Cựu Phó Viện trưởng Trường Đại học Trưng Vương bị bắt trong vụ thu gần 3 tỷ đồng của thí sinh

Ngày 3/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Năm (SN 1982, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 4, Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2025 tại tỉnh Tuyên Quang và TP Hà Nội.

Kết quả điều tra mở rộng xác định, trong thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 6/2022, Nguyễn Văn Năm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghệ và hợp tác đào tạo thuộc Trường Đại học Trưng Vương.

Cựu Phó Viện trưởng Viện Công nghệ và hợp tác đào tạo thuộc Trường Đại học Trưng Vương bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc lạm quyền, tạo điều kiện để một bị can tổ chức quản lý lớp đại học trái quy định - (ảnh CATQ).

Trong quá trình công tác, Năm bị xác định đã cố ý thực hiện nhiệm vụ vượt quá quyền hạn của mình, tạo điều kiện cho bị can Phạm Quốc Dương (SN 1983, trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội) được quản lý đào tạo lớp đại học chuyên ngành Luật kinh tế, hệ vừa làm vừa học tại tỉnh Hà Giang (cũ).

Lợi dụng việc này, Phạm Quốc Dương đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để thu tiền lệ phí đầu vào và học phí của nhiều thí sinh có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hà Giang (cũ).

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền Dương thu của các thí sinh gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, Dương không nộp toàn bộ số tiền này về Trường Đại học Trưng Vương mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến tháng 2/2025, nhằm che giấu hành vi phạm tội, Dương bị xác định đã làm giả Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của Trường Đại học Trưng Vương để cung cấp cho những người đã nộp tiền học phí.

Hiện, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan.