâm huyết cho nghệ thuật tuồng cổ Nguyễn Kim Kê - một biểu tượng sống của nghệ thuật tuồng Việt Nam, hay nhà thiết kế Mai Lâm với hai bộ sưu tập đặc biệt Kim Long và Vườn Mai.