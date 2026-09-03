Bắt giữ đối tượng ở Hải Phòng môi giới 'chạy án' vụ Phú Lê

Chiều 3/9, liên quan đến vụ án của Phú Lê và các đồng phạm, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố các bị can tổng cộng 4 tội danh bao gồm: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Lừa dối khách hàng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, Lê Văn Phú bị khởi tố về các tội liên quan đến kế toán và hóa đơn. Bước đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền thuế bị thất thoát, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước trong vụ án này lên tới hơn 6,4 tỷ đồng.

Lê Văn Phú hay còn gọi là Phú Lê tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN

Đặc biệt, quá trình mở rộng điều tra, lực lượng công an phát hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đối tượng Nguyễn Thị Nhuần (trú tại Hải Phòng). Theo Người phát ngôn Bộ Công an, Nguyễn Thị Nhuần đã liên hệ với các đối tượng nhằm môi giới "chạy án" liên quan đến vụ án của Phú Lê. Hành vi này cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vào ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhuần để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án và 4 bị can ban đầu, gồm: Lê Văn Phú (Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan.

4 bị can bị khởi tố trong vụ án. Ảnh: CAHN

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian 6 năm qua, Lê Văn Phú và vợ là Lã Thúy Kiều đã thành lập 3 công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Các sản phẩm này được quảng cáo rầm rộ trên nhiều nền tảng mạng xã hội với nội dung thổi phồng, quảng cáo quá đà công dụng để thu hút người tiêu dùng.

Cơ quan điều tra xác định Lã Thúy Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh. Để che giấu doanh thu khủng, Kiều lập ra nhiều hộ kinh doanh, kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân.

Giai đoạn 2021 - 2025, Công ty Thiên Phú bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu. Có hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển trực tiếp vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân nhưng hoàn toàn không được hạch toán vào sổ sách kế toán.

Đặc biệt, để hợp thức hóa lượng hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là "hàng tồn kho", Kiều đã chỉ đạo thu thập thông tin Căn cước công dân của người thân, bạn bè nhằm lập khống hàng trăm hóa đơn bán hàng với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan trước pháp luật.