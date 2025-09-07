Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025

Chủ nhật, 18:00 07/09/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 7/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 6/9/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 6/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 6/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025 - Ảnh 1.Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 7/9/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam 

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 7/9/2025
Chủ nhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt

7/9/2025

L: TG-A9

L: 9K1

L: ĐL9K1

Giải đặc biệt

019833

116382

061699

Giải nhất

88669

45382

10291

Giải nhì

04356

59396

33833

Giải ba

89249

35517

92259

71466

99580

03215

Giải tư

73979

78786

89327

24574

96188

57765

09327

07724

51672

44704

50191

63078

43114

09944

71452

96937

33436

28256

32576

92619

Giải năm

6877

2127

9311

Giải sáu

0183

5144

7528

8912

5872

9097

0255

6520

8624

Giải bảy

347

430

459

Giải tám

67

15

75

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 7/9/2025
Chủ nhậtKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế

7/9/2025

XSKT

XSKH

XSTTH

Giải đặc biệt

243147

336943

961086

Giải nhất

61221

70139

19534

Giải nhì

42336

66446

96742

Giải ba

01292

34827

22828

73519

47823

35671

Giải tư

43530

37204

72498

55641

45599

35877

49527

41920

52002

45042

89550

33551

98189

21968

17166

32934

16316

72712

12690

45516

13640

Giải năm

3074

3786

9012

Giải sáu

7590

3167

0720

9787

3834

2273

6995

0606

4276

Giải bảy

039

322

452

Giải tám

74

65

80


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 7/9/2025
Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 6ME-14ME-3ME-2ME-9ME-13ME
ĐB

67137
Giải 1

77753
Giải 2

10954

86897
Giải 3

74456

12701

14448

06797

02824

74677
Giải 4

2700

6698

1083

0346
Giải 5

8309

3358

1662

4519

9369

9488
Giải 6

055

957

432
Giải 7

36

68

5740

XS Vietlott - Xổ số Vietlott 

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 7/9/2025

  • 02

  • 29

  • 30

  • 39

  • 42

  • 44

Giá trị Jackpot: 20,044,743,500 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O0

20,044,743,500

Giải Nhất

O O O O O 

18

10.000.000
Giải Nhì

O O O O 

1,042

300.000
Giải Ba

O O O 

17,589

30.000
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025 - Ảnh 2.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025 - Ảnh 3.Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Hồng Thủy
