Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 25/8/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 25/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 18/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.
Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 25/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 25/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|TP.HCM
|Đồng Tháp
|Cà Mau
25/8/2025
L: 8E2
L: T34
L: 25-T08K4
|Giải đặc biệt
895927
624464
338111
|Giải nhất
97958
81099
97498
|Giải nhì
70671
24409
04952
|Giải ba
60901
69784
99870
88336
92974
15150
|Giải tư
93189
87798
40424
66931
40833
81782
97389
91088
26329
10316
61631
65036
11655
99968
79910
19131
21670
25234
95043
13254
20948
|Giải năm
0732
0243
8384
|Giải sáu
7889
0788
3476
1828
4370
4398
9365
6396
6400
|Giải bảy
520
576
549
|Giải tám
56
75
39
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 25/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|Phú Yên
|Thừa Thiên Huế
25/8/2025
XSPY
XSTTH
|Giải đặc biệt
Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 25/8/2025 có kết quả như sau:
|Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
