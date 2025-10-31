Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 30/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 31/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 31/10/2025

Thứ Sáu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh 31/10/2025 L: 46VL44 L: 10K44 L: 34TV44 Giải đặc biệt 930283 553465 342489 Giải nhất 62899 11659 77213 Giải nhì 87633 63001 59948 Giải ba 93714 97800 32008 48927 61105 58110 Giải tư 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 Giải năm 9483 1122 6022 Giải sáu 1110 8745 5911 5669 5934 6713 3864 1095 9864 Giải bảy 306 605 397 Giải tám

16 64 91

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 31/10/2025

Thứ Sáu Gia Lai Ninh Thuận 31/10/2025 XSGL XSNT Giải đặc biệt 148690 750208 Giải nhất 07691 88684 Giải nhì 52493 09619 Giải ba 56544 56127 27908 45839 Giải tư 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 Giải năm 9429 2160 Giải sáu 3777 7547 4028 2361 5463 2276 Giải bảy 561 593 Giải tám 71 03

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 31/10/2025 Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: ĐB

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025 có kết quả như sau:

Giá trị Jackpot: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O



Giải Nhất O O O O O

10.000.000 Giải Nhì O O O O

300.000 Giải Ba O O O

30.000

