Thuê ô tô tự lái đi trộm 17 con dê

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Ngày 3/9, Công an xã Tam Quang (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp Công an xã Quỳ Hợp làm rõ vụ trộm 17 con dê xảy ra trên địa bàn, xác định 3 đối tượng liên quan.

Ba đối tượng tại cơ quan công an. ẢNH: C.A

Trước đó, ngày 19/8, Công an xã Tam Quang tiếp nhận tin báo của bà V.T.H., trú tại bản Tam Hương, về việc gia đình bị kẻ gian trộm 17 con dê tại khu vực lán chăn nuôi.

Vụ việc xảy ra vào ban đêm, khu vực chăn nuôi cách xa khu dân cư. Các đối tượng sử dụng ô tô thuê tự lái, di chuyển qua nhiều địa bàn rồi nhanh chóng tiêu thụ tài sản, gây khó khăn cho công tác xác minh.

Cơ quan chức năng xác định 3 đối tượng gồm Đinh Văn Tú (SN 1963), Đinh Văn Sơn (SN 1998), cùng trú tại xã Quỳ Hợp và Tr.V.T. (SN 2009), trú tại xã Minh Hợp.

Theo điều tra, các đối tượng đã bàn bạc, thuê ô tô, chuẩn bị công cụ rồi thực hiện vụ trộm 17 con dê vào đêm 15/8. Sau đó, số dê được vận chuyển về xã Quỳ Hợp bán với giá 32 triệu đồng.

Ngày 25/8, Đinh Văn Tú đến Công an xã Quỳ Hợp đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Công an xã Tam Quang thu hồi được 5 con dê. Theo kết luận định giá, 17 con dê có tổng giá trị hơn 35 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bắt đối tượng có 3 tiền án, đập kính ô tô trộm hơn 700 triệu đồng GĐXH - Có 3 tiền án, trong đó 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đập kính ô tô, Bùi Huy Tú tiếp tục gây án ở Ninh Bình, lấy hơn 700 triệu đồng trước khi lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành.







