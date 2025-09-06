Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 6/9/2025

Thứ bảy, 14:50 06/09/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 6/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 6/9/2025 - Ảnh 1.Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 6/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 6/9/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 6/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 6/9/2025
Thứ BảyTP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang

6/9/2025


Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 6/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 6/9/2025
Thứ BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông

6/9/2025 

XSDNG

XSQNG

XSDNO

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 6/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 6/9/2025
Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4
Giải 5



Giải 6


Giải 7


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 6/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 6/9/2025








Giá trị Jackpot 1:   đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O 

0


Jackpot 2

O O O O O | O

0


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000
Giải Nhì

O O O O 


500.000
Giải Ba

O O O 


50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 6/9/2025 - Ảnh 2.Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 6/9/2025 - Ảnh 3.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
Tiền điện tăng bất thường, người tiêu dùng có quyền gì để bảo vệ chính mình?

Tiền điện tăng bất thường, người tiêu dùng có quyền gì để bảo vệ chính mình?

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Trước sự xôn xao của dư luận về hóa đơn điện tháng 8 tăng cao, đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết đã nắm được thông tin này và mong muốn khách hàng phản ánh trực tiếp để đơn vị kiểm tra lại cụ thể mã hóa đơn nhằm đánh giá sản lượng điện của từng hộ gia đình.

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu'

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu'

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

Tại chợ Hàng Bè (Hà Nội), mâm cỗ cúng, xôi gà lễ giá gần 1 triệu đồng hút khách trong ngày cúng Rằm tháng 7 nhờ chất lượng và đẹp mắt.

Giá vàng hôm nay 6/9: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng mạnh hơn 134 triệu đồng/lượng?

Giá vàng hôm nay 6/9: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng mạnh hơn 134 triệu đồng/lượng?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục lập mốc cao mới. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh.

Giá nhà mặt phố tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang biến động mạnh?

Giá nhà mặt phố tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang biến động mạnh?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng được hình thành từ quận Hà Đông cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc nhà mặt phố.

Từ cánh đồng quê ra phố, dân làng Thượng Phúc phất lên nhờ nghề đồng nát

Từ cánh đồng quê ra phố, dân làng Thượng Phúc phất lên nhờ nghề đồng nát

Xu hướng - 8 giờ trước

90% lực lượng thu gom vỏ bao bì nằm ở khu vực phi chính thức, hay còn gọi người làm nghề đồng nát, ve chai. Các công ty tái chế khó có thể cạnh tranh với họ trong hoạt động thu mua rác phục vụ tái chế.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 5/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

AirlineRatings vinh danh Vietjet trong Top hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025

AirlineRatings vinh danh Vietjet trong Top hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trước

Ngày 04/09/2025, Vietjet vừa được AirlineRatings, đơn vị uy tín chuyên đánh giá dịch vụ và an toàn hàng không quốc tế, vinh danh với giải thưởng bền vững (Sustainability Awards) dành cho các hãng hàng không toàn cầu năm 2025.

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, rẻ vô địch, chỉ bằng sedan hạng A, Hyundai Accent, Honda City dễ thua doanh số

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, rẻ vô địch, chỉ bằng sedan hạng A, Hyundai Accent, Honda City dễ thua doanh số

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang vô cùng hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 9/2025 sau khi nhận ưu đãi giảm 100% phí trước bạ.

Hà Nội: Doanh thu hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng vọt dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội: Doanh thu hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng vọt dịp Quốc khánh 2/9

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ tính riêng tháng 8/2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 81,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Nội: Kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng, bình sữa cho trẻ nhỏ

Hà Nội: Kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng, bình sữa cho trẻ nhỏ

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo. Đặc biệt là hoạt động quảng cáo, bởi hiện nay, không ít sản phẩm đã và đang quảng cáo quá công dụng được cấp phép.

SUV hạng B giá 321 triệu đồng của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

SUV hạng B giá 321 triệu đồng của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường

GĐXH - SUV hạng B của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos có mức giá rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand i10, vốn thuộc phân khúc cỡ A.

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường
Xe SH Mode giảm giá sốc, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có trong lịch sử

Xe SH Mode giảm giá sốc, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có trong lịch sử

Giá cả thị trường
Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có chờ iPhone 17 sắp ra

Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có chờ iPhone 17 sắp ra

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, rẻ vô địch, chỉ bằng sedan hạng A, Hyundai Accent, Honda City dễ thua doanh số

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, rẻ vô địch, chỉ bằng sedan hạng A, Hyundai Accent, Honda City dễ thua doanh số

Giá cả thị trường

