Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 25/8/2025

Thứ hai, 15:45 25/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 25/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 24/8/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 24/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 24/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Cuối tuần, có một người đã trúng Vietlott gần 33 tỷ đồngCuối tuần, có một người đã trúng Vietlott gần 33 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 18/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 25/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 25/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 25/8/2025
Thứ HaiTP.HCMĐồng ThápCà Mau

25/8/2025

L: 8E2

L: T34

L: 25-T08K4

Giải đặc biệt

895927

624464

338111

Giải nhất

97958

81099

97498

Giải nhì

70671

24409

04952

Giải ba

60901

69784

99870

88336

92974

15150

Giải tư

93189

87798

40424

66931

40833

81782

97389

91088

26329

10316

61631

65036

11655

99968

79910

19131

21670

25234

95043

13254

20948

Giải năm

0732

0243

8384

Giải sáu

7889

0788

3476

1828

4370

4398

9365

6396

6400

Giải bảy

520

576

549

Giải tám

56

75

39

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 25/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 25/8/2025
Thứ HaiPhú YênThừa Thiên Huế

25/8/2025

XSPY

XSTTH

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 25/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 25/8/2025
Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7


Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt NamChia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
Tags:

Khẩn: Chủ động phương châm '4 tại chỗ', không để thiếu hàng hóa trong bão số 5

Khẩn: Chủ động phương châm '4 tại chỗ', không để thiếu hàng hóa trong bão số 5

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 phút trước

GĐXH - Bên cạnh việc dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, xăng dầu và vật liệu xây dựng để ứng phó khẩn cấp với bão số 5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các Sở Công Thương địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý trước, trong và sau bão.

Nhiều chuyến bay bị hủy, 2 sân bay đóng cửa tạm thời do ảnh hưởng của bão số 5

Nhiều chuyến bay bị hủy, 2 sân bay đóng cửa tạm thời do ảnh hưởng của bão số 5

Bảo vệ người tiêu dùng - 59 phút trước

GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 25/8, sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) tạm đóng cửa từ 4h đến 16h, sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) đóng cửa từ 10h đến 21h. Các chuyến bay đến và đi từ sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới của hãng hàng không Vietjet, Vietnam Airlines đều điều chỉnh kế hoạch khai thác do 2 sân bay này tạm ngừng tiếp nhận máy bay trong ngày hôm nay.

Khẩn: Dự trữ hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng cung ứng cho vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 5

Khẩn: Dự trữ hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng cung ứng cho vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 5

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc gửi các địa phương và tập đoàn, đơn vị liên quan, yêu cầu triển khai khẩn cấp các phương án ứng phó bão số 5 (Kajiki), đồng thời bảo đảm dự trữ hàng hóa thiết yếu để cung ứng cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng, chia cắt.

‘Sale tưng bừng, mừng đại lễ’ ngày 2/9, hàng ngàn sản phẩm giảm giá 50%

‘Sale tưng bừng, mừng đại lễ’ ngày 2/9, hàng ngàn sản phẩm giảm giá 50%

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Cùng chung không khí hào hùng hướng về ngày Đại lễ Quốc Khánh mùng 2/9, tại các siêu thị, cửa hàng lớn nhỏ tại Hà Nội, không chỉ rực rỡ sắc đỏ màu cờ Tổ quốc, mà còn bùng nổ với những chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank 24 tháng lãi suất ra sao?

Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank 24 tháng lãi suất ra sao?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 tháng tại 4 ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank duy trì ở mức 4,7 - 4,8%/năm, chênh lệch không lớn giữa các ngân hàng.

Giá vàng hôm nay 25/8: Vàng SJC tăng, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 25/8: Vàng SJC tăng, vàng nhẫn ra sao?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tiếp tục tăng 300.000 đồng/lượng, lên sát 127 triệu đồng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 25 – 31/8/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 25 – 31/8/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 25 - 31/8/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 25 - 31/8/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục trong tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9

Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9

Xu hướng - 7 giờ trước

GĐXH - Những ngày này, đi dọc các tuyến phố, vào siêu thị hay trung tâm thương mại tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành, dễ dàng bắt gặp không khí rộn ràng chào mừng Quốc khánh 2/9. Tại các siêu thị lớn, sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc phủ kín từ lối vào, quầy trưng bày đến từng kệ hàng, tạo nên bầu không khí trang trọng mà ấm áp.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 25 – 31/8/2025: Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu vực

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 25 – 31/8/2025: Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu vực

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Xe ô tô điện giá chỉ từ 193 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, pin bền, thích hợp đi trong đô thị

Xe ô tô điện giá chỉ từ 193 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, pin bền, thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường

GĐXH - Những mẫu ô tô điện từ Wuling Hongguang Mini EV giá chỉ 197 triệu đến BYD Dolphin mạnh mẽ 204 mã lực đang được quan tâm khi ra mắt ở Việt Nam.

Xe ga 150cc giá 34 triệu đồng trang bị ngang SH, Air Blade, rẻ hơn cả Vision

Xe ga 150cc giá 34 triệu đồng trang bị ngang SH, Air Blade, rẻ hơn cả Vision

Giá cả thị trường
Gửi 200 triệu đồng ở Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV 6 tháng lãi ra sao?

Gửi 200 triệu đồng ở Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV 6 tháng lãi ra sao?

Giá cả thị trường
Giá iPhone 14, iPhone 13 mới nhất giảm kỷ lục, iPhone 12, iPhone 11 sắp cháy hàng, rẻ chưa từng có

Giá iPhone 14, iPhone 13 mới nhất giảm kỷ lục, iPhone 12, iPhone 11 sắp cháy hàng, rẻ chưa từng có

Giá cả thị trường
Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào giá điện: Cần phân định nguyên nhân, tránh gây 'sốc' túi tiền người dân

Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào giá điện: Cần phân định nguyên nhân, tránh gây 'sốc' túi tiền người dân

Bảo vệ người tiêu dùng

