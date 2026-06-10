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Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026

Thứ tư, 16:10 10/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 10/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 9/6/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 9/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026 - Ảnh 2.Một nhân viên ngân hàng mất ngủ cả đêm, tay chân run rẩy sau khi nhận tin nhắn bất ngờ từ Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra khách hàng may mắn trúng giải độc đắc hơn 23 tỷ đồng của sản phẩm Lotto 5/35.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 10/6/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 10/6/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/6/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/6/2026.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 10/6/2026

  • 03

  • 09

  • 17

  • 22

  • 27

  • 32

Giá trị Jackpot: 23,970,104,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O1

23,970,104,000

Giải Nhất

O O O O O

30

10.000.000
Giải Nhì

O O O O O

1,283

300.000
Giải Ba

O O O O

21,461

30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026 - Ảnh 3.Hôm nay (24/5/2026) đã có một người trúng độc đắc Vietlott trị giá hơn 36 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026 - Ảnh 4.Hôm nay (2/6/2026) có một người trúng Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

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