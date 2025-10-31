Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025

Thứ sáu, 16:00 31/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 31/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 30/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025 - Ảnh 1.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 31/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 31/10/2025
Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh

31/10/2025

L: 46VL44

L: 10K44

L: 34TV44

Giải đặc biệt

930283

553465

342489

Giải nhất

62899

11659

77213

Giải nhì

87633

63001

59948

Giải ba

93714

97800

32008

48927

61105

58110

Giải tư

61200

27998

11875

35621

46523

26162

28102

56403

96114

03236

46948

16644

58495

70057

28198

56480

26490

96178

77616

26060

47151

Giải năm

9483

1122

6022

Giải sáu

1110

8745

5911

5669

5934

6713

3864

1095

9864

Giải bảy

306

605

397

Giải tám

16

64

91

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 31/10/2025
Thứ SáuGia LaiNinh Thuận

31/10/2025

XSGLXSNT
Giải đặc biệt

148690

750208

Giải nhất

07691

88684

Giải nhì

52493

09619

Giải ba

56544

56127

27908

45839

Giải tư

26604

68027

17887

17309

08230

53509

05278

17248

04100

27047

63971

35097

80743

63394

Giải năm

9429

2160

Giải sáu

3777

7547

4028

2361

5463

2276

Giải bảy

561

593

Giải tám

71

03

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 31/10/2025
Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7




XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 31/10/2025







Giá trị Jackpot:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O



Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O 


300.000
Giải Ba

O O O 


30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025 - Ảnh 2.Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025 - Ảnh 3.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
