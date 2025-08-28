Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/8/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 28/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 28/8/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 28/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Tây Ninh
|An Giang
|Bình Thuận
28/8/2025
L: 8K4
L: AG-8K4
L: 8K4
|Giải đặc biệt
256886
191282
422358
|Giải nhất
61574
03653
62435
|Giải nhì
80968
01770
55992
|Giải ba
76239
94985
71349
56409
81858
43155
|Giải tư
47895
43098
54756
93649
80997
04855
56220
04872
34960
96714
28682
31584
30335
55628
08883
44354
46965
92479
36516
36802
11617
|Giải năm
7578
5291
8473
|Giải sáu
9287
9066
9580
1395
2882
6918
8102
5224
5055
|Giải bảy
133
274
157
|Giải tám
00
87
29
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 28/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Bình Định
|Quảng Trị
|Quảng Bình
28/8/2025
XSBDI
XSQT
XSQB
|Giải đặc biệt
104790
690290
335160
|Giải nhất
47255
72176
95185
|Giải nhì
07567
51500
78277
|Giải ba
42056
81914
75352
68104
57592
16738
|Giải tư
52344
92352
09547
02987
41657
03330
94537
14125
84713
79107
64130
54584
80787
27054
19884
97768
06770
06736
39015
04199
15148
|Giải năm
4668
3406
1161
|Giải sáu
1956
9386
2241
2968
8884
9136
7656
5386
5909
|Giải bảy
706
002
342
|Giải tám
28
21
98
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 28/8/2025 có kết quả như sau:
Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 11MS-13MS-12MS-3MS-4MS-6MS
|ĐB
|
25492
|Giải 1
|
60034
|Giải 2
22696
|
61003
|Giải 3
83776
96302
|
47745
81061
32262
|
78558
|Giải 4
5309
4242
7210
|
2556
|Giải 5
3005
6698
|
5061
9902
8989
|
7084
|Giải 6
530
306
|
445
|Giải 7
97
03
17
19
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 28/8/2025 có kết quả như sau:
06
13
28
30
35
52
50
Giá trị Jackpot 1: 82,146,504,900 đồng
Giá trị Jackpot 2: 4,012,936,250 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
|0
82,146,504,900
Jackpot 2
|O O O O O | O
|0
4,012,936,250
Giải Nhất
O O O O O
29
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
1,032
500.000
Giả Ba
O O O
20,188
50.000
