Nạn nhân cuối cùng vụ thảm án gia đình ở Đồng Nai đã tử vong

Trên TPO, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, anh Nguyễn Viết Q (SN 1987, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) đã tử vong tại Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai sau thời gian được các bác sĩ cấp cứu, điều trị.

Anh Q là 1 trong 3 người bị thương nặng trong vụ án mạng xảy ra tại ấp Bùi Chu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong sáng ngày 3/9.

Như vậy, cả 4 người trong gia đình anh Q đều đã tử vong. Trước đó, ba nạn nhân đã tử vong gồm người vợ sinh năm 1990 và hai người con sinh năm 2015 và 2025.

Vụ thảm án gia đình ở Đồng Nai: Hung thủ đã ra đầu thú GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức Anh (SN 2005, ở khu phố 1, phường Hố Nai, TP Đồng Nai) - đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 4 người trong một gia đình thương vong.

Hình ảnh tang thương ở con hẻm nơi xảy ra vụ án. Ảnh: TPO

Liên quan đến vụ án mạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức Anh (SN 2005, ở khu phố 1, phường Hố Nai, TP Đồng Nai) là đối tượng gây ra trọng án tại ấp Bùi Chu vào rạng sáng cùng ngày.

Nguyên nhân ban đầu cơ quan Công an xác định, Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.P.A (SN 2009, ở cạnh nhà anh Q). Thời gian gần đây, sau khi bị chị P.A nói lời chia tay và cắt đứt quan hệ thì Nguyễn Đức Anh không đồng ý và dọa sẽ tìm cách trả thù gia đình chị P.A.

Khoảng 1h50 ngày 3/9, Nguyễn Đức Anh cầm theo dao, tìm cách đột nhập vào nhà của chị P.A từ mái tôn thông qua giếng trời thì bị người nhà chị này phát hiện và xua đuổi. Sau đó, Nguyễn Đức Anh đột nhập vào nhà anh Q. Do bị anh Q phát hiện, đối tượng này đã dùng dao tấn công gia đình anh Q gây ra vụ trọng án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ và toàn bộ diễn biến vụ án.