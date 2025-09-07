Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 6/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 6/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 7/9/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 7/9/2025

Chủ nhật Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt 7/9/2025 L: TG-A9 L: 9K1 L: ĐL9K1 Giải đặc biệt 019833 116382 061699 Giải nhất 88669 45382 10291 Giải nhì 04356 59396 33833 Giải ba 89249 35517 92259 71466 99580 03215 Giải tư 73979 78786 89327 24574 96188 57765 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619 Giải năm 6877 2127 9311 Giải sáu 0183 5144 7528 8912 5872 9097 0255 6520 8624 Giải bảy 347 430 459 Giải tám

67 15 75

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 7/9/2025

Chủ nhật Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế 7/9/2025 XSKT XSKH XSTTH Giải đặc biệt 243147 336943 961086 Giải nhất 61221 70139 19534 Giải nhì 42336 66446 96742 Giải ba 01292 34827 22828 73519 47823 35671 Giải tư 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 Giải năm 3074 3786 9012 Giải sáu 7590 3167 0720 9787 3834 2273 6995 0606 4276 Giải bảy 039 322 452 Giải tám 74 65 80



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 7/9/2025

Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 6ME-14ME-3ME-2ME-9ME-13ME ĐB 67137 Giải 1 77753 Giải 2 10954 86897 Giải 3 74456 12701 14448 06797 02824 74677 Giải 4 2700 6698 1083 0346 Giải 5 8309 3358 1662 4519 9369 9488 Giải 6 055 957 432 Giải 7 36 68 57 40

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 7/9/2025

02

29

30

39

42

44 Giá trị Jackpot: 20,044,743,500 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 20,044,743,500 Giải Nhất O O O O O 18 10.000.000 Giải Nhì O O O O 1,042 300.000 Giải Ba O O O 17,589 30.000

