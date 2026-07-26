Chung cư chững giá, lời khuyên của chuyên gia về thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026

Thị trường bất động sản Hà Nội đang phát đi nhiều tín hiệu hạ nhiệt khi giá và thanh khoản ở nhiều phân khúc đồng loạt chững lại. Theo kênh thông tin địa ốc trực tuyến Batdongsan, giá nhà riêng tiếp tục giảm tại nhiều quận, trong khi giá chung cư quý II/2026 giảm khoảng 2% so với quý trước, xuống còn trung bình 85 triệu đồng/m². Đáng chú ý, các dự án cao cấp có giá trên 120 triệu đồng/m² ghi nhận tốc độ tiêu thụ chậm hơn, tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 53%.

Đánh giá về diễn biến thị trường, bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE), cho rằng nửa cuối năm 2026 khó xuất hiện một đợt bùng nổ. Thay vào đó, thị trường sẽ bước vào giai đoạn tái cân bằng, với sự phân hóa rõ nét giữa từng phân khúc, khu vực và dự án.

Theo chuyên gia, trong bối cảnh này, người mua và nhà đầu tư nên ưu tiên các sản phẩm có pháp lý minh bạch, chất lượng xây dựng tốt, chủ đầu tư uy tín, khả năng khai thác hiệu quả và tạo dòng tiền ổn định. Đây sẽ là những dự án giữ được sức hút khi thị trường ngày càng chọn lọc.

Dù thanh khoản chững lại, các doanh nghiệp không dừng bán hàng mà chủ động kéo dài thời gian mở bán, đồng thời tung ra nhiều chính sách hỗ trợ như giãn tiến độ thanh toán, ưu đãi lãi suất và liên kết ngân hàng để kích cầu. Nhờ đó, thanh khoản vẫn được duy trì ở mức ổn định.

Các chuyên gia cũng nhận định thị trường nửa cuối năm sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi đầu tư công, phát triển hạ tầng, quá trình hoàn thiện pháp lý và nguồn cung ngày càng đa dạng hơn. Trong bối cảnh nguồn cung cải thiện, khả năng xảy ra các đợt tăng giá nóng là không cao. Thay vào đó, xu hướng đầu tư trung và dài hạn sẽ lên ngôi, còn người mua sẽ ngày càng ưu tiên những bất động sản đáp ứng nhu cầu ở thực và có tiềm năng tăng giá bền vững.

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