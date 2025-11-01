Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025

Thứ bảy, 16:47 01/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 1/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 31/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025 - Ảnh 1.Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 1/11/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 1/11/2025
Thứ BảyTP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang

1/11/2025

L: 11A7

L: 11K1

L: 11K1-N25

L: K1T11

Giải đặc biệt

425632

313631

539631

495851

Giải nhất

26168

99412

29593

94050

Giải nhì

22853

62960

91878

29820

Giải ba

17421

04629

51655

68041

48225

18019

40034

53651

Giải tư

68833

28879

38136

75798

63073

34046

79770

88405

19171

40133

41282

59731

77860

82866

97107

44274

61872

23632

23987

78595

42283

29051

79062

01251

67754

53318

38141

17518

Giải năm

3912

0840

8908

3302

Giải sáu

0547

1482

8276

9899

4639

8055

5548

3456

9452

9090

9864

8872

Giải bảy

050

789

557

001

Giải tám

48

39

10

22


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 1/11/2025
Thứ BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông

1/11/2025 

XSDNG

XSQNG

XSDNO

Giải đặc biệt

036664

691981

917890

Giải nhất

25541

16160

15453

Giải nhì

57256

30276

98251

Giải ba

14831

05096

92652

42058

56146

97460

Giải tư

57179

19668

14519

82796

46235

61152

03912

23403

15511

45150

55346

24912

02865

13970

26044

96972

81061

97351

65756

84248

59817

Giải năm

8207

3771

7374

Giải sáu

9589

6218

5218

2567

3174

1098

5777

0599

3500

Giải bảy

210

739

668

Giải tám

33

53

13

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 1/11/2025
Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 15QP-3QP-14QP-16QP-6QP-1QP-19QP-9QP
ĐB

58792
Giải 1

69186
Giải 2

51304

43356
Giải 3

28584

39725

93626

28972

06664

51857
Giải 4

4174

9361

5961

5243
Giải 5

2312

4735

9171

6516

3053

1161
Giải 6

448

819

819
Giải 7

46

82

21

62


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 1/11/2025

  • 07

  • 11

  • 28

  • 29

  • 31

  • 33

  • 08

Giá trị Jackpot 1: 48,225,227,700 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3,492,904,850 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O 

0

48,225,227,700

Jackpot 2

O O O O O | O

1

3,492,904,850

Giải Nhất

O O O O O

16

40.000.000
Giải Nhì

O O O O 

849

500.000
Giải Ba

O O O 

17,154

50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025 - Ảnh 2.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 25/10/2025 - Ảnh 3.Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Hồng Thủy
