Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 27/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 27/8/2025

Thứ Tư Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng 27/8/2025 L: 8K4 L: K4T8 L: K4T8 Giải đặc biệt 394778 234838 802770 Giải nhất 60744 55107 09214 Giải nhì 59733 63333 18557 Giải ba

70650 02199 08777 01273 71132 98024 Giải tư 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 Giải năm 6027 9060 2556 Giải sáu 8143 9629 5247 4993 3503 1525 9853 6579 9896 Giải bảy 740 041 235 Giải tám 83 58 66

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 27/8/2025

Thứ Tư Đà Nẵng Khánh Hòa 27/8/2025 XSDNG XSKH Giải đặc biệt 216121 166372 Giải nhất 27827 55306 Giải nhì 75667 83133 Giải ba 45910 83251 84689 44676 Giải tư 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026 Giải năm 4053 2759 Giải sáu 2602 1204 8947 4200 3667 5618 Giải bảy 662 576 Giải tám

18 25

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ TƯ NGÀY 27/8/2025

Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 10MT-9MT-1MT-6MT-12MT-13MT ĐB 81652 Giải 1 56225 Giải 2 11847 64022 Giải 3 55762 49889 92424 23653 12700 54529 Giải 4 3943 6427 5289 5072 Giải 5 0012 6085 6394 5320 9087 4606 Giải 6 422 163 828 Giải 7 50 21 60 96



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 27/8/2025

03

11

18

39

40

42 Giá trị Jackpot: 48,376,258,000 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 1 48,376,258,000 Giải Nhất O O O O O 36 10.000.000 Giải Nhì O O O O O 1,473 300.000 Giải Ba O O O O 23,901 30.000

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.