Vụ thảm án gia đình ở Đồng Nai: Hung thủ đã ra đầu thú

Liên quan vụ thảm án khiến 4 người trong một gia đình thương vong ở ấp Bùi Chu (xã Bình Minh, TP Đồng Nai), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng gây án.

Theo Báo Đồng Nai, ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức Anh (SN 2005, ở khu phố 1, phường Hố Nai, TP Đồng Nai) là đối tượng gây ra trọng án tại ấp Bùi Chu vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó vào khoảng 2h cùng ngày, Công an xã Bình Minh nhận được tin báo tại nhà số 53/15A đường Tân Thành 1 (ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai) xảy ra vụ giết người nên đã cử lực lượng đến hiện trường để điều tra.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện anh N.V.Q (40 tuổi, ở tại địa chỉ trên) nằm bất tỉnh ngoài đường (cách nhà khoảng 15m). Người dân xung quanh cho biết, trong nhà anh Q có một đối tượng đang cầm dao cố thủ. Ngay sau đó, lực lượng công an đưa anh Q đi cấp cứu, đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú.

Khoảng 20 phút sau, đối tượng đã mở cửa ra đầu thú.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Ảnh: Báo Đồng Nai

Kiểm tra lực lượng công an phát hiện chị H.T.M (36 tuổi, vợ anh Q) đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Hai người con của anh Q là cháu N.T.H (SN 2015) và N.N.H (SN 2025) bị thương, bất tỉnh nên đã đưa đi cấp cứu.

Xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định, Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.P.A (SN 2009, ở cạnh nhà anh Q). Thời gian gần đây, sau khi bị chị P.A nói lời chia tay và cắt đứt quan hệ thì Nguyễn Đức Anh không đồng ý và dọa sẽ tìm cách trả thù gia đình chị P.A.

Khoảng 1h50 ngày 3/9, Nguyễn Đức Anh cầm theo dao, tìm cách đột nhập vào nhà của chị P.A từ mái tôn thông qua giếng trời thì bị người nhà chị này phát hiện và xua đuổi. Sau đó, Nguyễn Đức Anh đột nhập vào nhà anh Q. Do bị anh Q phát hiện, đối tượng này đã dùng dao tấn công gia đình anh Q gây ra vụ trọng án.

Cơ quan Công an cho biết, ngoài chị M tử vong tại chỗ, hai người con của anh Q cũng đã tử vong sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu do vết thương quá nặng.

Liên quan đến sức khỏe anh Q, thông tin từ bệnh viện cho biết anh Q nhập viện trong tình trạng đa chấn thương và mất nhiều máu. Sau phẫu thuật cấp cứu, bác sĩ đánh giá anh Q trong tình trạng tiên liệu nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ và toàn bộ diễn biến vụ án.