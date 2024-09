Kẻ trốn chạy suốt 22 năm (P cuối): Cái giá phải trả

Quay trở lại câu chuyện vào chiều tối một ngày tháng 11/2002, khi mâu thuẫn,, cãi vã lên tới đỉnh điểm, Lương Văn Bún không nói năng gì, gã đi vào nhà lấy khẩu súng tự chế rồi ngắm bắn vào anh Lương Khăm V. Anh V ngã gục trên vũng máu. Thấy thế, Bún hoảng sợ, lợi dụng lúc mọi người xúm vào đưa anh V đi cấp cứu, Bún "khăn gói" đi thẳng lên núi rồi "mất tích" từ đó.



Anh V được cấp cứu kịp thời, giữ được tính mạng tuy nhiên do viên đạn nằm trong phổi không lấy ra được nên tổn hại sức khỏe lên tới hơn 30%. Suốt quãng thời gian sau này, anh V phải sống trong cảm giác bệnh tật đeo đẳng. Hơn 10 năm sau, anh V qua đời.

Đến năm 2004, khu vực nhà Bún được di dân về Thanh Chương để làm công trình thủy điện. Những người sống trong xã dần tản mát đi hết, câu chuyện về Bún cũng vì thế mà "mai một", chẳng ai nhắc tới.

Bún đi một thời gian thì vợ con anh ta cũng rời khỏi địa phương, ở đâu chẳng ai rõ. Các điều tra viên Công an Nghệ An cho rằng, rất có thể sau khi "ổn định" cuộc sống Bún đã bằng cách nào đó liên lạc và đưa vợ con đi cùng.

Hơn 20 năm, những tưởng câu chuyện về Bún đã "nhạt nhòa" nhưng với quyết tâm cao độ, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vẫn hàng ngày thu thập thông tin, rà dựng lên tương đối đẩy đủ "chân dung" của Bún.

Đến khoảng cuối năm 2023, sau gần 22 năm những thông tin đầu tiên về Bún, kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bắt đầu "sáng rõ". Người đàn ông này sau khi bỏ trốn đã vượt biên trái phép sang nước ngoài. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, che giấu quá khứ tội lỗi của mình, Lương Văn Bún tạo cho bản thân vỏ bọc trong thân phận mới: thay tên, đổi họ, nhập hộ khẩu tại Lào. Bún thường xuyên thay đổi chỗ ở, chọn những nơi hẻo lánh, thưa thớt dân cư để sinh sống. Trong những ngày chạy trốn, Lương Văn Bún luôn luôn cảnh giác.

Bún bị bắt (ảnh tư liệu)

Nguồn tin trinh sát cho thấy, Bún không dám tiếp xúc với ai, chỉ lén lút ra ngoài tìm kiếm thức ăn khi màn đêm buông xuống. Sau này, dù đã nhập hộ khẩu và đón vợ con sang, song tâm thế của kẻ trốn chạy truy nã vẫn luôn đeo bám dai dẳng Bún. Gã luôn cảm giác thấp thỏm, bất an vì sợ bị bắt.

Đầu năm 2024, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Lương Văn Bún xuất hiện tại một bản thuộc thủ đô Viêng Chăn, Lào. Kế hoạch vây bắt Bún nhanh chóng được xây dựng chi tiết, rõ ràng cho từng tình huống có thể xảy ra. Ngay sau đó, một tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã lên đường sang Lào lần theo dấu vết để truy tìm nơi Bún đang lẩn trốn.

Do đối tượng đang làm công nhân xây dựng cho một công ty trên địa bàn - nơi tập trung đông người nên việc tiếp cận, bắt giữ Lương Văn Bún gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/4/2024, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp Cục Nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam và Công an các địa phương nước bạn Lào đã bắt giữ thành công Lương Văn Bún trong sự bất ngờ của đối tượng.

Sau 22 năm, Bún mới quay trở về Việt Nam, nhưng lần này là để trả giá cho tội ác mà hắn gây ra trước đây. Tại cơ quan điều tra, Bún khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời công an cũng làm rõ hành trình trốn chạy hàng chục năm trời của anh ta.

Tại phiên tòa diễn ra mới đây, Bún thừa nhận hành vi phạm tội của mình, khi dùng súng bắn vào người anh V. Anh ta cho biết, sau khi gây án vì sợ bị bắt nên đã bỏ trốn. Thời gian bỏ trốn, Bún vẫn nghe ngóng tình hình ở nhà, thấy "an toàn" anh ta đã đưa vợ con đi cùng.

Thời gian đầu, cả nhà Bú phải tá túc trong các ngôi nhà bỏ hoang và di chuyển thường xuyên vì lo sợ bị phát giác. Vợ chồng Bún làm đủ nghề, từ nương rẫy, sau đó thì ai thuê gì làm nấy để kiếm sống.

Theo HĐXX, hành vi của Bún đã phạm vào tội "Giết người", việc bị hại không chết là nhờ được cấp cứu kịp thời nên cần xử lý nghiêm. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lương Văn Bún 12 năm tù về tội giết người.