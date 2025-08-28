Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 27/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 28/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 28/8/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 28/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 28/8/2025

Thứ Năm Tây Ninh An Giang Bình Thuận 28/8/2025 L: 8K4 L: AG-8K4 L: 8K4 Giải đặc biệt 256886 191282 422358 Giải nhất 61574 03653 62435 Giải nhì 80968 01770 55992 Giải ba 76239 94985 71349 56409 81858 43155 Giải tư 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 Giải năm 7578 5291 8473 Giải sáu 9287 9066 9580 1395 2882 6918 8102 5224 5055 Giải bảy 133 274 157 Giải tám 00 87 29

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 28/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 28/8/2025

Thứ Năm Bình Định Quảng Trị Quảng Bình 28/8/2025 XSBDI XSQT XSQB Giải đặc biệt 104790 690290 335160 Giải nhất 47255 72176 95185 Giải nhì 07567 51500 78277 Giải ba 42056 81914 75352 68104 57592 16738 Giải tư 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 Giải năm 4668 3406 1161 Giải sáu 1956 9386 2241 2968 8884 9136 7656 5386 5909 Giải bảy 706 002 342 Giải tám

28 21 98

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 28/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 28/8/2025 Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 11MS-13MS-12MS-3MS-4MS-6MS ĐB 25492 Giải 1 60034 Giải 2 22696 61003 Giải 3 83776 96302 47745 81061 32262 78558 Giải 4 5309 4242 7210 2556 Giải 5 3005 6698 5061 9902 8989 7084 Giải 6 530 306 445 Giải 7 97 03 17 19



XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 28/8/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 28/8/2025 06

13

28

30

35

52

50 Giá trị Jackpot 1: 82,146,504,900 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,012,936,250 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 82,146,504,900 Jackpot 2 O O O O O | O 0 4,012,936,250 Giải Nhất O O O O O 29 40.000.000 Giải Nhì O O O O 1,032 500.000 Giả Ba O O O 20,188 50.000

Thêm 2 người cùng đổi đời nhờ trúng độc đắc Vietlott GĐXH - Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.