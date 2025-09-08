Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/9/2025

Thứ hai, 15:35 08/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 8/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 7/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủChuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 8/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 8/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 8/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 8/9/2025
Thứ HaiTP.HCMĐồng ThápCà Mau

8/9/2025


Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 8/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 8/9/2025
Thứ HaiPhú YênThừa Thiên Huế

8/9/2025

XSPY

XSTTH

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 8/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 8/9/2025
Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7


Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt NamChia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/9/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/9/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 6/9/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 6/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 4/9/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 4/9/2025

Cùng chuyên mục

Khuyến mại chồng khuyến mại trước Tết Trung thu, người tiêu dùng hưởng lợi lớn

Khuyến mại chồng khuyến mại trước Tết Trung thu, người tiêu dùng hưởng lợi lớn

Giá cả thị trường - 17 phút trước

GĐXH - Sau những chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng dịp Quốc khánh 2/9, các nhãn hàng và đơn vị bán lẻ tiếp tục tung thêm nhiều chương trình giảm giá trực tiếp trên từng mặt hàng nhằm thúc đẩy tiêu dùng và người tiêu dùng thoải mái chi tiêu từ nay đến Tết Trung thu.

Giá xe máy Honda mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, SH, SH Mode, Vision dưới cả niêm yết, thấp nhất lịch sử

Giá xe máy Honda mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, SH, SH Mode, Vision dưới cả niêm yết, thấp nhất lịch sử

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá xe máy Honda mới nhất tháng 9/2025 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng cao nhất: Gửi 500 triệu đồng nhận lãi thế nào?

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng cao nhất: Gửi 500 triệu đồng nhận lãi thế nào?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Khảo sát với gần 30 ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 5,8%/năm.

Giá nhà phố thương mại tại quận Hà Đông cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Yên Nghĩa, Dương Nội hay Kiến Hưng?

Giá nhà phố thương mại tại quận Hà Đông cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Yên Nghĩa, Dương Nội hay Kiến Hưng?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 5 phường mới thuộc quận Hà Đông cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.

SUV hạng B giá 465 triệu đồng đẹp long lanh, cạnh tranh Honda HR-V, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ nhỉnh Kia Morning vừa ra mắt Ấn Độ

SUV hạng B giá 465 triệu đồng đẹp long lanh, cạnh tranh Honda HR-V, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ nhỉnh Kia Morning vừa ra mắt Ấn Độ

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B của Hyundai đang ‘gây sốt’ bởi thiết kế cực đẹp, trang bị xịn xò cùng giá bán hấp dẫn chỉ 465 triệu đồng, rẻ lấn át Kia Seltos và Honda HR-V.

Giá vàng hôm nay 8/9: Vàng SJC giảm mạnh, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 8/9: Vàng SJC giảm mạnh, vàng nhẫn ra sao?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm mạnh tới 800 nghìn đồng/lượng ngay mở đầu phiên sáng.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 8-14/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 8-14/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 8-14/9/2025: Phụng Hiệp, Vị Thủy bị cúp điện 7-8 tiếng/ngày

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 8-14/9/2025: Phụng Hiệp, Vị Thủy bị cúp điện 7-8 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm không phanh, rẻ hiếm thấy trước khi iPhone 17 xuất hiện

Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm không phanh, rẻ hiếm thấy trước khi iPhone 17 xuất hiện

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất hiện đang giảm giá tích cực, được nhiều khách hàng săn đón.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8-14/9/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8-14/9/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xem nhiều

Giá nhà mặt phố tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang biến động mạnh?

Giá nhà mặt phố tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang biến động mạnh?

Giá cả thị trường

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng được hình thành từ quận Hà Đông cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc nhà mặt phố.

Xe ga 125cc giá chỉ từ 28,6 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng phù hợp đi trong đô thị

Xe ga 125cc giá chỉ từ 28,6 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng phù hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 26 triệu đồng có màn hình lớn, pin bền, đẹp ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chi trả như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 26 triệu đồng có màn hình lớn, pin bền, đẹp ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chi trả như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 7/9: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao khi giá thế giới tiếp tục tăng?

Giá vàng hôm nay 7/9: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao khi giá thế giới tiếp tục tăng?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 6/9: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng mạnh hơn 134 triệu đồng/lượng?

Giá vàng hôm nay 6/9: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng mạnh hơn 134 triệu đồng/lượng?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top