Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 29/9/2025

Thứ hai, 15:46 29/09/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 29/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/9/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồngChọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 29/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 29/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 29/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 29/9/2025
Thứ HaiTP.HCMĐồng ThápCà Mau

29/9/2025

L: 9E2

L: T39

L: 25-T09K5

Giải đặc biệt

481776

570026

814605

Giải nhất

64878

38491

88883

Giải nhì

47716

90130

93269

Giải ba

42987

42685

63719

27414

13653

16764

Giải tư

84471

58120

80618

94537

17282

07642

22805

73750

48483

05338

72287

74164

86606

73252

41342

19119

62050

85360

04153

47339

86673

Giải năm

1345

3601

5773

Giải sáu

7771

6732

0290

0742

5038

5576

5662

8844

6322

Giải bảy

309

851

794

Giải tám

17

38

38

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 29/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 29/9/2025
Thứ HaiPhú YênThừa Thiên Huế

29/9/2025

XSPY

XSTTH

Giải đặc biệt

521927

543916

Giải nhất

91349

60191

Giải nhì

12461

77424

Giải ba

42157

98784

11984

14126

Giải tư

96670

25589

24802

96049

72897

97242

37023

62359

63713

77927

08706

74875

11261

51474

Giải năm

8653

2821

Giải sáu

5240

4583

9241

1524

9591

8559

Giải bảy

762

031

Giải tám

02

64

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 29/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 29/9/2025
Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 6ND-11ND-12ND-8ND-5ND-14ND
ĐB

40750
Giải 1

61108
Giải 2

69358

90154
Giải 3

01848

41575

52069

30677

06435

19052
Giải 4

5325

4890

0644

8286
Giải 5

1767

2599

3392

0331

6704

0463
Giải 6

675

677

660
Giải 7

18

39

85

05
Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt NamChia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
