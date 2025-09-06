Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 6/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 6/9/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 6/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 6/9/2025

Thứ Bảy TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang 6/9/2025

Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

Giải tám



KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 6/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 6/9/2025

Thứ Bảy Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông 6/9/2025 XSDNG XSQNG XSDNO Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

Giải tám



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 6/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 6/9/2025

Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 6/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 6/9/2025



























Giá trị Jackpot 1: đồng Giá trị Jackpot 2: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0

Jackpot 2 O O O O O | O 0

Giải Nhất O O O O O

40.000.000 Giải Nhì O O O O

500.000 Giải Ba O O O

50.000

