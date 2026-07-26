Người nộp thuế cần làm gì khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

21 giờ trước

Trong doanh nghiệp, một hợp đồng phải trải qua nhiều bước từ soạn thảo, phê duyệt đến ký kết và lưu trữ. Khi các bên ở nhiều địa điểm, quy trình giấy dễ kéo dài vì phải in ấn, chuyển phát và nhắc ký. Hợp đồng điện tử giúp đưa toàn bộ quá trình này lên môi trường số.