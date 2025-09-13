Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 13/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 13/9/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Bảy
|TP.HCM
|Long An
|Bình Phước
|Hậu Giang
13/9/2025
L: 9B7
L: 9K2
L: 9K2-N25
L: K2T9
|Giải đặc biệt
434536
085198
384452
367958
|Giải nhất
45028
15863
17307
02139
|Giải nhì
83274
33090
96832
59425
|Giải ba
28064
64391
31202
10593
82405
34208
89980
84436
|Giải tư
96135
67873
82271
42453
93841
18480
21794
62447
14058
38876
99002
36679
15655
75639
30668
88757
10040
08856
94345
36212
78094
42130
15607
71845
71650
52876
53614
21310
|Giải năm
9022
7629
5859
1852
|Giải sáu
1552
8393
8328
9823
1563
7235
0673
7586
0679
6165
6401
3305
|Giải bảy
132
721
402
845
|Giải tám
78
53
26
98
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Bảy
|Đà Nẵng
|Quảng Ngãi
|Đắk Nông
13/9/2025
XSDNG
XSQNG
XSDNO
|Giải đặc biệt
124642
127835
174951
|Giải nhất
47654
23517
37967
|Giải nhì
54634
64828
06890
|Giải ba
68899
09727
12318
94573
66172
30233
|Giải tư
47896
49460
20309
93417
56092
72290
61091
54260
67183
36860
39139
73093
87769
93903
13942
47527
56157
94074
65425
49215
21470
|Giải năm
5795
5601
9597
|Giải sáu
6570
0015
8670
7626
7183
4156
1874
0646
5924
|Giải bảy
289
515
333
|Giải tám
98
07
90
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025 có kết quả như sau:
|Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 2NY-6NY-12NY-9NY-4NY-15NY
|ĐB
|
02401
|Giải 1
|
87189
|Giải 2
35765
|
93276
|Giải 3
95992
70874
|
29597
93375
91851
|
18765
|Giải 4
8314
8485
5070
|
8002
|Giải 5
8982
6450
2538
8604
9611
|
4829
|Giải 6
257
334
|
253
|Giải 7
28
93
80
|
24
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025 có kết quả như sau:
02
07
15
18
24
27
45
Giá trị Jackpot 1: 124,998,778,200 đồng
Giá trị Jackpot 2: 124,998,778,200 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot 1
O O O O O O
|0
124,998,778,200
Jackpot 2
|O O O O O | O
0
124,998,778,200
|Giải Nhất
O O O O O
30
|40.000.000
|Giải Nhì
O O O O
1,716
|500.000
|Giải Ba
O O O
32,638
50.000
