MS 1036: Xót cảnh chồng bệnh nặng, vợ vay mượn khắp nơi không đủ tiền phẫu thuật

Sau nhiều tháng điều trị căn bệnh tim phức tạp, sức khỏe của anh Nguyễn Văn Lự (SN 1974, trú phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) càng suy yếu. Trên chiếc giường bệnh nồng mùi hóa chất và thuốc men, anh Lự gầy guộc, xanh xao, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường chịu đựng những cơn đau dữ dội.

"Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi không dám nghĩ đến việc điều trị ở bệnh viện. Sau một thời gian uống thuốc tại nhà, bệnh không những không thuyên giảm mà còn trở nặng, buộc phải nhập viện", anh Lự chia sẻ.

Hai vợ chồng anh Lự và chị Liên.

Ngồi bên cạnh, chị Nguyễn Thị Liên (SN 1973) không kìm được nước mắt. Theo chị, gia đình có bốn người con, sống dựa vào ruộng đồng quanh năm, đời sống vốn thiếu thốn nay càng thêm gánh nặng khi chồng mắc bệnh hiểm nghèo.

Khoảng 8 tháng trước, khi anh Lự bất ngờ ngã quỵ sau giờ làm đồng về nhà, gia đình vội vàng đưa anh đến Bệnh viện Trung ương Huế để thăm khám. Sau khi thực hiện các xét nghiệm kỹ lưỡng, các bác sĩ kết luận anh mắc bệnh tim nặng, cần phải can thiệp bằng phẫu thuật sớm.

Sau gần 8 tháng điều trị căn bệnh tim phức tạp, gia đình anh Lự đến nay không còn khả năng cầm cự.

Chi phí cho ca mổ lên đến hàng trăm triệu đồng, vượt xa khả năng của gia đình. Những bữa cơm vốn đạm bạc nay càng trở nên khó khăn hơn khi họ phải lo chi phí điều trị. Công việc đồng áng tạm gác lại, chị Liên phải đi xin cơm từng bữa và dành dụm từng đồng ít ỏi để mua thuốc cho chồng.

"Nghe tin chồng cần phẫu thuật với chi phí hàng trăm triệu đồng, tôi lo lắm. Tôi chạy vạy khắp nơi mới mượn được vài triệu, chỉ đủ tạm ứng. Căn nhà cũ kỹ rao bán hai lần vẫn không ai mua, giờ biết lấy đâu ra tiền", chị Liên nghẹn ngào kể.

Căn nhà cũ nát của vợ chồng anh Lự đã rao bán 2 lần nhưng vẫn không ai mua.

Anh Lự cũng chia sẻ: "Tôi biết bệnh nặng lắm, chi phí điều trị lại cao trong khi vợ vay mượn khắp nơi, giờ nợ nần chồng chất. Tôi muốn sống, nhưng không biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Chỉ mong các bác sĩ cho về để các con còn nhìn thấy bố lần cuối".

Theo các bác sĩ tại Khoa Nội tim mạch (Bệnh viện Trung ương Huế), tình trạng của anh Lự hiện rất phức tạp khi bị phình bóc tách động mạch chủ ngực. Phẫu thuật sớm là biện pháp duy nhất để tránh những hậu quả nghiêm trọng về sau. Tuy nhiên, ca mổ sử dụng nhiều vật liệu, thiết bị y tế hiện đại, chi phí dự trù khoảng 300 triệu đồng sau khi trừ bảo hiểm y tế.

Đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bắc Gianh cho biết, gia đình anh Lự có ba người con, một người đã lập gia đình, hoàn cảnh thuộc diện cận nghèo tại địa phương. Cả hai vợ chồng đều làm nông, kinh tế khó khăn, nay thêm bệnh nặng nên rất cần kinh phí điều trị. Mong cộng đồng chung tay hỗ trợ để gia đình anh Lự có nguồn lực vượt qua bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Lự - Mã số 1036 xin gửi về: 1.Chị Nguyễn Thị Liên (vợ anh Lự), trú phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1036 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1036 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0363574507 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1036



