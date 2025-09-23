MS 1036: Xót cảnh chồng bệnh nặng, vợ vay mượn khắp nơi không đủ tiền phẫu thuật
GĐXH - Ngày ngày bên giường bệnh, chị Liên tận tụy chăm chồng là anh Nguyễn Văn Lự chống chọi căn bệnh tim. Hoàn cảnh khó khăn, chi phí phẫu thuật quá lớn ngoài khả năng, gia đình mong nhận được sự giúp đỡ để anh Lự có cơ hội sống.
Sau nhiều tháng điều trị căn bệnh tim phức tạp, sức khỏe của anh Nguyễn Văn Lự (SN 1974, trú phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) càng suy yếu. Trên chiếc giường bệnh nồng mùi hóa chất và thuốc men, anh Lự gầy guộc, xanh xao, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường chịu đựng những cơn đau dữ dội.
"Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi không dám nghĩ đến việc điều trị ở bệnh viện. Sau một thời gian uống thuốc tại nhà, bệnh không những không thuyên giảm mà còn trở nặng, buộc phải nhập viện", anh Lự chia sẻ.
Ngồi bên cạnh, chị Nguyễn Thị Liên (SN 1973) không kìm được nước mắt. Theo chị, gia đình có bốn người con, sống dựa vào ruộng đồng quanh năm, đời sống vốn thiếu thốn nay càng thêm gánh nặng khi chồng mắc bệnh hiểm nghèo.
Khoảng 8 tháng trước, khi anh Lự bất ngờ ngã quỵ sau giờ làm đồng về nhà, gia đình vội vàng đưa anh đến Bệnh viện Trung ương Huế để thăm khám. Sau khi thực hiện các xét nghiệm kỹ lưỡng, các bác sĩ kết luận anh mắc bệnh tim nặng, cần phải can thiệp bằng phẫu thuật sớm.
Sau gần 8 tháng điều trị căn bệnh tim phức tạp, gia đình anh Lự đến nay không còn khả năng cầm cự.
Chi phí cho ca mổ lên đến hàng trăm triệu đồng, vượt xa khả năng của gia đình. Những bữa cơm vốn đạm bạc nay càng trở nên khó khăn hơn khi họ phải lo chi phí điều trị. Công việc đồng áng tạm gác lại, chị Liên phải đi xin cơm từng bữa và dành dụm từng đồng ít ỏi để mua thuốc cho chồng.
"Nghe tin chồng cần phẫu thuật với chi phí hàng trăm triệu đồng, tôi lo lắm. Tôi chạy vạy khắp nơi mới mượn được vài triệu, chỉ đủ tạm ứng. Căn nhà cũ kỹ rao bán hai lần vẫn không ai mua, giờ biết lấy đâu ra tiền", chị Liên nghẹn ngào kể.
Anh Lự cũng chia sẻ: "Tôi biết bệnh nặng lắm, chi phí điều trị lại cao trong khi vợ vay mượn khắp nơi, giờ nợ nần chồng chất. Tôi muốn sống, nhưng không biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Chỉ mong các bác sĩ cho về để các con còn nhìn thấy bố lần cuối".
Theo các bác sĩ tại Khoa Nội tim mạch (Bệnh viện Trung ương Huế), tình trạng của anh Lự hiện rất phức tạp khi bị phình bóc tách động mạch chủ ngực. Phẫu thuật sớm là biện pháp duy nhất để tránh những hậu quả nghiêm trọng về sau. Tuy nhiên, ca mổ sử dụng nhiều vật liệu, thiết bị y tế hiện đại, chi phí dự trù khoảng 300 triệu đồng sau khi trừ bảo hiểm y tế.
Đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bắc Gianh cho biết, gia đình anh Lự có ba người con, một người đã lập gia đình, hoàn cảnh thuộc diện cận nghèo tại địa phương. Cả hai vợ chồng đều làm nông, kinh tế khó khăn, nay thêm bệnh nặng nên rất cần kinh phí điều trị. Mong cộng đồng chung tay hỗ trợ để gia đình anh Lự có nguồn lực vượt qua bệnh tật.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Lự - Mã số 1036 xin gửi về:
1.Chị Nguyễn Thị Liên (vợ anh Lự), trú phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1036
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1036
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0363574507
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1036
MS 1035: Bé gái 12 tuổi chiến đấu với bệnh nặng giữa muôn vàn thiếu thốn cần sự giúp đỡVòng tay nhân ái - 4 ngày trước
GĐXH - Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang được vui đến trường cùng các bạn, thầy cô, em Nguyễn Mai Linh ở phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh phải nằm trên giường bệnh gắn với ống truyền, kim tiêm và những lần thay băng đau nhói.
MS 1034: Xót thương hoàn cảnh nam thanh niên phải nghỉ học vì nhà nghèo, chăm sóc bố suy thậnVòng tay nhân ái - 1 tuần trước
GĐXH - Hoàn cảnh của em Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 2004), trú tại xóm Lạc Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Hiệu sớm phải nghỉ học vì nhà nghèo, lại phải bươn chải lo cho người cha bệnh nặng trong cảnh thiếu thốn trăm bề.
MS 1033: Xót xa người cha trẻ bị điện giật lúc làm thuê, nguy cơ mất đôi tay nuôi con nhỏVòng tay nhân ái - 1 tuần trước
GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, anh Trần Đại Phú (27 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP Huế) không may bị điện giật, nguy cơ mất đi đôi tay. Con đầu lòng của anh mới 7 tháng tuổi, điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.
MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dạiCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH - Chị Sùng Thanh Mỷ, người H’Mông đơn thân, đang chống chọi bệnh nặng và nuôi con nhỏ. Gia đình chị đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.
MS 1031: Người bác sĩ trẻ dành cả tuổi thanh xuân cho người dân vùng cao giờ lâm bạo bệnh cần sự giúp đỡ của cộng đồngVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH - Sức trẻ và cả tuổi thanh xuân, anh dành cho bà con vùng cao. Thế nhưng, khi còn đầy nhiệt huyết với nghề, bác sĩ trẻ ấy lại phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, để lại phía sau người vợ cũng là nhân viên y tế và hai đứa con thơ dại cần bàn tay cha.
MS 1030: Xót xa hoàn cảnh chàng trai 18 tuổi dân tộc Ba Na sớm phải nghỉ học vì nhà nghèo, giờ nguy kịch vì tai nạnVòng tay nhân ái - 3 tuần trước
GĐXH – Tai nạn bất ngờ đã khiến Đinh Văn Thâm, 18 tuổi (dân tộc Ba Na, Gia Lai) rơi vào cảnh “thập tử nhất sinh”. Gia đình em nghèo khó, vay mượn khắp nơi cũng không đủ để lo viện phí cho em nên đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.
MS 1029: Cha nghèo gạt nước mắt xin dừng điều trị để nhường cơ hội sống cho con gáiVòng tay nhân ái - 4 tuần trước
GĐXH - Dù bị căn bệnh ung thư hạ họng hành hạ với những cơn đau kéo dài hằng đêm, anh Lợi vẫn một mực xin về để nhường cơ hội sống cho con gái đang mắc bệnh nặng.
MS 1028: Xót xa gia cảnh nam thanh niên 16 tuổi người Dao bị đa chấn thương sau tai nạn giao thôngVòng tay nhân ái - 1 tháng trước
GĐXH – Bị đa chấn thương sau tai nạn giao thông, hiện tại nam thanh niên người dân tộc Dao thuộc vùng 3 đặc biệt khó khăn ở Yên Bái đang rất cần sự chung tay của bạn đọc.
MS 1027: Xót thương hoàn cảnh chàng trai 28 tuổi chiến đấu với bệnh tật sau ca ghép thận khẩn cấpVòng tay nhân ái - 1 tháng trước
GĐXH – Nhiều năm cuộc sống gắn bó với bệnh viện vì căn bệnh suy thận, Sơn vẫn luôn mong một ngày khỏe mạnh để đỡ đần bố mẹ già đã 80 tuổi. Nhưng gần đây, sức khỏe của Sơn suy yếu phải vào viện cấp cứu.
MS 1026: Con trai mắc bệnh hiếm gặp, người mẹ trẻ tha thiết cầu xin sự giúp đỡCảnh ngộ - 1 tháng trước
GĐXH - Từ khi con trai mắc bệnh, vợ chồng chị Ngân vay mượn khắp nơi để có kinh phí điều trị. Tuy nhiên, tình trạng của con ngày càng nặng khiến gia đình chị rơi vào cảnh bế tắc. Người mẹ trẻ tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để con được tiếp tục sống...
MS 1033: Xót xa người cha trẻ bị điện giật lúc làm thuê, nguy cơ mất đôi tay nuôi con nhỏVòng tay nhân ái
GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, anh Trần Đại Phú (27 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP Huế) không may bị điện giật, nguy cơ mất đi đôi tay. Con đầu lòng của anh mới 7 tháng tuổi, điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.