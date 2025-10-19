Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 18/10/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 18/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 19/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 19/10/2025

Chủ nhật Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt 19/10/2025 L: TG-C10 L: 10K3 L: ĐL10K3 Giải đặc biệt 097059 375650 566527 Giải nhất 22687 26696 96853 Giải nhì 02192 15029 87031 Giải ba 58720 60684 29711 67946 06927 61604 Giải tư 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 Giải năm 5222 6254 4125 Giải sáu 6779 7777 8701 6384 0944 1152 9357 5670 5940 Giải bảy 069 529 628 Giải tám

59 87 48

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 19/10/2025

Chủ nhật Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế 19/10/2025 XSKT XSKH XSTTH Giải đặc biệt 784740 351241 062307 Giải nhất 70637 18606 78773 Giải nhì 64368 14956 04218 Giải ba 57295 71015 16858 53656 71805 63516 Giải tư 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 Giải năm 5551 7132 7930 Giải sáu 8006 3751 7834 2955 0353 2982 0965 0630 2430 Giải bảy 429 266 355 Giải tám 68 70 29



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 19/10/2025

Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 19/10/2025























Giá trị Jackpot: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O



Giải Nhất O O O O O

10.000.000 Giải Nhì O O O O

300.000 Giải Ba O O O

30.000

