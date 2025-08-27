Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025

Thứ tư, 14:21 27/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 27/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 26/8/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 26/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 26/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủChuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 27/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 27/8/2025
Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng

27/8/2025

L: 8K4

L: K4T8

L: K4T8

Giải đặc biệt

394778

234838

802770

Giải nhất

60744

55107

09214

Giải nhì

59733

63333

18557

Giải ba

70650

02199

08777

01273

71132

98024

Giải tư

26146

20233

17177

62566

57061

65473

03716

49381

00559

50482

35951

15476

25956

96306

99625

75666

92744

40383

51155

16340

22927

Giải năm

6027

9060

2556

Giải sáu

8143

9629

5247

4993

3503

1525

9853

6579

9896

Giải bảy

740

041

235

Giải tám

83

58

66

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 27/8/2025
Thứ TưĐà NẵngKhánh Hòa

27/8/2025

XSDNGXSKH
Giải đặc biệt

216121

166372

Giải nhất

27827

55306

Giải nhì

75667

83133

Giải ba

45910

83251

84689

44676

Giải tư

10773

33541

66148

93307

43844

54851

46931

35886

05075

76661

45382

13134

00580

69026

Giải năm

4053

2759

Giải sáu

2602

1204

8947

4200

3667

5618

Giải bảy

662

576

Giải tám

18

25

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ TƯ NGÀY 27/8/2025
Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 10MT-9MT-1MT-6MT-12MT-13MT
ĐB

81652
Giải 1

56225
Giải 2

11847

64022
Giải 3

55762

49889

92424

23653

12700

54529
Giải 4

3943

6427

5289

5072
Giải 5

0012

6085

6394

5320

9087

4606
Giải 6

422

163

828
Giải 7

50

21

60

96


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 27/8/2025

  • 03

  • 11

  • 18

  • 39

  • 40

  • 42

Giá trị Jackpot: 48,376,258,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O

1

48,376,258,000

Giải Nhất

O O O O O 

36

10.000.000
Giải Nhì

O O O O O

1,473

300.000
Giải Ba

O O O O 

23,901

30.000
Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt NamChia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
