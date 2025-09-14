Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 13/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 14/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 14/9/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 14/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 14/9/2025

Chủ nhật Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt 14/9/2025 L: TG-B9 L: 9K2 L: ĐL9K2 Giải đặc biệt 088640 586873 274803 Giải nhất 49324 81724 40659 Giải nhì 82014 18458 34476 Giải ba 18367 70071 70124 61490 99694 51347 Giải tư 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 Giải năm 8671 4573 0129 Giải sáu 5498 0029 6831 4928 3383 2157 0817 7659 6722 Giải bảy 065 007 117 Giải tám

26 61 30

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 14/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 14/9/2025

Chủ nhật Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế 14/9/2025 XSKT XSKH XSTTH Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

Giải tám





KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 14/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 14/9/2025

Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 14/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 14/9/2025























Giá trị Jackpot: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0

Giải Nhất O O O O O

10.000.000 Giải Nhì O O O O

300.000 Giải Ba O O O

30.000

