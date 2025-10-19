Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 19/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 19/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Tiền Giang
|Kiên Giang
|Đà Lạt
19/10/2025
L: TG-C10
L: 10K3
L: ĐL10K3
|Giải đặc biệt
097059
375650
566527
|Giải nhất
22687
26696
96853
|Giải nhì
02192
15029
87031
|Giải ba
58720
60684
29711
67946
06927
61604
|Giải tư
91042
87214
67639
42626
05477
91709
56269
81125
67855
74836
26040
97842
39174
82429
27269
29213
51982
41629
53758
52755
38513
|Giải năm
5222
6254
4125
|Giải sáu
6779
7777
8701
6384
0944
1152
9357
5670
5940
|Giải bảy
069
529
628
|Giải tám
59
87
48
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Kon Tum
|Khánh Hòa
|Thừa Thiên Huế
19/10/2025
XSKT
XSKH
XSTTH
|Giải đặc biệt
784740
351241
062307
|Giải nhất
70637
18606
78773
|Giải nhì
64368
14956
04218
|Giải ba
57295
71015
16858
53656
71805
63516
|Giải tư
16236
55477
54229
62005
22334
88559
01123
64508
58771
11664
66003
36072
96177
81593
65324
78046
96604
96315
82569
89904
21452
|Giải năm
5551
7132
7930
|Giải sáu
8006
3751
7834
2955
0353
2982
0965
0630
2430
|Giải bảy
429
266
355
|Giải tám
68
70
29
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025 có kết quả như sau:
|Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O
|30.000
