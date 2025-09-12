Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025

Thứ sáu, 15:45 12/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 12/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 11/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025 - Ảnh 1.Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 12/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 12/9/2025
Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh

12/9/2025

L: 46VL37

L: 09K37

L: 34TV37

Giải đặc biệt

743859

492269

754574

Giải nhất

26951

92030

37893

Giải nhì

21670

03644

96681

Giải ba

21397

12194

64316

73450

80283

73326

Giải tư

23630

55539

55611

74832

21797

33365

39138

00610

77838

05969

84752

00892

20753

19649

49974

00699

68161

21461

43405

35240

23256

Giải năm

8786

0214

1702

Giải sáu

7094

1823

9686

1270

4555

7664

8554

3090

5558

Giải bảy

306

691

570

Giải tám

99

2422

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 12/9/2025
Thứ SáuGia LaiNinh Thuận

12/9/2025

XSGLXSNT
Giải đặc biệt

157670

534913

Giải nhất

21191

72595

Giải nhì

29020

97740

Giải ba

31958

09110

37912

54354

Giải tư

55120

65033

36393

73606

51693

71607

22413

03968

61823

85421

65512

65918

44156

19240

Giải năm

2286

1268

Giải sáu

8079

2696

4078

2636

3561

3126

Giải bảy

739

136

Giải tám

27

17

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 12/9/2025
Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 6NZ-15NZ-9NZ-13NZ-4NZ-3NZ
ĐB

58686
Giải 1

25026
Giải 2

25026

94274
Giải 3

19938

44338

89465

17028

57451

57303
Giải 4

4346

5321

4814

0050
Giải 5

6943

8118

7522

8131

4984

9201
Giải 6

926

348

349
Giải 7

83

05

23

01


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 12/9/2025

  • 17

  • 22

  • 24

  • 37

  • 42

  • 43

Giá trị Jackpot:  23,514,601,500 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O

0

23,514,601,500

Giải Nhất

O O O O O 

25

10.000.000
Giải Nhì

O O O O 

1,161

300.000
Giải Ba

O O O 

18,986

30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025 - Ảnh 2.Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025 - Ảnh 3.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
Top