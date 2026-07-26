Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/7/2026

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Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 26/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/7/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 25/7/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 25/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/7/2026 - Ảnh 2.Hôm nay (23/7) đã có một người trúng xổ số Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 26/7/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 26/7/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 26/7/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/7/2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 26/7/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 26/7/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/7/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 26/7/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 26/7/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/7/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/7/2026.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 26/7/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 26/7/2026

  • 13

  • 16

  • 27

  • 33

  • 41

  • 44

Giá trị Jackpot: 23,274,160,500 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O0

23,274,160,500

Giải Nhất

O O O O O

18

10.000.000
Giải Nhì

O O O O

1,260

300.000
Giải Ba

O O O

20,478

30.000
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/7/2026 - Ảnh 5.Giải Jackpot 1, 2 của Vietlott đều tìm về chủ trong một ngày, tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 107 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 và 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/7/2026 - Ảnh 6.Trúng hơn 18 tỷ đồng Vietlott, người chơi 'tiết lộ' cách chọn dãy số mang may mắn về tay

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 18 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP. Huế

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