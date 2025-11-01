Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 1/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 1/11/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Bảy
|TP.HCM
|Long An
|Bình Phước
|Hậu Giang
1/11/2025
L: 11A7
L: 11K1
L: 11K1-N25
L: K1T11
|Giải đặc biệt
425632
313631
539631
495851
|Giải nhất
26168
99412
29593
94050
|Giải nhì
22853
62960
91878
29820
|Giải ba
17421
04629
51655
68041
48225
18019
40034
53651
|Giải tư
68833
28879
38136
75798
63073
34046
79770
88405
19171
40133
41282
59731
77860
82866
97107
44274
61872
23632
23987
78595
42283
29051
79062
01251
67754
53318
38141
17518
|Giải năm
3912
0840
8908
3302
|Giải sáu
0547
1482
8276
9899
4639
8055
5548
3456
9452
9090
9864
8872
|Giải bảy
050
789
557
001
|Giải tám
48
39
10
22
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Bảy
|Đà Nẵng
|Quảng Ngãi
|Đắk Nông
1/11/2025
XSDNG
XSQNG
XSDNO
|Giải đặc biệt
036664
691981
917890
|Giải nhất
25541
16160
15453
|Giải nhì
57256
30276
98251
|Giải ba
14831
05096
92652
42058
56146
97460
|Giải tư
57179
19668
14519
82796
46235
61152
03912
23403
15511
45150
55346
24912
02865
13970
26044
96972
81061
97351
65756
84248
59817
|Giải năm
8207
3771
7374
|Giải sáu
9589
6218
5218
2567
3174
1098
5777
0599
3500
|Giải bảy
210
739
668
|Giải tám
33
53
13
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025 có kết quả như sau:
|Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 15QP-3QP-14QP-16QP-6QP-1QP-19QP-9QP
|ĐB
|
58792
|Giải 1
|
69186
|Giải 2
51304
|
43356
|Giải 3
28584
39725
|
93626
28972
06664
|
51857
|Giải 4
4174
9361
5961
|
5243
|Giải 5
2312
4735
9171
6516
3053
|
1161
|Giải 6
448
819
|
819
|Giải 7
46
82
21
62
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025 có kết quả như sau:
07
11
28
29
31
33
08
Giá trị Jackpot 1: 48,225,227,700 đồng
Giá trị Jackpot 2: 3,492,904,850 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot 1
O O O O O O
|0
48,225,227,700
Jackpot 2
|O O O O O | O
1
3,492,904,850
|Giải Nhất
O O O O O
16
|40.000.000
|Giải Nhì
O O O O
849
|500.000
|Giải Ba
O O O
17,154
50.000
