Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 30/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Ba
|Bến Tre
|Vũng Tàu
|Bạc Liêu
30/9/2025
L: K39-T09
L: 9E
L: T9-K5
|Giải đặc biệt
067576
025150
506883
|Giải nhất
38879
97271
28529
|Giải nhì
55707
67619
15958
|Giải ba
96693
33686
41663
59746
28864
62094
|Giải tư
71552
51852
81666
08289
26500
25763
01475
26795
80587
88506
74732
17304
14929
55875
43281
26145
03392
95438
62564
62564
88086
|Giải năm
1706
2567
3958
|Giải sáu
8608
3958
5688
8162
5379
4078
3037
5275
6674
|Giải bảy
806
489
637
|Giải tám
72
07
70
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Ba
|Đắk Lắk
|Quảng Nam
30/9/2025
XSDLK
XSQNM
|Giải đặc biệt
693869
296856
|Giải nhất
36145
91108
|Giải nhì
79332
62170
|Giải ba
22431
60074
95093
57411
|Giải tư
30118
19335
12490
75727
36132
75879
25395
89080
01270
43085
26314
00156
91362
73773
|Giải năm
4893
0363
|Giải sáu
0367
4463
3899
8258
6627
8413
|Giải bảy
043
305
|Giải tám
94
65
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025 có kết quả như sau:
Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt: 10NC-3NC-2NC-9NC-11NC-15NC
|ĐB
|
81036
|Giải 1
|
16126
|Giải 2
38769
|
52002
|Giải 3
75074
24263
|
73852
47100
08752
|
62038
|Giải 4
9404
0848
1340
|
2638
|Giải 5
9487
8534
|
2807
4126
0128
|
8262
|Giải 6
035
512
|
987
|Giải 7
72
70
60
|
23
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025 có kết quả như sau:
17
23
34
39
46
52
08
Giá trị Jackpot 1: 179,058,846,000 đồng
Giá trị Jackpot 2: 3,750,401,025 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
1
179,058,846,000
Jackpot 2
|O O O O O | O
2
3,750,401,025
Giải Nhất
O O O O O
39
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
1,792
500.000
Giải Ba
O O O
33,985
50.000
