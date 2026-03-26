Thực tế xe máy điện giá 14,5 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, cốp rộng, pin bền, đi 75km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý khi sở hữu thiết kế trẻ trung, chi phí vận hành thấp và phạm vi di chuyển phù hợp nhu cầu đô thị.
Xe máy điện bán ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, cốp rộng, pin bền, đi 75km/lần sạc
Xe máy điện Yadea iCute H sở hữu kích thước khoảng 1.530 × 680 × 990 mm, chiều cao yên 720 mm, giúp người dùng dễ chống chân và kiểm soát khi dừng xe. Trọng lượng khoảng 80 kg cũng là điểm cộng, giúp việc dắt xe hay xoay trở trong không gian hẹp trở nên nhẹ nhàng.
Thiết kế mang phong cách trẻ trung với các đường bo tròn mềm mại, đi kèm nhiều tùy chọn màu sắc như trắng, hồng, xanh hay vàng cam. Sàn để chân phẳng và yên bọc êm giúp người lái có tư thế thoải mái khi di chuyển hàng ngày.
Về vận hành, Yadea iCute H được trang bị động cơ điện không chổi than công suất danh định 400W, có thể đạt tối đa khoảng 1.050W. Tốc độ tối đa khoảng 30 km/h – phù hợp với người chưa có bằng lái hoặc học sinh.
Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR dung lượng 48V22Ah, cho phép di chuyển khoảng 70–77 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là quãng đường đủ đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển ngắn trong thành phố.
Thời gian sạc đầy khoảng 7–8 giờ, thuận tiện nếu sạc qua đêm. Ắc quy graphene cũng được đánh giá cao về độ bền và khả năng ổn định trong quá trình sử dụng.
Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều tiện ích đáng chú ý như cốp chứa đồ khoảng 11 lít, móc treo phía trước, cổng sạc USB, đèn LED và màn hình LCD 3,7 inch hiển thị thông tin vận hành.
Một số phiên bản còn tích hợp hệ thống chống trộm và cảnh báo lăn bánh, giúp tăng độ an toàn khi đỗ xe.
Giá xe máy điện Yadea iCute H
Nhờ thiết kế nhỏ gọn, dễ điều khiển và chi phí sử dụng thấp, mẫu xe điện này đang trở thành lựa chọn được nhiều học sinh, sinh viên quan tâm trong bối cảnh nhu cầu di chuyển cá nhân ngày càng tăng.
Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam
Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.
Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.
Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng
Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.
Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.
Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng
Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.
Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.
Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng
Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.
Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.
Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng
Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.
Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.
Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng
Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.
Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.
