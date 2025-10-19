Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025

Chủ nhật, 17:03 19/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 19/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 18/10/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 18/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 18/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025 - Ảnh 1.Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 19/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam 

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 19/10/2025
Chủ nhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt

19/10/2025

L: TG-C10

L: 10K3

L: ĐL10K3

Giải đặc biệt

097059

375650

566527

Giải nhất

22687

26696

96853

Giải nhì

02192

15029

87031

Giải ba

58720

60684

29711

67946

06927

61604

Giải tư

91042

87214

67639

42626

05477

91709

56269

81125

67855

74836

26040

97842

39174

82429

27269

29213

51982

41629

53758

52755

38513

Giải năm

5222

6254

4125

Giải sáu

6779

7777

8701

6384

0944

1152

9357

5670

5940

Giải bảy

069

529

628

Giải tám

59

87

48

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 19/10/2025
Chủ nhậtKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế

19/10/2025

XSKT

XSKH

XSTTH

Giải đặc biệt

784740

351241

062307

Giải nhất

70637

18606

78773

Giải nhì

64368

14956

04218

Giải ba

57295

71015

16858

53656

71805

63516

Giải tư

16236

55477

54229

62005

22334

88559

01123

64508

58771

11664

66003

36072

96177

81593

65324

78046

96604

96315

82569

89904

21452

Giải năm

5551

7132

7930

Giải sáu

8006

3751

7834

2955

0353

2982

0965

0630

2430

Giải bảy

429

266

355

Giải tám

68

70

29


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 19/10/2025
Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3


Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7

XS Vietlott - Xổ số Vietlott 

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 19/10/2025







Giá trị Jackpot:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O


Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O 


300.000
Giải Ba

O O O 


30.000
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025 - Ảnh 2.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025 - Ảnh 3.Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Hồng Thủy
