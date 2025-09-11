Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025

Thứ năm, 15:46 11/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 11/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/9/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 10/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủChuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 11/9/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 11/9/2025
Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận

11/9/2025

L: 9K2

L: AG-9K2

L: 9K2

Giải đặc biệt

417121

824097

779229

Giải nhất

83066

50965

62685

Giải nhì

69222

55222

36934

Giải ba

73580

44452

26551

86705

17197

05286

Giải tư

33569

77329

44549

34020

49233

74968

07135

12805

52974

48239

30743

41973

16936

55321

18821

83335

65336

60465

52701

44038

45326

Giải năm

0464

6392

8293

Giải sáu

2248

8191

8260

9599

2530

7422

8014

2695

4286

Giải bảy

131

173

772

Giải tám

52

18

76

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 11/9/2025
Thứ NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình

11/9/2025

XSBDI

XSQT

XSQB

Giải đặc biệt

553965

983272

056428

Giải nhất

53568

71370

49606

Giải nhì

26386

33681

56169

Giải ba

80194

37972

80495

26173

92312

72286

Giải tư

62050

28684

96724

67768

09857

11925

26015

49031

23689

04801

19268

38952

71119

74079

51345

85442

50925

74648

65571

60133

65792

Giải năm

0462

 5831

0560

Giải sáu

9311

8946

1398

0652

4697

6895

9794

2329

9686

Giải bảy

061

049

472

Giải tám

54

11

06

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 11/9/2025

Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 13MA-3MA-4MA-9MA-6MA-2MA

ĐB

30217
Giải 1

16202
Giải 2

07858

46709
Giải 3

58929

47096

47092

53732

57960

08468
Giải 4

0812

3402

0873

0526
Giải 5

8460

8586

6036

7353

9301

4589
Giải 6

350

643

296
Giải 7 8319

56

43


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 11/9/2025

  • 06

  • 16

  • 46

  • 49

  • 51

  • 55

  • 42

Giá trị Jackpot 1: 118,117,411,500 đồng

Giá trị Jackpot 2:  4,518,167,700 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O

0

118,117,411,500

Jackpot 2

O O O O O | O0

4,518,167,700

Giải Nhất

O O O O O

21

40.000.000

Giải Nhì

O O O O 

1,207

500.000

Giả Ba

O O O 

22,828

50.000

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt NamChia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.


Hồng Thủy
