Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 27/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 27/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Tư
|Đồng Nai
|Cần Thơ
|Sóc Trăng
27/8/2025
L: 8K4
L: K4T8
L: K4T8
|Giải đặc biệt
394778
234838
802770
|Giải nhất
60744
55107
09214
|Giải nhì
59733
63333
18557
|Giải ba
70650
02199
08777
01273
71132
98024
|Giải tư
26146
20233
17177
62566
57061
65473
03716
49381
00559
50482
35951
15476
25956
96306
99625
75666
92744
40383
51155
16340
22927
|Giải năm
6027
9060
2556
|Giải sáu
8143
9629
5247
4993
3503
1525
9853
6579
9896
|Giải bảy
740
041
235
|Giải tám
83
58
66
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Tư
|Đà Nẵng
|Khánh Hòa
27/8/2025
|XSDNG
|XSKH
|Giải đặc biệt
216121
166372
|Giải nhất
27827
55306
|Giải nhì
75667
83133
|Giải ba
45910
83251
84689
44676
|Giải tư
10773
33541
66148
93307
43844
54851
46931
35886
05075
76661
45382
13134
00580
69026
|Giải năm
4053
2759
|Giải sáu
2602
1204
8947
4200
3667
5618
|Giải bảy
662
576
|Giải tám
18
|25
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025 có kết quả như sau:
|Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 10MT-9MT-1MT-6MT-12MT-13MT
|ĐB
|
81652
|Giải 1
|
56225
|Giải 2
11847
|
64022
|Giải 3
55762
49889
|
92424
23653
12700
|
54529
|Giải 4
3943
6427
5289
|
5072
|Giải 5
0012
6085
|
6394
5320
9087
|
4606
|Giải 6
422
163
|
828
|Giải 7
50
21
60
96
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025 có kết quả như sau:
03
11
18
39
40
42
Giá trị Jackpot: 48,376,258,000 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
1
48,376,258,000
|Giải Nhất
O O O O O
36
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O O
1,473
|300.000
|Giải Ba
O O O O
23,901
|30.000
Nhiều đồ ăn hút giới trẻ hạ giá sâu nhân dịp Quốc Khánh 2/9Giá cả thị trường - 57 phút trước
GĐXH - Để chào mừng 80 năm Quốc Khánh 2/9, Aeon Việt Nam triển khai giảm giá nhiều mặt hàng. Riêng sushi, thực khách có thể thưởng thức các set sushi với giá từ 116.800 đồng.
Xe máy điện giá 32 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade, rẻ như VisionGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Thái vừa ra mắt sở hữu thiết kế đẹp như Vespa, sẵn sàng ‘đánh bay’ Honda Vision và Air Blade với mức giá siêu rẻ chỉ 32 triệu đồng.
Cơ hội việc làm và triển vọng phát triển trong ngành tiếp thị tại Việt NamSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số và sự gia tăng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, ngành tiếp thị (marketing) tại Việt Nam đang trở thành một trong những lĩnh vực sôi động và có triển vọng nghề nghiệp rộng mở nhất.
Giá vàng hôm nay 29/8: Vàng miếng SJC liên tục lập đỉnhGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở trong nước chưa dừng lại, vàng miếng SJC lập đỉnh cao chưa từng có 128,9 triệu đồng/lượng.
Xăng E10 sẽ thay xăng truyền thống từ 2026: Những băn khoăn người dân muốn được giải đápBảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh sự lo ngại về tính thử nghiệm xăng E10, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ Công thương nên cho phép lưu hành song song xăng E10 với các loại xăng hiện có để người tiêu dùng đa dạng lựa chọn dựa trên nhu cầu và điều kiện tài chính.
Có nên mua iPhone 15, iPhone 16 giá đang giảm sâu kỷ lục khi iPhone 17 sắp ra mắt?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - iPhone 15, iPhone 16 đều đang có mức giá vô cùng hấp dẫn khi giảm sâu so với lúc ra ra mắt trong khi trang bị đều dẫn đầu thị trường trong nhiều khía cạnh.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/8/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Trải nghiệm truy xuất nguồn gốc sản phẩm sữa tươi sạch TH True milk tại triển lãm Khởi nghiệp kiến quốcSản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, bên cạnh đồng hành cùng các lực lượng tập luyện và nhân dân theo dõi sự kiện diễu binh, diễu hành A80, Tập đoàn TH còn ghi dấu ấn tại Khu trưng bày "Khởi nghiệp kiến quốc" ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội) từ ngày 28/8 đến 5/9/2025.
Hà Nội có thêm 1.200 chỗ ở 0 đồng cho người dân về Thủ đô dịp Quốc khánh 2/9Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nhà trường đã dành 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân ở xa về dự lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, bắt đầu từ ngày 30/8 đến hết 3/9.
Toyota Vios Hybrid 2025 ra mắt giá 503 triệu đồng: Đối thủ dễ Honda City, Hyundai Accent mất lợi thếGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sedan hạng B Toyota Vios phiên bản Hybrid 2025 với thiết kế cực đẹp, nội thất đẳng cấp, giá bán chỉ từ 503 triệu đồng vừa ra mắt đã gây bão thị trường.
'Hyundai Grand i10 phiên bản SUV’ giá 209 triệu đồng sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Moring, chỉ ngang Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường
GĐXH - ‘Hyundai Grand i10 phiên bản SUV’ nhận được sự chú ý từ đông đảo khách hàng bởi giá bán cực rẻ, thấp hơn nhiều so với Kia Morning và thậm chí gần ngang ngửa mẫu xe máy tay ga Honda SH.