Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 29/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 29/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 29/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 29/9/2025

Thứ Hai TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau 29/9/2025 L: 9E2 L: T39 L: 25-T09K5 Giải đặc biệt 481776 570026 814605 Giải nhất 64878 38491 88883 Giải nhì 47716 90130 93269 Giải ba 42987 42685 63719 27414 13653 16764 Giải tư 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 Giải năm 1345 3601 5773 Giải sáu 7771 6732 0290 0742 5038 5576 5662 8844 6322 Giải bảy 309 851 794 Giải tám 17 38 38

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 29/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 29/9/2025

Thứ Hai Phú Yên Thừa Thiên Huế 29/9/2025 XSPY XSTTH Giải đặc biệt 521927 543916 Giải nhất 91349 60191 Giải nhì 12461 77424 Giải ba 42157 98784 11984 14126 Giải tư 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 Giải năm 8653 2821 Giải sáu 5240 4583 9241 1524 9591 8559 Giải bảy 762 031 Giải tám 02 64

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 29/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 29/9/2025

Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 6ND-11ND-12ND-8ND-5ND-14ND ĐB 40750 Giải 1 61108 Giải 2 69358 90154 Giải 3 01848 41575 52069 30677 06435 19052 Giải 4 5325 4890 0644 8286 Giải 5 1767 2599 3392 0331 6704 0463 Giải 6 675 677 660 Giải 7 18 39 85 05

