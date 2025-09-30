Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025

Thứ ba, 16:07 30/09/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 29/9/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 29/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 29/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồngChọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 30/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Nam - 30/9/2025
Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu

30/9/2025

L: K39-T09

L: 9E

L: T9-K5

Giải đặc biệt

067576

025150

506883

Giải nhất

38879

97271

28529

Giải nhì

55707

67619

15958

Giải ba

96693

33686

41663

59746

28864

62094

Giải tư

71552

51852

81666

08289

26500

25763

01475

26795

80587

88506

74732

17304

14929

55875

43281

26145

03392

95438

62564

62564

88086

Giải năm

1706

2567

3958

Giải sáu

8608

3958

5688

8162

5379

4078

3037

5275

6674

Giải bảy

806

489

637

Giải tám

72

07

70

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 30/9/2025
Thứ BaĐắk LắkQuảng Nam

30/9/2025

XSDLK

XSQNM

Giải đặc biệt

693869

296856

Giải nhất

36145

91108

Giải nhì

79332

62170

Giải ba

22431

60074

95093

57411

Giải tư

30118

19335

12490

75727

36132

75879

25395

89080

01270

43085

26314

00156

91362

73773

Giải năm

4893

0363

Giải sáu

0367

4463

3899

8258

6627

8413

Giải bảy

043

305

Giải tám

94

65


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025 có kết quả như sau: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THứ BA NGÀY 30/9/2025

Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt: 10NC-3NC-2NC-9NC-11NC-15NC

ĐB

81036
Giải 1

16126
Giải 2

38769

52002
Giải 3

75074

24263

73852

47100

08752

62038
Giải 4

9404

0848

1340

2638
Giải 5

9487

8534

2807

4126

0128

8262
Giải 6

035

512

987
Giải 7

72

70

60

23

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 30/9/2025

  • 17

  • 23

  • 34

  • 39

  • 46

  • 52

  • 08

Giá trị Jackpot 1:  179,058,846,000 đồng

Giá trị Jackpot 2:  3,750,401,025 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O

1

179,058,846,000

Jackpot 2

O O O O O | O

2

3,750,401,025

Giải Nhất

O O O O O

39

40.000.000

Giải Nhì

O O O O 

1,792

500.000

Giải Ba

O O O 

33,985

50.000

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt NamChia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
