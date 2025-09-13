Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 12/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 13/9/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 13/9/2025

Thứ Bảy TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang 13/9/2025 L: 9B7 L: 9K2 L: 9K2-N25 L: K2T9 Giải đặc biệt 434536 085198 384452 367958 Giải nhất 45028 15863 17307 02139 Giải nhì 83274 33090 96832 59425 Giải ba 28064 64391 31202 10593 82405 34208 89980 84436 Giải tư 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 Giải năm 9022 7629 5859 1852 Giải sáu 1552 8393 8328 9823 1563 7235 0673 7586 0679 6165 6401 3305 Giải bảy 132 721 402 845 Giải tám 78 53 26 98

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 13/9/2025

Thứ Bảy Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông 13/9/2025 XSDNG XSQNG XSDNO Giải đặc biệt 124642 127835 174951 Giải nhất 47654 23517 37967 Giải nhì 54634 64828 06890 Giải ba 68899 09727 12318 94573 66172 30233 Giải tư 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 Giải năm 5795 5601 9597 Giải sáu 6570 0015 8670 7626 7183 4156 1874 0646 5924 Giải bảy 289 515 333 Giải tám 98 07 90

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 13/9/2025

Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 2NY-6NY-12NY-9NY-4NY-15NY ĐB 02401 Giải 1 87189 Giải 2 35765 93276 Giải 3 95992 70874 29597 93375 91851 18765 Giải 4 8314 8485 5070 8002 Giải 5 8982 6450 2538 8604 9611 4829 Giải 6 257 334 253 Giải 7 28 93 80 24 XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 13/9/2025

02

07

15

18

24

27

45 Giá trị Jackpot 1: 124,998,778,200 đồng Giá trị Jackpot 2: 124,998,778,200 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 124,998,778,200 Jackpot 2 O O O O O | O 0 124,998,778,200 Giải Nhất O O O O O 30 40.000.000 Giải Nhì O O O O 1,716 500.000 Giải Ba O O O 32,638 50.000

