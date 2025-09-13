Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025

Thứ bảy, 16:41 13/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 13/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 12/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025 - Ảnh 1.Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 13/9/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 13/9/2025
Thứ BảyTP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang

13/9/2025

L: 9B7

L: 9K2

L: 9K2-N25 

L: K2T9

Giải đặc biệt

434536

085198

384452

367958

Giải nhất

45028

15863

17307

02139

Giải nhì

83274

33090

96832

59425

Giải ba

28064

64391

31202

10593

82405

34208

89980

84436

Giải tư

96135

67873

82271

42453

93841

18480

21794

62447

14058

38876

99002

36679

15655

75639

30668

88757

10040

08856

94345

36212

78094

42130

15607

71845

71650

52876

53614

21310

Giải năm

9022

7629

5859

1852

Giải sáu

1552

8393

8328

9823

1563

7235

0673

7586

0679

6165

6401

3305

Giải bảy

132

721

402

845

Giải tám

78

53

26

98

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 13/9/2025
Thứ BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông

13/9/2025 

XSDNG

XSQNG

XSDNO

Giải đặc biệt

124642

127835

174951

Giải nhất

47654

23517

37967

Giải nhì

54634

64828

06890

Giải ba

68899

09727

12318

94573

66172

30233

Giải tư

47896

49460

20309

93417

56092

72290

61091

54260

67183

36860

39139

73093

87769

93903

13942

47527

56157

94074

65425

49215

21470

Giải năm

5795

5601

9597

Giải sáu

6570

0015

8670

7626

7183

4156

1874

0646

5924

Giải bảy

289

515

333

Giải tám

98

07

90

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 13/9/2025
Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 2NY-6NY-12NY-9NY-4NY-15NY
ĐB

02401
Giải 1

87189
Giải 2

35765

93276
Giải 3

95992

70874

29597

93375

91851

18765
Giải 4

8314

8485

5070

8002
Giải 5

8982

6450

2538

8604

9611

4829
Giải 6

257

334

253
Giải 7

28

93

80

24

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 13/9/2025

  • 02

  • 07

  • 15

  • 18

  • 24

  • 27

  • 45

Giá trị Jackpot 1: 124,998,778,200  đồng

Giá trị Jackpot 2: 124,998,778,200 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O 

0

124,998,778,200

Jackpot 2

O O O O O | O

0

124,998,778,200

Giải Nhất

O O O O O

30

40.000.000
Giải Nhì

O O O O 

1,716

500.000
Giải Ba

O O O 

32,638

50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025 - Ảnh 2.Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025 - Ảnh 3.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 9/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 9/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/9/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025

Cùng chuyên mục

Giảm giá sâu chưa đủ, bán lẻ thêm nhiều loại hình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng

Giảm giá sâu chưa đủ, bán lẻ thêm nhiều loại hình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng

Giá cả thị trường - 16 phút trước

GĐXH - Sau giai đoạn cao điểm mùa Hè, thị trường bán lẻ bước vào thời kỳ "trũng" tiêu dùng, dù nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng đã áp dụng mức giảm giá mạnh, song để duy trì sức mua, các doanh nghiệp tiếp tục tung thêm nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, chuẩn bị bước đệm cho mùa mua sắm cuối năm.

Giá vàng hôm nay 13/9: Vàng SJC giảm về sát giá vàng nhẫn BTMC, Doji

Giá vàng hôm nay 13/9: Vàng SJC giảm về sát giá vàng nhẫn BTMC, Doji

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - : Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC nối dài chuỗi giảm giá sâu, gần về bằng giá vàng nhẫn trơn.

Giá nhà mặt phố tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang lập ‘đỉnh’?

Giá nhà mặt phố tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang lập ‘đỉnh’?

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà mặt phố tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở tiếp tục khiến người mua bất ngờ.

Mua nhà đất tháng 'cô hồn' cần lưu ý gì?

Mua nhà đất tháng 'cô hồn' cần lưu ý gì?

Bảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trước

Mua nhà, đất trong tháng 7 âm lịch giờ không còn bị quá kiêng kỵ nhưng khách hàng vẫn được khuyến cáo cần tỉnh táo, minh bạch khi giao dịch.

Những mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua thời điểm hiện tại

Những mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua thời điểm hiện tại

Bảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trước

GĐXH - Đây là những mẫu iPhone được khuyến cáo không nên mua ở thời điểm hiện tại dù cho chúng có mức giá hấp dẫn đến đâu.

Các ngân hàng đồng loạt rà soát CNTT, siết chặt an ninh mạng

Các ngân hàng đồng loạt rà soát CNTT, siết chặt an ninh mạng

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước) yêu cầu các ngân hàng và đơn vị liên quan cập nhật kịp thời các bản vá an ninh cho toàn bộ thiết bị trong hệ thống, đặc biệt là máy chủ, ứng dụng, thiết bị mạng, an ninh mạng.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 12/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng ở BIDV về tay bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng ở BIDV về tay bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Agribank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất nhóm Big4 ở tất cả các kỳ hạn ngắn và trung hạn.

Giá đất ở tại quận Hoàng Mai cũ: Phường Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai đang có biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Hoàng Mai cũ: Phường Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai đang có biến động mạnh?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt hay Yên Sở được hình thành từ quận Hoàng Mai cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 12-14/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 12-14/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện cuối tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Xem nhiều

Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?

Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục điều hành giá điện theo lộ trình, tránh "giật cục", nhằm đảm bảo ổn định kinh tế – xã hội và quyền lợi của cả doanh nghiệp điện lực lẫn người tiêu dùng. Theo đó, nếu khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng được tính vào giá bán lẻ điện bình quân thì tác động cũng chỉ ở mức 2 – 5%.

Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, khách hàng đổ xô lựa chọn thay vì RSX, Future

Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, khách hàng đổ xô lựa chọn thay vì RSX, Future

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng của Yamaha đẹp cổ điển lấn át SH Mode, rẻ ngang Vision sắp về đại lý Việt sẽ có giá ra sao?

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng của Yamaha đẹp cổ điển lấn át SH Mode, rẻ ngang Vision sắp về đại lý Việt sẽ có giá ra sao?

Giá cả thị trường
Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, Honda CR-V, Honda Civic thấp hiếm thấy

Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, Honda CR-V, Honda Civic thấp hiếm thấy

Giá cả thị trường
Sedan hạng B Honda City giá 504 triệu đồng đẹp lung linh 'ăn đứt' Hyundai Accent, rẻ như Toyota Vios có gì khác lạ khi ra mắt ở Pakistan?

Sedan hạng B Honda City giá 504 triệu đồng đẹp lung linh 'ăn đứt' Hyundai Accent, rẻ như Toyota Vios có gì khác lạ khi ra mắt ở Pakistan?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top