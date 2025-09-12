Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 12/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 12/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Vĩnh Long
|Bình Dương
|Trà Vinh
12/9/2025
L: 46VL37
L: 09K37
L: 34TV37
|Giải đặc biệt
743859
492269
754574
|Giải nhất
26951
92030
37893
|Giải nhì
21670
03644
96681
|Giải ba
21397
12194
64316
73450
80283
73326
|Giải tư
23630
55539
55611
74832
21797
33365
39138
00610
77838
05969
84752
00892
20753
19649
49974
00699
68161
21461
43405
35240
23256
|Giải năm
8786
0214
1702
|Giải sáu
7094
1823
9686
1270
4555
7664
8554
3090
5558
|Giải bảy
306
691
570
|Giải tám
99
|24
|22
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Gia Lai
|Ninh Thuận
12/9/2025
|XSGL
|XSNT
|Giải đặc biệt
157670
534913
Giải nhất
21191
72595
|Giải nhì
29020
97740
|Giải ba
31958
09110
37912
54354
|Giải tư
55120
65033
36393
73606
51693
71607
22413
03968
61823
85421
65512
65918
44156
19240
|Giải năm
2286
1268
|Giải sáu
8079
2696
4078
2636
3561
3126
|Giải bảy
739
136
|Giải tám
27
|17
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025 có kết quả như sau:
|Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 6NZ-15NZ-9NZ-13NZ-4NZ-3NZ
|ĐB
|
58686
|Giải 1
|
25026
|Giải 2
25026
|
94274
|Giải 3
19938
44338
|
89465
17028
57451
|
57303
|Giải 4
4346
5321
4814
|
0050
|Giải 5
6943
8118
|
7522
8131
4984
|
9201
|Giải 6
926
348
|
349
|Giải 7
83
|05
23
|
01
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025 có kết quả như sau:
17
22
24
37
42
43
Giá trị Jackpot: 23,514,601,500 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
0
23,514,601,500
|Giải Nhất
O O O O O
25
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
1,161
|300.000
|Giải Ba
O O O
18,986
|30.000
