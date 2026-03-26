Năm 2026, khi tách thửa đất nông nghiệp tại An Giang, diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

Thứ năm, 09:50 26/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, quy định về việc tách thửa, hợp thửa tại tỉnh An Giang, được quy định theo Quyết định số 41/2024/QĐ – UBND của UBND tỉnh An Giang. Theo đó, diện tích tối thiểu được cấp sổ đỏ với loại hình đất nông nghiệp là 500m2.

Hiện nay, căn cứ theo  Luật Đất đai 2024, trừ các trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu đều không yêu cầu diện tích tối thiểu thì các trường hợp cấp sổ đỏ do tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Tại An Giang, căn cứ theo Quyết định 61/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang được ban hành ngày 13/10/2024 và chính thức có hiệu lực từ ngày 24/10/2024 đã quy định rõ điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất, hợp thửa đất.

Theo đó, khi tách thửa đối với  đất nông nghiệp tại các phường, thị trấn, xã phải đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu.

Cụ thể, đối với đất trồng lúa điều kiện về diện tích tối thiểu tại các phường, thị trấn là 500m2, các xã là 1000m2.

Đối với đất trồng rừng, điều kiện về diện tích tối thiểu tại các phường, thị trấn, các xã là 1.000m2.

Đối với các loại đất nông nghiệp khác, điều kiện về diện tích tối thiểu là 500m2.

Bên cạnh đó, việc tách thửa, hợp thửa còn phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện sau:

- Thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Thửa đất còn trong thời hạn sử dụng đất.

- Đất không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích, ranh giới đang tranh chấp thì phần diện tích, ranh giới còn lại không tranh chấp của thửa đất đó được phép tách thửa đất, hợp thửa đất.

- Việc tách thửa đất đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải bảo đảm tiếp giáp với đường giao thông công cộng hiện có hoặc có lối đi; bảo đảm cấp nước, thoát nước.

- Đối với khu vực đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 thì diện tích, kích thước tách thửa, hợp thửa đất phải phù hợp với quy hoạch này. Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 thì diện tích, kích thước tách thửa đất theo Quy định này.

Sau tách thửa, diện tích đất tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ tại Ninh Bình năm 2026?

GĐXH - Tại Ninh Bình, căn cứ theo quyết định mới nhất của UBND tỉnh, khi tách thửa đất ở tại các phường, thị trấn, thửa đất sau khi tách thửa phải có diện tính tối thiểu là 40m2 và có chiều rộng, chiều sâu từ 3,5m trở lên mới được cấp sổ đỏ.

Thu giữ hàng chục tỷ đồng, hơn 1.000 miếng vàng, siêu xe, sổ đỏ vụ Mr Pips

Quá trình điều tra vụ án Mr Pips, cảnh sát thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn.

Sau tách thửa, diện tích đất tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ tại Ninh Bình năm 2026?

Năm 2026, khi tách thửa đất ở tại Hà Nội, diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

Năm 2026, khi tách thửa, diện tích đất tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

Sau tách thửa, diện tích đất tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ tại Hà Nam năm 2024?

Ôm đất đầu tư, người mua cần đặc biệt tránh những loại đất không thể tách thửa này

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 26 - 29/3/2026: Nhiều khu dân cư mất điện từ 8 giờ kéo dài đến chiều tối

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 26/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại SJC đang niêm yết 170,5- 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Cận cảnh Honda SH 2026 phiên bản mới nhất ở Việt Nam đẹp long lanh có giá ra sao mà khiến khách hàng 'đứng ngồi không yên'?

GĐXH - Honda SH 2026 phiên bản mới đẹp long lanh vừa chính thức cập bến đại lý Việt Nam khiến dân tình ‘đứng ngồi không yên’.

Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' về việc tạm dừng giao dịch một số cửa hàng

GĐXH - Đêm ngày 25/3, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã có thông tin chính thức liên quan đến việc một số cửa hàng tại Hà Nội tạm ngừng giao dịch, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Xe ga 150cc giá 51 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Air Blade

GĐXH - Xe ga 150cc mới vừa ra mắt đang khiến công chúng rúng động vì giá bán rẻ hơn cả Honda SH Mode, trong khi trang bị an toàn có thể sánh vai với Honda SH 160i.

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 26 - 29/3/2026: Hàng loạt khách hàng sẽ bị mất điện cả ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

AD Luxury định hình tour Úc cho du khách Việt thế hệ mới

Trong những năm gần đây, nhu cầu du lịch đến Úc của du khách Việt tăng rõ rệt. Không chỉ tham quan, nhiều người còn kết hợp nghỉ dưỡng, tìm hiểu môi trường giáo dục, cơ hội đầu tư và trải nghiệm lối sống bản địa.

5 loại trang sức đá quý đẹp đến mê mẩn ai nhìn cũng muốn sở hữu với mong muốn hút năng lượng tích cực

GĐXH - Trang sức đá quý là một trong những mặt hàng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Nó không chỉ giúp tôn lên vẻ đẹp, sang trọng của người đeo mà nó còn mang lại nhiều năng lượng tích cực, may mắn.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 25/3/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 25/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá xăng dầu giảm mạnh gần 5.000 đồng/lít, giá bán xăng về mức 28.000 đồng/lít

GĐXH - Chiều 25/3, Bộ Công thương công bố giá bán xăng dầu mới áp dụng từ 14h chiều cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá bán các mặt hàng xăng dầu đều giảm mạnh, mức giảm lên đến 4.100 đồng/lít.

Giá vàng hôm nay 25/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng, vọt lên 175 triệu đồng/lượng.

Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, pin bền, đi 70km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 25/3/2026

Xe ga 125cc giá 45,5 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Lead được lòng chị em

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 26 - 29/3/2026: Hàng loạt khách hàng sẽ bị mất điện cả ngày

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

