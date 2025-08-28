Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/8/2025

Thứ năm, 15:49 28/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 27/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 28/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 28/8/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 28/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 28/8/2025
Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận

28/8/2025

L: 8K4

L: AG-8K4

L: 8K4

Giải đặc biệt

256886

191282

422358

Giải nhất

61574

03653

62435

Giải nhì

80968

01770

55992

Giải ba

76239

94985

71349

56409

81858

43155

Giải tư

47895

43098

54756

93649

80997

04855

56220

04872

34960

96714

28682

31584

30335

55628

08883

44354

46965

92479

36516

36802

11617

Giải năm

7578

5291

8473

Giải sáu

9287

9066

9580

1395

2882

6918

8102

5224

5055

Giải bảy

133

274

157

Giải tám

00

87

29

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 28/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 28/8/2025
Thứ NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình

28/8/2025

XSBDI

XSQT

XSQB

Giải đặc biệt

104790

690290

335160

Giải nhất

47255

72176

95185

Giải nhì

07567

51500

78277

Giải ba

42056

81914

75352

68104

57592

16738

Giải tư

52344

92352

09547

02987

41657

03330

94537

14125

84713

79107

64130

54584

80787

27054

19884

97768

06770

06736

39015

04199

15148

Giải năm

4668

3406

1161

Giải sáu

1956

9386

2241

2968

8884

9136

7656

5386

5909

Giải bảy

706

002

342

Giải tám

28

21

98

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 28/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 28/8/2025

Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 11MS-13MS-12MS-3MS-4MS-6MS

ĐB

25492
Giải 1

60034
Giải 2

22696

61003
Giải 3

83776

96302

47745

81061

32262

78558
Giải 4

5309

4242

7210

2556
Giải 5

3005

6698

5061

9902

8989

7084
Giải 6

530

306

445
Giải 7

97

03

17

19


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 28/8/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 28/8/2025

  • 06

  • 13

  • 28

  • 30

  • 35

  • 52

  • 50

Giá trị Jackpot 1: 82,146,504,900 đồng

Giá trị Jackpot 2:  4,012,936,250 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O

0

82,146,504,900

Jackpot 2

O O O O O | O0

4,012,936,250

Giải Nhất

O O O O O

29

40.000.000

Giải Nhì

O O O O 

1,032

500.000

Giả Ba

O O O 

20,188

50.000

Thêm 2 người cùng đổi đời nhờ trúng độc đắc VietlottThêm 2 người cùng đổi đời nhờ trúng độc đắc Vietlott

GĐXH - Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Người đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mớiNgười đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mới

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 130 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 26/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 26/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 25/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 25/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 24/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 24/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 23/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 23/8/2025

Cùng chuyên mục

Nhiều đồ ăn hút giới trẻ hạ giá sâu nhân dịp Quốc Khánh 2/9

Nhiều đồ ăn hút giới trẻ hạ giá sâu nhân dịp Quốc Khánh 2/9

Giá cả thị trường - 53 phút trước

GĐXH - Để chào mừng 80 năm Quốc Khánh 2/9, Aeon Việt Nam triển khai giảm giá nhiều mặt hàng. Riêng sushi, thực khách có thể thưởng thức các set sushi với giá từ 116.800 đồng.

Xe máy điện giá 32 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Xe máy điện giá 32 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện của Thái vừa ra mắt sở hữu thiết kế đẹp như Vespa, sẵn sàng ‘đánh bay’ Honda Vision và Air Blade với mức giá siêu rẻ chỉ 32 triệu đồng.

Cơ hội việc làm và triển vọng phát triển trong ngành tiếp thị tại Việt Nam

Cơ hội việc làm và triển vọng phát triển trong ngành tiếp thị tại Việt Nam

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số và sự gia tăng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, ngành tiếp thị (marketing) tại Việt Nam đang trở thành một trong những lĩnh vực sôi động và có triển vọng nghề nghiệp rộng mở nhất.

Giá vàng hôm nay 29/8: Vàng miếng SJC liên tục lập đỉnh

Giá vàng hôm nay 29/8: Vàng miếng SJC liên tục lập đỉnh

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở trong nước chưa dừng lại, vàng miếng SJC lập đỉnh cao chưa từng có 128,9 triệu đồng/lượng.

Xăng E10 sẽ thay xăng truyền thống từ 2026: Những băn khoăn người dân muốn được giải đáp

Xăng E10 sẽ thay xăng truyền thống từ 2026: Những băn khoăn người dân muốn được giải đáp

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh sự lo ngại về tính thử nghiệm xăng E10, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ Công thương nên cho phép lưu hành song song xăng E10 với các loại xăng hiện có để người tiêu dùng đa dạng lựa chọn dựa trên nhu cầu và điều kiện tài chính.

Có nên mua iPhone 15, iPhone 16 giá đang giảm sâu kỷ lục khi iPhone 17 sắp ra mắt?

Có nên mua iPhone 15, iPhone 16 giá đang giảm sâu kỷ lục khi iPhone 17 sắp ra mắt?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - iPhone 15, iPhone 16 đều đang có mức giá vô cùng hấp dẫn khi giảm sâu so với lúc ra ra mắt trong khi trang bị đều dẫn đầu thị trường trong nhiều khía cạnh.

Trải nghiệm truy xuất nguồn gốc sản phẩm sữa tươi sạch TH True milk tại triển lãm Khởi nghiệp kiến quốc

Trải nghiệm truy xuất nguồn gốc sản phẩm sữa tươi sạch TH True milk tại triển lãm Khởi nghiệp kiến quốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, bên cạnh đồng hành cùng các lực lượng tập luyện và nhân dân theo dõi sự kiện diễu binh, diễu hành A80, Tập đoàn TH còn ghi dấu ấn tại Khu trưng bày "Khởi nghiệp kiến quốc" ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội) từ ngày 28/8 đến 5/9/2025.

Hà Nội có thêm 1.200 chỗ ở 0 đồng cho người dân về Thủ đô dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội có thêm 1.200 chỗ ở 0 đồng cho người dân về Thủ đô dịp Quốc khánh 2/9

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nhà trường đã dành 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân ở xa về dự lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, bắt đầu từ ngày 30/8 đến hết 3/9.

Toyota Vios Hybrid 2025 ra mắt giá 503 triệu đồng: Đối thủ dễ Honda City, Hyundai Accent mất lợi thế

Toyota Vios Hybrid 2025 ra mắt giá 503 triệu đồng: Đối thủ dễ Honda City, Hyundai Accent mất lợi thế

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sedan hạng B Toyota Vios phiên bản Hybrid 2025 với thiết kế cực đẹp, nội thất đẳng cấp, giá bán chỉ từ 503 triệu đồng vừa ra mắt đã gây bão thị trường.

Giá vàng hôm nay 28/8: Vàng miếng SJC và nhẫn vẫn tăng

Giá vàng hôm nay 28/8: Vàng miếng SJC và nhẫn vẫn tăng

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC chiều mua vào đắt thêm 700.000 đồng mỗi lượng, bán ra lên 128,2 triệu đồng, vàng nhẫn cũng lên đỉnh cao mới 123 triệu đồng.

Xem nhiều

'Hyundai Grand i10 phiên bản SUV’ giá 209 triệu đồng sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Moring, chỉ ngang Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

'Hyundai Grand i10 phiên bản SUV’ giá 209 triệu đồng sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Moring, chỉ ngang Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường

GĐXH - ‘Hyundai Grand i10 phiên bản SUV’ nhận được sự chú ý từ đông đảo khách hàng bởi giá bán cực rẻ, thấp hơn nhiều so với Kia Morning và thậm chí gần ngang ngửa mẫu xe máy tay ga Honda SH.

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất rẻ đến khó tin, vẫn xịn như iPhone 16 Pro Max

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất rẻ đến khó tin, vẫn xịn như iPhone 16 Pro Max

Giá cả thị trường
Xe ga giá 22 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển sánh ngang Lead, rẻ hơn Vision, chi phí chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga giá 22 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển sánh ngang Lead, rẻ hơn Vision, chi phí chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Bão số 5 làm cước vận tải Hà Nội tăng vọt: Grab, Xanh SM.. đều báo giá cao do thời tiết bất thường

Bão số 5 làm cước vận tải Hà Nội tăng vọt: Grab, Xanh SM.. đều báo giá cao do thời tiết bất thường

Giá cả thị trường
Toyota Vios Hybrid 2025 ra mắt giá 503 triệu đồng: Đối thủ dễ Honda City, Hyundai Accent mất lợi thế

Toyota Vios Hybrid 2025 ra mắt giá 503 triệu đồng: Đối thủ dễ Honda City, Hyundai Accent mất lợi thế

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top