Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 29/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 29/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 30/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 30/9/2025

Thứ Ba Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu 30/9/2025 L: K39-T09 L: 9E L: T9-K5 Giải đặc biệt 067576 025150 506883 Giải nhất 38879 97271 28529 Giải nhì 55707 67619 15958 Giải ba 96693 33686 41663 59746 28864 62094 Giải tư 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 43281 26145 03392 95438 62564 62564 88086 Giải năm 1706 2567 3958 Giải sáu 8608 3958 5688 8162 5379 4078 3037 5275 6674 Giải bảy 806 489 637 Giải tám 72 07 70

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 30/9/2025

Thứ Ba Đắk Lắk Quảng Nam 30/9/2025 XSDLK XSQNM Giải đặc biệt 693869 296856 Giải nhất 36145 91108 Giải nhì 79332 62170 Giải ba 22431 60074 95093 57411 Giải tư 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 Giải năm 4893 0363 Giải sáu 0367 4463 3899 8258 6627 8413 Giải bảy 043 305 Giải tám

94 65



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THứ BA NGÀY 30/9/2025 Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt: 10NC-3NC-2NC-9NC-11NC-15NC ĐB 81036 Giải 1 16126 Giải 2 38769 52002 Giải 3 75074 24263 73852 47100 08752 62038 Giải 4 9404 0848 1340 2638 Giải 5 9487 8534 2807 4126 0128 8262 Giải 6 035 512 987 Giải 7 72 70 60 23

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 30/9/2025

17

23

34

39

46

52

08 Giá trị Jackpot 1: 179,058,846,000 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,750,401,025 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 1 179,058,846,000 Jackpot 2 O O O O O | O 2 3,750,401,025 Giải Nhất O O O O O 39 40.000.000 Giải Nhì O O O O 1,792 500.000 Giải Ba O O O 33,985 50.000

