Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 14/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 14/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 15/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 15/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 15/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 15/9/2025

Thứ Hai TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau 15/9/2025 L: 9C2 L: T37 L: 25-T09K3 Giải đặc biệt 834299 958227 980359 Giải nhất 92861 58235 24624 Giải nhì 27621 51812 59018 Giải ba 61534 60838 11113 29677 86180 11631 Giải tư 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 Giải năm 9487 2734 7712 Giải sáu 4887 7740 0891 4033 7337 4432 7029 1720 9749 Giải bảy 119 836 023 Giải tám 49 73 72

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 15/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 15/9/2025

Thứ Hai Phú Yên Thừa Thiên Huế 15/9/2025 XSPY XSTTH Giải đặc biệt 142206 209975 Giải nhất 90965 02321 Giải nhì 67432 66406 Giải ba 04067 84318 86410 88649 Giải tư 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 Giải năm 5179 5024 Giải sáu 4237 1040 0821 4793 6256 5570 Giải bảy 210 307 Giải tám 52 59

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 15/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 15/9/2025

Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 11NV-6NV-4NV-8NV-2NV-3NV ĐB 95946 Giải 1 89884 Giải 2 97044 42891 Giải 3 00170 80907 08686 90019 91631 35432 Giải 4 5860 0288 7437 4495 Giải 5 5127 4301 6444 4358 3399 2500 Giải 6 224 616 465 Giải 7 82 33 22 26

