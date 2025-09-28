Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 28/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 28/9/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 28/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 28/9/2025

Chủ nhật Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt 28/9/2025 L: TG-D9 L: 9K4 L: ĐL9K4 Giải đặc biệt 072522 282238 958740 Giải nhất 53707 17408 35725 Giải nhì 54740 94988 94897 Giải ba 11855 56953 56612 86298 53461 00382 Giải tư 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 Giải năm 4866 0134 7669 Giải sáu 0640 5376 3105 8413 5314 8294 0281 1300 4227 Giải bảy 166 206 593 Giải tám

18 58 19

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 28/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 28/9/2025

Chủ nhật Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế 28/9/2025 XSKT XSKH XSTTH Giải đặc biệt 221981 134441 980109 Giải nhất 88702 83371 65092 Giải nhì 41761 28825 79982 Giải ba 74977 76154 55190 77052 16099 09654 Giải tư 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 Giải năm 3269 5045 1338 Giải sáu 8368 2302 8479 8800 1649 4816 7421 2918 9923 Giải bảy 346 612 727 Giải tám 01 60 45



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 28/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 28/9/2025

Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 10NE-11NE-14NE-7NE-4NE-9NE ĐB 37606 Giải 1 00431 Giải 2 14719 82174 Giải 3 30950 51269 19416 26182 08810 75594 Giải 4 3591 3139 3351 3890 Giải 5 9934 5989 9429 6727 1803 7802 Giải 6 027 288 425 Giải 7 90 56 33 18

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 28/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 28/9/2025

08

13

18

26

36

39 Giá trị Jackpot: 51,163,848,500 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 51,163,848,500 Giải Nhất O O O O O 55 10.000.000 Giải Nhì O O O O 2,112 300.000 Giải Ba O O O 30,246 30.000

