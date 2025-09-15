Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 15/9/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 15/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 15/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.
Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 15/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 15/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|TP.HCM
|Đồng Tháp
|Cà Mau
15/9/2025
L: 9C2
L: T37
L: 25-T09K3
|Giải đặc biệt
834299
958227
980359
|Giải nhất
92861
58235
24624
|Giải nhì
27621
51812
59018
|Giải ba
61534
60838
11113
29677
86180
11631
|Giải tư
75006
57148
07084
11035
95937
11081
08217
20299
69403
33976
68802
32092
06796
75616
13659
29477
80806
91386
52798
57235
62006
|Giải năm
9487
2734
7712
|Giải sáu
4887
7740
0891
4033
7337
4432
7029
1720
9749
|Giải bảy
119
836
023
|Giải tám
49
73
72
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 15/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|Phú Yên
|Thừa Thiên Huế
15/9/2025
XSPY
XSTTH
|Giải đặc biệt
142206
209975
Giải nhất
90965
02321
|Giải nhì
67432
66406
|Giải ba
04067
84318
86410
88649
|Giải tư
97484
65509
62913
55602
95514
62921
17974
79501
19844
73720
18011
12171
47998
57027
|Giải năm
5179
5024
|Giải sáu
4237
1040
0821
4793
6256
5570
|Giải bảy
210
307
|Giải tám
52
59
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 15/9/2025 có kết quả như sau:
|Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 11NV-6NV-4NV-8NV-2NV-3NV
|ĐB
|
95946
|Giải 1
|
89884
|Giải 2
97044
|
42891
|Giải 3
00170
80907
|
08686
90019
91631
|
35432
|Giải 4
5860
0288
7437
|
4495
|Giải 5
5127
4301
|
6444
4358
3399
|
2500
|Giải 6
224
616
|
465
|Giải 7
82
33
22
|
26
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Những đối tượng khách hàng bị cúp điện trong tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Thị trường bánh trung thu nhộn nhịp với hương vị mới, kích cầu tiêu dùng giới trẻ với giá từ 68.000 đồng/chiếcGiá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Năm nay, bên cạnh các loại bánh trung thu truyền thống như thập cẩm, hạt sen, trứng muối, thị trường còn xuất hiện nhiều nhân bánh lạ miệng như tiramisu, trà xanh matcha, socola hạt dẻ, thậm chí là phô mai việt quất.
Giá lăn bánh Hyundai Accent mới nhất giảm sốc, rẻ hơn Vios, sedan hạng B chỉ hơn Kia MorningGiá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent mới nhất cực kỳ hấp dẫn nhờ ưu đãi lớn, sẽ thực hiện một màn bứt phá trước Honda City và Toyota Vios để trở thành ‘vua doanh số’ trong phân khúc xe cỡ B tại Việt Nam.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 15-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đườngSản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Mô hình cà phê độc đáo: Người khiếm thị pha chế, khách tìm đến trải nghiệmSản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Quán cà phê đầu tiên tại Việt Nam do người khiếm thị trực tiếp đứng quầy pha chế, biến những ly cà phê, sinh tố, trà sữa không chỉ là một sản phẩm tiêu dùng, mà còn trở thành câu chuyện về niềm tin và nghị lực.
Giá iPhone 13, 13 Pro Max xuống thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù vẫn xịn chẳng thua kém iPhone 17 là baoGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13 mới nhất là iPhone rẻ nhất còn hàng, trong khi đó, iPhone 13 Pro Max vẫn là mẫu iPhone 3 mắt giá rẻ hàng đầu.
Xe ga 110cc giá 21 triệu đồng thiết kế đẹp tựa SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Xe ga 110cc có giá siêu rẻ chỉ 21 triệu đồng, sẵn sàng thế chân Honda Vision vì đẹp hơn cả LEAD và SH Mode.
SPY Việt Nam - Chăm sóc vẹn toàn cho cuộc sống ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
Trong nhịp sống hiện đại hối hả, mỗi gia đình đều có những mối bận tâm riêng về công việc, trách nhiệm. Nhưng tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.
Xe sedan hạng B giá 421 triệu đồng: Trang bị đẳng cấp, vượt Honda City, rẻ hơn Vios, giá chỉ nhỉnh hơn MorningGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Xe sedan hạng B tại Việt Nam đang khiến Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent phải lép vế cả về kích thước, động cơ và giá bán.
Giá vàng hôm nay 15/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji liệu có còn giảm tiếp?Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng chiều mua vào trong khi giữ nguyên chiều bán ra.
Xe máy điện của Honda về Việt Nam thiết kế đẹp, sang, pin siêu bền: Rẻ nhất 8,5 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện Honda giá rẻ có thể sắp xuất hiện trên thị trường Việt Nam trong thời gian tới với giá chưa tới 10 triệu đồng. Tuy nhiên, loại đắt nhất lên tới trên 100 triệu đồng.