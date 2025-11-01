Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 31/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 1/11/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 1/11/2025

Thứ Bảy TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang 1/11/2025 L: 11A7 L: 11K1 L: 11K1-N25 L: K1T11 Giải đặc biệt 425632 313631 539631 495851 Giải nhất 26168 99412 29593 94050 Giải nhì 22853 62960 91878 29820 Giải ba 17421 04629 51655 68041 48225 18019 40034 53651 Giải tư 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 Giải năm 3912 0840 8908 3302 Giải sáu 0547 1482 8276 9899 4639 8055 5548 3456 9452 9090 9864 8872 Giải bảy 050 789 557 001 Giải tám 48 39 10 22





KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 1/11/2025

Thứ Bảy Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông 1/11/2025 XSDNG XSQNG XSDNO Giải đặc biệt 036664 691981 917890 Giải nhất 25541 16160 15453 Giải nhì 57256 30276 98251 Giải ba 14831 05096 92652 42058 56146 97460 Giải tư 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 Giải năm 8207 3771 7374 Giải sáu 9589 6218 5218 2567 3174 1098 5777 0599 3500 Giải bảy 210 739 668 Giải tám 33 53 13

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 1/11/2025

Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 15QP-3QP-14QP-16QP-6QP-1QP-19QP-9QP ĐB 58792 Giải 1 69186 Giải 2 51304 43356 Giải 3 28584 39725 93626 28972 06664 51857 Giải 4 4174 9361 5961 5243 Giải 5 2312 4735 9171 6516 3053 1161 Giải 6 448 819 819 Giải 7 46 82 21 62

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 1/11/2025

07

11

28

29

31

33

08 Giá trị Jackpot 1: 48,225,227,700 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,492,904,850 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 48,225,227,700 Jackpot 2 O O O O O | O 1 3,492,904,850 Giải Nhất O O O O O 16 40.000.000 Giải Nhì O O O O 849 500.000 Giải Ba O O O 17,154 50.000

