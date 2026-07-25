Chuyên gia chỉ ra ‘thủ phạm’ gây tiêu tốn điện năng mà hầu như gia đình nào cũng có

Trong mỗi gia đình, tủ lạnh, điều hòa, quạt điện, bình nóng lạnh hay máy giặt là những thiết bị có thời gian sử dụng kéo dài. Sau nhiều năm vận hành, các linh kiện bên trong như máy nén, mô tơ, quạt gió, điện trở đốt nóng hay lớp cách nhiệt đều có dấu hiệu "lão hóa", làm giảm hiệu suất hoạt động. Để duy trì cùng một mức công năng, thiết bị phải hoạt động lâu hơn hoặc tiêu thụ nhiều điện năng hơn.

Thiết bị điện xuống cấp không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn có thể khiến lượng điện tiêu thụ tăng lên đáng kể.

Theo các chuyên gia năng lượng, thiết bị điện không phải cứ "chưa hỏng" là còn hoạt động hiệu quả. Hiệu suất sử dụng điện của nhiều thiết bị sẽ giảm dần theo thời gian do hao mòn cơ học, lão hóa vật liệu và công nghệ cũ. Đặc biệt với các thiết bị sử dụng liên tục như điều hòa, tủ lạnh hoặc bình nước nóng, mức tiêu thụ điện có thể tăng đáng kể nếu không được bảo dưỡng định kỳ hoặc đã sử dụng quá lâu.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khuyến cáo khách hàng nên chủ động rà soát các thiết bị điện trong gia đình trước mỗi mùa nắng nóng hoặc khi thiết bị đã sử dụng nhiều năm. Bên cạnh việc thay thế các thiết bị đã xuống cấp, người dân cần thực hiện bảo dưỡng định kỳ điều hòa, vệ sinh tủ lạnh, kiểm tra dây dẫn, ổ cắm, aptomat và hệ thống điện trong nhà để bảo đảm thiết bị luôn vận hành ở trạng thái tối ưu.

Người tiêu dùng nên chủ động rà soát các thiết bị điện trong gia đình trước mỗi mùa nắng nóng hoặc khi thiết bị đã sử dụng nhiều năm.



Ngoài ra, người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn các thiết bị có dán nhãn năng lượng do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận, sử dụng đúng công suất thiết kế, không cắm quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ điện và ngắt nguồn khi không sử dụng trong thời gian dài. Những thay đổi tưởng như nhỏ này không chỉ góp phần giảm lượng điện tiêu thụ mà còn hạn chế nguy cơ sự cố điện, bảo vệ an toàn cho gia đình và tài sản.