Người nộp thuế cần làm gì khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế
GĐXH - Nếu muốn chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp cần phải làm ngay những việc sau:
Cạnh tranh trực tiếp SH 125i, xe ga 125cc trang bị cao cấp, thiết kế sang trọng khiến dân tình 'dậy sóng'Giá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 125cc cạnh tranh Honda SH 125i ra mắt tại Việt Nam khiến dân tình "dậy sóng" vì giá mềm, trang bị xịn xò.
Tỷ giá USD hôm nay 26/7: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' nối dài đà tăngGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 26/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Giá vàng hôm nay 26/7: Vàng nhẫn trơn nhích tăngSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Giá vàng trong nước trong phiên ngày 26/7 tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Sự phục hồi dồn dập giúp biểu giá giao dịch trong nước từng bước trở lại quỹ đạo bám sát biến động thế giới sau cú sập sâu trước đó.
Lái thử xe máy điện Honda giá 25 triệu đồng nhập về Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, đi xa 100km/lần sạc, không cần bằng láiGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện Honda U-Be được một số đại lý tư nhân đưa về Việt Nam với giá khoảng 25 triệu đồng, với thiết kế nhỏ gọn, đi xa 100km/lần sạc.
Chuyên gia chỉ ra ‘thủ phạm’ gây tiêu tốn điện năng mà hầu như gia đình nào cũng cóSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Theo các chuyên gia năng lượng, thiết bị điện xuống cấp không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn có thể khiến lượng điện tiêu thụ tăng lên đáng kể, kéo theo hóa đơn tiền điện cao hơn mỗi tháng.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 25/7/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 25/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Rẻ hơn Kia Morning, SUV 5 chỗ giá 208 triệu đồng đẹp long lanh, công nghệ vượt tầmGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV 5 chỗ mang thương hiệu Pháp vừa ra mắt đang khiến phân khúc ô tô giá rẻ trở nên sôi động nhờ mức giá chỉ 208 triệu đồng, rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand i10.
Giải pháp hợp đồng điện tử Viettel – vContract.netSản phẩm - Dịch vụ -
Trong doanh nghiệp, một hợp đồng phải trải qua nhiều bước từ soạn thảo, phê duyệt đến ký kết và lưu trữ. Khi các bên ở nhiều địa điểm, quy trình giấy dễ kéo dài vì phải in ấn, chuyển phát và nhắc ký. Hợp đồng điện tử giúp đưa toàn bộ quá trình này lên môi trường số.
Cách tính thuế đối với cá nhân làm tiếp thị liên kếtSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Theo Cục Thuế, nghĩa vụ thuế của cá nhân có thu nhập từ làm dịch vụ, KOL/KOC, freelancer, tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) thông qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử sẽ phụ thuộc vào bản chất hoạt động, hình thức tổ chức kinh doanh và loại hợp đồng của người có thu nhập.
Tỷ giá USD hôm nay 25/7: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' tăng bậtGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 25/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.