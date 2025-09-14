Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 14/9/2025

Chủ nhật, 14:55 14/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 14/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 13/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 14/9/2025 - Ảnh 1.Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 14/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 14/9/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam 

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 14/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 14/9/2025
Chủ nhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt

14/9/2025

L: TG-B9

L: 9K2

L: ĐL9K2

Giải đặc biệt

088640

586873

274803

Giải nhất

49324

81724

40659

Giải nhì

82014

18458

34476

Giải ba

18367

70071

70124

61490

99694

51347

Giải tư

87345

71271

81593

40760

49689

97333

70711

70553

63902

08690

14030

28155

64925

38522

55106

23053

82799

38846

20952

31944

88587

Giải năm

8671

4573

0129

Giải sáu

5498

0029

6831

4928

3383

2157

0817

7659

6722

Giải bảy

065

007

117

Giải tám

26

61

30

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 14/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 14/9/2025
Chủ nhậtKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế

14/9/2025

XSKT

XSKH

XSTTH

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 14/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 14/9/2025
Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3


Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7


XS Vietlott - Xổ số Vietlott 

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 14/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 14/9/2025







Giá trị Jackpot:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O0


Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O 


300.000
Giải Ba

O O O 


30.000
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 14/9/2025 - Ảnh 2.Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 14/9/2025 - Ảnh 3.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 9/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 9/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/9/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025

Cùng chuyên mục

Bánh Trung thu lên kệ sớm, đa dạng phân khúc, thị trường sôi động ngay đầu mùa

Bánh Trung thu lên kệ sớm, đa dạng phân khúc, thị trường sôi động ngay đầu mùa

Giá cả thị trường - 1 phút trước

GĐXH - Dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, thị trường bánh Trung thu năm nay đã bước vào giai đoạn nhộn nhịp. Từ hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi cho tới các quầy lưu động trên phố, sản phẩm được bày bán sớm, mẫu mã bắt mắt, giá trải rộng từ bình dân đến cao cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng.

Xe ga 125cc giá 39 triệu đồng về Việt Nam trang bị động cơ hybrid xịn như Air Blade, rẻ ngang Vision

Xe ga 125cc giá 39 triệu đồng về Việt Nam trang bị động cơ hybrid xịn như Air Blade, rẻ ngang Vision

Giá cả thị trường - 1 phút trước

GĐXH - Xe ga 125cc về Việt Nam không chênh lệch nhiều so với Honda Vision, nhưng những trang bị mà mẫu xe này sở hữu là khá ấn tượng, hoàn toàn có thể đe nẹt Air Blade.

Người mua vàng miếng lỗ nặng sau một tuần

Người mua vàng miếng lỗ nặng sau một tuần

Giá cả thị trường - 23 phút trước

Tuần qua, giá vàng trong nước lập đỉnh cao nhất lịch sử, nhưng ngay sau đó rơi tự do khiến nhiều người mua lỗ nặng.

Xe máy điện của Honda về Việt Nam thiết kế đẹp, sang, pin siêu bền: Rẻ nhất 8,5 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?

Xe máy điện của Honda về Việt Nam thiết kế đẹp, sang, pin siêu bền: Rẻ nhất 8,5 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện Honda giá rẻ có thể sắp xuất hiện trên thị trường Việt Nam trong thời gian tới với giá chưa tới 10 triệu đồng. Tuy nhiên, loại đắt nhất lên tới trên 100 triệu đồng.

Có 4 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Hoàng Mai, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai?

Có 4 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Hoàng Mai, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai?

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 7 phường mới được hình thành từ quận Hoàng Mai cũ đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 4 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.

Giá vàng hôm nay 14/9: Trong nước ổn định, thế giới tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 14/9: Trong nước ổn định, thế giới tăng mạnh

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Giá vàng miếng trong nước tiếp tục lao dốc, trong khi đó giá vàng nhẫn vẫn neo ở mức rất cao. Ngược lại, giá vàng thế giới duy trì đà tăng mạnh.

Bán cà phê mang đi, ‘cửa ngõ khởi nghiệp’ liêu xiêu trên vỉa hè

Bán cà phê mang đi, ‘cửa ngõ khởi nghiệp’ liêu xiêu trên vỉa hè

Xu hướng - 11 giờ trước

Vỉa hè của nhiều tuyến phố Hà Nội từng rộ lên phong trào bán cà phê mang đi. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, thực tế phũ phàng đã khiến không ít người vỡ mộng.

Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm mạnh tới 200 triệu đồng, rẻ chưa từng thấy: Hyundai Accent, Hyundai Creta thấp không tưởng

Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm mạnh tới 200 triệu đồng, rẻ chưa từng thấy: Hyundai Accent, Hyundai Creta thấp không tưởng

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc lên tới 200 triệu đồng dành cho các mẫu xe Tucson, Creta, Accent và Stargazer.

Giảm giá sâu chưa đủ, bán lẻ thêm nhiều loại hình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng

Giảm giá sâu chưa đủ, bán lẻ thêm nhiều loại hình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sau giai đoạn cao điểm mùa Hè, thị trường bán lẻ bước vào thời kỳ "trũng" tiêu dùng, dù nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng đã áp dụng mức giảm giá mạnh, song để duy trì sức mua, các doanh nghiệp tiếp tục tung thêm nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, chuẩn bị bước đệm cho mùa mua sắm cuối năm.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 13/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Xem nhiều

Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, khách hàng đổ xô lựa chọn thay vì RSX, Future

Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, khách hàng đổ xô lựa chọn thay vì RSX, Future

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh tại đại lý, đặc biệt phiên bản mới Retro mới cũng vừa ra mắt với giá cực hấp dẫn.

Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?

Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?

Bảo vệ người tiêu dùng
Giá đất ở tại quận Hoàng Mai cũ: Phường Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai đang có biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Hoàng Mai cũ: Phường Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai đang có biến động mạnh?

Giá cả thị trường
Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, Honda CR-V, Honda Civic thấp hiếm thấy

Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, Honda CR-V, Honda Civic thấp hiếm thấy

Giá cả thị trường
Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng ở BIDV về tay bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng ở BIDV về tay bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top