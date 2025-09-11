Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 10/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 11/9/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 11/9/2025

Thứ Năm Tây Ninh An Giang Bình Thuận 11/9/2025 L: 9K2 L: AG-9K2 L: 9K2 Giải đặc biệt 417121 824097 779229 Giải nhất 83066 50965 62685 Giải nhì 69222 55222 36934 Giải ba 73580 44452 26551 86705 17197 05286 Giải tư 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 Giải năm 0464 6392 8293 Giải sáu 2248 8191 8260 9599 2530 7422 8014 2695 4286 Giải bảy 131 173 772 Giải tám 52 18 76

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 11/9/2025

Thứ Năm Bình Định Quảng Trị Quảng Bình 11/9/2025 XSBDI XSQT XSQB Giải đặc biệt 553965 983272 056428 Giải nhất 53568 71370 49606 Giải nhì 26386 33681 56169 Giải ba 80194 37972 80495 26173 92312 72286 Giải tư 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 Giải năm 0462 5831 0560 Giải sáu 9311 8946 1398 0652 4697 6895 9794 2329 9686 Giải bảy 061 049 472 Giải tám

54 11 06

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 11/9/2025 Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 13MA-3MA-4MA-9MA-6MA-2MA ĐB 30217 Giải 1 16202 Giải 2 07858 46709 Giải 3 58929 47096 47092 53732 57960 08468 Giải 4 0812 3402 0873 0526 Giải 5 8460 8586 6036 7353 9301 4589 Giải 6 350 643 296 Giải 7 83 19 56 43



XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 11/9/2025 06

16

46

49

51

55

42 Giá trị Jackpot 1: 118,117,411,500 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,518,167,700 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 118,117,411,500 Jackpot 2 O O O O O | O 0 4,518,167,700 Giải Nhất O O O O O 21 40.000.000 Giải Nhì O O O O 1,207 500.000 Giả Ba O O O 22,828 50.000

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.



