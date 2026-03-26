Giá bạc hôm nay 26/3: Thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh, xu hướng giảm chiếm ưu thế

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục có sự biến động theo hướng giảm khi hệ thống Phú Quý mở phiên với mức giá bán ra là 73,8 triệu đồng/kg.

Qua các nhịp điều chỉnh, giá bán ra của Phú Quý tăng dần đến vùng 74,3 triệu đồng/kg nhưng đến đầu giờ chiều cùng ngày, giá bán ra lùi về ngưỡng 71,5 triệu đồng/kg. Biên độ giảm khoảng hơn 2 triệu đồng/kg.

Giá bán lẻ tương ứng tại nhịp điều chỉnh 14h14 phút hôm nay là 2,684 triệu đồng/lượng.

Tại hệ thống Ancarat, giá bán ra đang được niêm yết ở vùng 71,7 triệu đồng/kg, tương đương 2,689 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang lùi về vùng 69 USD/oz – mức thấp hơn đáng kể so với các phiên trước. Diễn biến này cho thấy xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế khi các nhịp hồi kỹ thuật gần đây đều yếu và nhanh chóng bị bán xuống.

Sacombank-SBJ niêm yết giá bán ra ở vùng 73,6 triệu đồng/kg (tương đương 2,760 triệu đồng/lượng) qua 7 nhịp điều chỉnh. Mức điều chỉnh thấp hơn đáng kể so với thời điểm mở phiên ở vùng 75,6 triệu đồng/kg.

Tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được niêm yết giá bán ở vùng 2,615 triệu đồng/lượng và 13,075 triệu đồng/5 lượng.

Vùng 69 USD/oz hiện được xem là ngưỡng hỗ trợ nhạy cảm. Nếu không giữ được mốc này, giá bạc có thể tiếp tục đối mặt với áp lực giảm sâu hơn trong các phiên tới.

Biểu giá bạc của DOJI trong 7 ngày qua.

Bảng giá bạc hôm nay của hệ thống Phú Quý tại nhịp điều chỉnh hơn 14h chiều nay.