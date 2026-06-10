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Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 9/6/2026 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 9/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Một nhân viên ngân hàng mất ngủ cả đêm, tay chân run rẩy sau khi nhận tin nhắn bất ngờ từ Vietlott GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra khách hàng may mắn trúng giải độc đắc hơn 23 tỷ đồng của sản phẩm Lotto 5/35.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 10/6/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam ngày 10/6/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/6/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/6/2026.



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 10/6/2026

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32 Giá trị Jackpot: 23,970,104,000 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 1 23,970,104,000 Giải Nhất O O O O O 30 10.000.000 Giải Nhì O O O O O 1,283 300.000 Giải Ba O O O O 21,461 30.000

Hôm nay (24/5/2026) đã có một người trúng độc đắc Vietlott trị giá hơn 36 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.