Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 11/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 11/9/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Tây Ninh
|An Giang
|Bình Thuận
11/9/2025
L: 9K2
L: AG-9K2
L: 9K2
|Giải đặc biệt
417121
824097
779229
|Giải nhất
83066
50965
62685
|Giải nhì
69222
55222
36934
|Giải ba
73580
44452
26551
86705
17197
05286
|Giải tư
33569
77329
44549
34020
49233
74968
07135
12805
52974
48239
30743
41973
16936
55321
18821
83335
65336
60465
52701
44038
45326
|Giải năm
0464
6392
8293
|Giải sáu
2248
8191
8260
9599
2530
7422
8014
2695
4286
|Giải bảy
131
173
772
|Giải tám
52
18
76
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Bình Định
|Quảng Trị
|Quảng Bình
11/9/2025
XSBDI
XSQT
XSQB
|Giải đặc biệt
553965
983272
056428
|Giải nhất
53568
71370
49606
|Giải nhì
26386
33681
56169
|Giải ba
80194
37972
80495
26173
92312
72286
|Giải tư
62050
28684
96724
67768
09857
11925
26015
49031
23689
04801
19268
38952
71119
74079
51345
85442
50925
74648
65571
60133
65792
|Giải năm
0462
|5831
0560
|Giải sáu
9311
8946
1398
0652
4697
6895
9794
2329
9686
|Giải bảy
061
049
472
|Giải tám
54
11
06
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025 có kết quả như sau:
Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 13MA-3MA-4MA-9MA-6MA-2MA
|ĐB
|
30217
|Giải 1
|
16202
|Giải 2
07858
|
46709
|Giải 3
58929
47096
|
47092
53732
57960
|
08468
|Giải 4
0812
3402
0873
|
0526
|Giải 5
8460
8586
|
6036
7353
9301
|
4589
|Giải 6
350
643
|
296
|Giải 7
|83
|19
56
43
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025 có kết quả như sau:
06
16
46
49
51
55
42
Giá trị Jackpot 1: 118,117,411,500 đồng
Giá trị Jackpot 2: 4,518,167,700 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
|0
118,117,411,500
Jackpot 2
|O O O O O | O
|0
4,518,167,700
Giải Nhất
O O O O O
21
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
1,207
500.000
Giả Ba
O O O
22,828
50.000
Giảm giá sâu chưa đủ, bán lẻ thêm nhiều loại hình khuyến mại để kích cầu tiêu dùngGiá cả thị trường - 20 phút trước
GĐXH - Sau giai đoạn cao điểm mùa Hè, thị trường bán lẻ bước vào thời kỳ "trũng" tiêu dùng, dù nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng đã áp dụng mức giảm giá mạnh, song để duy trì sức mua, các doanh nghiệp tiếp tục tung thêm nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, chuẩn bị bước đệm cho mùa mua sắm cuối năm.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 13/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá vàng hôm nay 13/9: Vàng SJC giảm về sát giá vàng nhẫn BTMC, DojiGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - : Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC nối dài chuỗi giảm giá sâu, gần về bằng giá vàng nhẫn trơn.
Giá nhà mặt phố tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang lập ‘đỉnh’?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà mặt phố tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở tiếp tục khiến người mua bất ngờ.
Mua nhà đất tháng 'cô hồn' cần lưu ý gì?Bảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trước
Mua nhà, đất trong tháng 7 âm lịch giờ không còn bị quá kiêng kỵ nhưng khách hàng vẫn được khuyến cáo cần tỉnh táo, minh bạch khi giao dịch.
Những mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua thời điểm hiện tạiBảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trước
GĐXH - Đây là những mẫu iPhone được khuyến cáo không nên mua ở thời điểm hiện tại dù cho chúng có mức giá hấp dẫn đến đâu.
Các ngân hàng đồng loạt rà soát CNTT, siết chặt an ninh mạngBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước) yêu cầu các ngân hàng và đơn vị liên quan cập nhật kịp thời các bản vá an ninh cho toàn bộ thiết bị trong hệ thống, đặc biệt là máy chủ, ứng dụng, thiết bị mạng, an ninh mạng.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 12/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng ở BIDV về tay bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Agribank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất nhóm Big4 ở tất cả các kỳ hạn ngắn và trung hạn.
Giá đất ở tại quận Hoàng Mai cũ: Phường Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai đang có biến động mạnh?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt hay Yên Sở được hình thành từ quận Hoàng Mai cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục điều hành giá điện theo lộ trình, tránh "giật cục", nhằm đảm bảo ổn định kinh tế – xã hội và quyền lợi của cả doanh nghiệp điện lực lẫn người tiêu dùng. Theo đó, nếu khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng được tính vào giá bán lẻ điện bình quân thì tác động cũng chỉ ở mức 2 – 5%.