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Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/6/2026

Thứ năm, 16:00 11/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 11/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/6/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 10/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/6/2026 - Ảnh 2.Một nhân viên ngân hàng mất ngủ cả đêm, tay chân run rẩy sau khi nhận tin nhắn bất ngờ từ Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra khách hàng may mắn trúng giải độc đắc hơn 23 tỷ đồng của sản phẩm Lotto 5/35.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 11/6/20265. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 11/6/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 11/6/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/6/2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 11/6/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 11/6/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/6/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 11/6/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 11/6/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/6/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/6/2026.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 11/6/2026 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 11/6/2026

  • 01

  • 08

  • 17

  • 24

  • 40

  • 48

  • 46

Giá trị Jackpot 1: 44,082,482,700 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3,965,657,750 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O

0

44,082,482,700

Jackpot 2

O O O O O | O0

3,965,657,750

Giải Nhất

O O O O O

11

40.000.000

Giải Nhì

O O O O

855

500.000

Giả Ba

O O O

14,417

50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/6/2026 - Ảnh 3.Một nhân viên ngân hàng mất ngủ cả đêm, tay chân run rẩy sau khi nhận tin nhắn bất ngờ từ Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra khách hàng may mắn trúng giải độc đắc hơn 23 tỷ đồng của sản phẩm Lotto 5/35.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/6/2026 - Ảnh 4.Hôm nay (2/6/2026) có một người trúng Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

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