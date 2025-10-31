Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 31/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 31/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Vĩnh Long
|Bình Dương
|Trà Vinh
31/10/2025
L: 46VL44
L: 10K44
L: 34TV44
|Giải đặc biệt
930283
553465
342489
|Giải nhất
62899
11659
77213
|Giải nhì
87633
63001
59948
|Giải ba
93714
97800
32008
48927
61105
58110
|Giải tư
61200
27998
11875
35621
46523
26162
28102
56403
96114
03236
46948
16644
58495
70057
28198
56480
26490
96178
77616
26060
47151
|Giải năm
9483
1122
6022
|Giải sáu
1110
8745
5911
5669
5934
6713
3864
1095
9864
|Giải bảy
306
605
397
|Giải tám
16
64
91
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Gia Lai
|Ninh Thuận
31/10/2025
|XSGL
|XSNT
|Giải đặc biệt
148690
750208
Giải nhất
07691
88684
|Giải nhì
52493
09619
|Giải ba
56544
56127
27908
45839
|Giải tư
26604
68027
17887
17309
08230
53509
05278
17248
04100
27047
63971
35097
80743
63394
|Giải năm
9429
2160
|Giải sáu
3777
7547
4028
2361
5463
2276
|Giải bảy
561
593
|Giải tám
71
03
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025 có kết quả như sau:
|Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O
|30.000
