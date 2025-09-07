Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 7/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 7/9/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Tiền Giang
|Kiên Giang
|Đà Lạt
7/9/2025
L: TG-A9
L: 9K1
L: ĐL9K1
|Giải đặc biệt
019833
116382
061699
|Giải nhất
88669
45382
10291
|Giải nhì
04356
59396
33833
|Giải ba
89249
35517
92259
71466
99580
03215
|Giải tư
73979
78786
89327
24574
96188
57765
09327
07724
51672
44704
50191
63078
43114
09944
71452
96937
33436
28256
32576
92619
|Giải năm
6877
2127
9311
|Giải sáu
0183
5144
7528
8912
5872
9097
0255
6520
8624
|Giải bảy
347
430
459
|Giải tám
67
15
75
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Kon Tum
|Khánh Hòa
|Thừa Thiên Huế
7/9/2025
XSKT
XSKH
XSTTH
|Giải đặc biệt
243147
336943
961086
|Giải nhất
61221
70139
19534
|Giải nhì
42336
66446
96742
|Giải ba
01292
34827
22828
73519
47823
35671
|Giải tư
43530
37204
72498
55641
45599
35877
49527
41920
52002
45042
89550
33551
98189
21968
17166
32934
16316
72712
12690
45516
13640
|Giải năm
3074
3786
9012
|Giải sáu
7590
3167
0720
9787
3834
2273
6995
0606
4276
|Giải bảy
039
322
452
|Giải tám
74
65
80
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025 có kết quả như sau:
|Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 6ME-14ME-3ME-2ME-9ME-13ME
|ĐB
|
67137
|Giải 1
|
77753
|Giải 2
10954
|
86897
|Giải 3
74456
12701
|
14448
06797
02824
|
74677
|Giải 4
2700
6698
1083
|
0346
|Giải 5
8309
3358
|
1662
4519
9369
|
9488
|Giải 6
055
957
|
432
|Giải 7
36
68
|57
|40
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025 có kết quả như sau:
02
29
30
39
42
44
Giá trị Jackpot: 20,044,743,500 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|0
20,044,743,500
|Giải Nhất
O O O O O
18
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
1,042
|300.000
|Giải Ba
O O O
17,589
|30.000
