Thuê ô tô tự lái đi trộm 17 con dê
GĐXH - Lán chăn nuôi nằm xa khu dân cư, các đối tượng thuê ô tô tự lái để thực hiện vụ trộm rồi nhanh chóng đưa tài sản đi tiêu thụ.
Ngày 3/9, Công an xã Tam Quang (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp Công an xã Quỳ Hợp làm rõ vụ trộm 17 con dê xảy ra trên địa bàn, xác định 3 đối tượng liên quan.
Trước đó, ngày 19/8, Công an xã Tam Quang tiếp nhận tin báo của bà V.T.H., trú tại bản Tam Hương, về việc gia đình bị kẻ gian trộm 17 con dê tại khu vực lán chăn nuôi.
Vụ việc xảy ra vào ban đêm, khu vực chăn nuôi cách xa khu dân cư. Các đối tượng sử dụng ô tô thuê tự lái, di chuyển qua nhiều địa bàn rồi nhanh chóng tiêu thụ tài sản, gây khó khăn cho công tác xác minh.
Cơ quan chức năng xác định 3 đối tượng gồm Đinh Văn Tú (SN 1963), Đinh Văn Sơn (SN 1998), cùng trú tại xã Quỳ Hợp và Tr.V.T. (SN 2009), trú tại xã Minh Hợp.
Theo điều tra, các đối tượng đã bàn bạc, thuê ô tô, chuẩn bị công cụ rồi thực hiện vụ trộm 17 con dê vào đêm 15/8. Sau đó, số dê được vận chuyển về xã Quỳ Hợp bán với giá 32 triệu đồng.
Ngày 25/8, Đinh Văn Tú đến Công an xã Quỳ Hợp đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Công an xã Tam Quang thu hồi được 5 con dê. Theo kết luận định giá, 17 con dê có tổng giá trị hơn 35 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản”.