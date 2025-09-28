Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/9/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 28/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 28/9/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 28/9/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Tiền Giang
|Kiên Giang
|Đà Lạt
28/9/2025
L: TG-D9
L: 9K4
L: ĐL9K4
|Giải đặc biệt
072522
282238
958740
|Giải nhất
53707
17408
35725
|Giải nhì
54740
94988
94897
|Giải ba
11855
56953
56612
86298
53461
00382
|Giải tư
73951
65042
64912
31711
25713
39366
64750
85643
99356
74875
97633
49438
25441
96793
73609
15820
56279
77031
20514
85781
82817
|Giải năm
4866
0134
7669
|Giải sáu
0640
5376
3105
8413
5314
8294
0281
1300
4227
|Giải bảy
166
206
593
|Giải tám
18
58
19
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 28/9/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Kon Tum
|Khánh Hòa
|Thừa Thiên Huế
28/9/2025
XSKT
XSKH
XSTTH
|Giải đặc biệt
221981
134441
980109
|Giải nhất
88702
83371
65092
|Giải nhì
41761
28825
79982
|Giải ba
74977
76154
55190
77052
16099
09654
|Giải tư
36834
95049
37550
46314
07895
04477
57827
16602
21137
98219
49099
97464
76459
49716
05918
18295
64568
55300
04427
91905
77855
|Giải năm
3269
5045
1338
|Giải sáu
8368
2302
8479
8800
1649
4816
7421
2918
9923
|Giải bảy
346
612
727
|Giải tám
01
|60
45
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 28/9/2025 có kết quả như sau:
|Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 10NE-11NE-14NE-7NE-4NE-9NE
|ĐB
|
37606
|Giải 1
|
00431
|Giải 2
14719
|
82174
|Giải 3
30950
51269
|
19416
26182
08810
|
75594
|Giải 4
3591
3139
3351
|
3890
|Giải 5
9934
5989
|
9429
6727
1803
|
7802
|Giải 6
027
288
|
425
|Giải 7
90
56
33
|
18
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 28/9/2025 có kết quả như sau:
08
13
18
26
36
39
Giá trị Jackpot: 51,163,848,500 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|0
51,163,848,500
|Giải Nhất
O O O O O
55
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
2,112
|300.000
|Giải Ba
O O O
30,246
|30.000
