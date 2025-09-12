Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 11/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 12/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 12/9/2025

Thứ Sáu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh 12/9/2025 L: 46VL37 L: 09K37 L: 34TV37 Giải đặc biệt 743859 492269 754574 Giải nhất 26951 92030 37893 Giải nhì 21670 03644 96681 Giải ba 21397 12194 64316 73450 80283 73326 Giải tư 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 Giải năm 8786 0214 1702 Giải sáu 7094 1823 9686 1270 4555 7664 8554 3090 5558 Giải bảy 306 691 570 Giải tám

99 24 22

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 12/9/2025

Thứ Sáu Gia Lai Ninh Thuận 12/9/2025 XSGL XSNT Giải đặc biệt 157670 534913 Giải nhất 21191 72595 Giải nhì 29020 97740 Giải ba 31958 09110 37912 54354 Giải tư 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 Giải năm 2286 1268 Giải sáu 8079 2696 4078 2636 3561 3126 Giải bảy 739 136 Giải tám 27 17

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 12/9/2025 Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 6NZ-15NZ-9NZ-13NZ-4NZ-3NZ ĐB 58686 Giải 1 25026 Giải 2 25026 94274 Giải 3 19938 44338 89465 17028 57451 57303 Giải 4 4346 5321 4814 0050 Giải 5 6943 8118 7522 8131 4984 9201 Giải 6 926 348 349 Giải 7 83 05 23 01





XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 12/9/2025

17

22

24

37

42

43 Giá trị Jackpot: 23,514,601,500 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 23,514,601,500 Giải Nhất O O O O O 25 10.000.000 Giải Nhì O O O O 1,161 300.000 Giải Ba O O O 18,986 30.000

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.