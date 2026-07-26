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Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 25/7/2026 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 25/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hôm nay (23/7) đã có một người trúng xổ số Vietlott GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 26/7/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 26/7/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 26/7/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam ngày 26/7/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 26/7/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung ngày 26/7/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 26/7/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/7/2026.



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 26/7/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 26/7/2026

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44 Giá trị Jackpot: 23,274,160,500 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 23,274,160,500 Giải Nhất O O O O O 18 10.000.000 Giải Nhì O O O O 1,260 300.000 Giải Ba O O O 20,478 30.000

Giải Jackpot 1, 2 của Vietlott đều tìm về chủ trong một ngày, tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 107 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 và 2 của xổ số Power 6/55.