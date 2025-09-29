Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 29/9/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 29/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 29/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.
Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 29/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 29/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|TP.HCM
|Đồng Tháp
|Cà Mau
29/9/2025
L: 9E2
L: T39
L: 25-T09K5
|Giải đặc biệt
481776
570026
814605
|Giải nhất
64878
38491
88883
|Giải nhì
47716
90130
93269
|Giải ba
42987
42685
63719
27414
13653
16764
|Giải tư
84471
58120
80618
94537
17282
07642
22805
73750
48483
05338
72287
74164
86606
73252
41342
19119
62050
85360
04153
47339
86673
|Giải năm
1345
3601
5773
|Giải sáu
7771
6732
0290
0742
5038
5576
5662
8844
6322
|Giải bảy
309
851
794
|Giải tám
17
38
38
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 29/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|Phú Yên
|Thừa Thiên Huế
29/9/2025
XSPY
XSTTH
|Giải đặc biệt
521927
543916
Giải nhất
91349
60191
|Giải nhì
12461
77424
|Giải ba
42157
98784
11984
14126
|Giải tư
96670
25589
24802
96049
72897
97242
37023
62359
63713
77927
08706
74875
11261
51474
|Giải năm
8653
2821
|Giải sáu
5240
4583
9241
1524
9591
8559
|Giải bảy
762
031
|Giải tám
02
64
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 29/9/2025 có kết quả như sau:
|Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 6ND-11ND-12ND-8ND-5ND-14ND
|ĐB
|
40750
|Giải 1
|
61108
|Giải 2
69358
|
90154
|Giải 3
01848
41575
|
52069
30677
06435
|
19052
|Giải 4
5325
4890
0644
|
8286
|Giải 5
1767
2599
|
3392
0331
6704
|
0463
|Giải 6
675
677
|
660
|Giải 7
18
39
85
|
05
