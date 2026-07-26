Người nộp thuế cần làm gì khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Chủ nhật, 10:09 26/07/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Nếu muốn chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp cần phải làm ngay những việc sau:

Người nộp thuế cần làm gì khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế - Ảnh 1.

Người nộp thuế cần làm gì khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Người nộp thuế cần làm gì khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế - Ảnh 2.Cách tính thuế đối với cá nhân làm tiếp thị liên kết

GĐXH - Theo Cục Thuế, nghĩa vụ thuế của cá nhân có thu nhập từ làm dịch vụ, KOL/KOC, freelancer, tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) thông qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử sẽ phụ thuộc vào bản chất hoạt động, hình thức tổ chức kinh doanh và loại hợp đồng của người có thu nhập.

Người nộp thuế cần làm gì khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế - Ảnh 3.Khai thuế như nào khi có nhiều nhà cho thuê tại các tỉnh thành

GĐXH - Từ 2026, cá nhân sở hữu nhiều bất động sản cho thuê tại các địa phương khác nhau cần phải nắm rõ cách tính và kê khai thuế mới áp dụng đối với hoạt động cho thuê nhà, bất động sản để đảm bảo quyền lợi của mình.

 

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GĐXH - Theo Cục Thuế, nghĩa vụ thuế của cá nhân có thu nhập từ làm dịch vụ, KOL/KOC, freelancer, tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) thông qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử sẽ phụ thuộc vào bản chất hoạt động, hình thức tổ chức kinh doanh và loại hợp đồng của người có thu nhập.

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