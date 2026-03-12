Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/3/2026

Thứ năm, 16:00 12/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 12/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/3/2026Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/3/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 11/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 12/3/20265. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 12/3/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 12/3/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/3/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 12/3/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 12/3/2026 có kết quả như sau: 

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 12/3/2026 có kết quả như sau: 

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 12/3/2026 có kết quả như sau: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 12/3/2026








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O 


500.000

Giả Ba

O O O 


50.000

Kiên trì mua vé theo ‘công thức riêng’, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 20 tỷ đồngKiên trì mua vé theo ‘công thức riêng’, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 20 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 20 tỷ đồng cho người chơi may mắn

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 10/3/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 10/3/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 9/3/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 9/3/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 8/3/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 8/3/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 7/3/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 7/3/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 6/3/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 6/3/2026

Cùng chuyên mục

Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, trang bị tiện lợi vượt tầm giá, rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, trang bị tiện lợi vượt tầm giá, rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện Honda vận hành êm ái và giá gần 14 triệu giúp mẫu xe điện này trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc phổ thông.

Hà Nội: Căn hộ studio tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy rao bán rầm rộ, giá vượt ngưỡng 3 tỷ đồng

Hà Nội: Căn hộ studio tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy rao bán rầm rộ, giá vượt ngưỡng 3 tỷ đồng

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Loại hình căn hộ studio tại các phường mới Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường bất động sản. Dù diện tích nhỏ, chỉ khoảng 25-50m², nhưng giá nhà tại phân khúc này hiện đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng từ xăng dầu đến dòng điện: Linh hoạt giờ mua xăng, chủ động thay đổi phương tiện cá nhân

Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng từ xăng dầu đến dòng điện: Linh hoạt giờ mua xăng, chủ động thay đổi phương tiện cá nhân

Xu hướng - 3 giờ trước

GĐXH - Thay vì tâm lý hoang mang hay đổ xô tích trữ, nhiều người đã chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt, tìm cách thích ứng linh hoạt để vừa tiết kiệm chi phí vừa góp phần giảm áp lực cho thị trường năng lượng.

Phương pháp Shadowing bí quyết luyện nói 'như người bản xứ': hiệu quả hay chỉ là lời đồn?

Phương pháp Shadowing bí quyết luyện nói 'như người bản xứ': hiệu quả hay chỉ là lời đồn?

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

Nhiều người học tiếng Anh dành hàng năm trời để học ngữ pháp nhưng vẫn rơi vào tình trạng "nghe không hiểu, nói không thông".

SUV hạng C giá 500 triệu đồng sánh ngang Mazda CX-5 đẹp long lanh, chạy xa tới 710km/lần sạc, pin độc quyền BYD, mắt thần 5.0 rẻ ngang xe hạng A Kia Sonet

SUV hạng C giá 500 triệu đồng sánh ngang Mazda CX-5 đẹp long lanh, chạy xa tới 710km/lần sạc, pin độc quyền BYD, mắt thần 5.0 rẻ ngang xe hạng A Kia Sonet

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - SUV hạng C vẫn sôi động với những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, sự góp mặt của Sea Lion 06 EV sẽ khiến cuộc cạnh tranh quyết liệt.

Kinh hoàng hơn 2,6 tấn chân trâu, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện khi lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam

Kinh hoàng hơn 2,6 tấn chân trâu, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện khi lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và xử lý vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn.

Hà Nội: Toà chung cư mini tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được nhiều nhà đầu tư săn đón tháng 3/2026

Hà Nội: Toà chung cư mini tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được nhiều nhà đầu tư săn đón tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, tòa chung cư mini (hay còn được gọi là tòa căn hộ dịch vụ) trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cũ đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/3: USD tại ngân hàng bật tăng, chợ đen giảm mạnh

Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/3: USD tại ngân hàng bật tăng, chợ đen giảm mạnh

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Tỷ giá USD/VND hôm nay (12/3) ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại nhiều ngân hàng thương mại, trong khi giá USD trên thị trường tự do bất ngờ giảm mạnh sau nhiều phiên tăng nóng.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/3/2026: Những khu vực nào sẽ bị mất điện cả ngày?

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/3/2026: Những khu vực nào sẽ bị mất điện cả ngày?

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

6 khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế cho hộ kinh doanh

6 khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế cho hộ kinh doanh

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh 7 khoản chi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân, vẫn có những khoản chi sẽ không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 12/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 12/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay điều chỉnh giảm lúc mở cửa, nhưng ngay lập tức tăng trở lại.

Chi tiết Honda SH 150i bản giới hạn sắp bán ở Việt Nam thiết kế siêu đẹp, độc đáo khiến dân tình xôn xao sẽ có giá ra sao?

Chi tiết Honda SH 150i bản giới hạn sắp bán ở Việt Nam thiết kế siêu đẹp, độc đáo khiến dân tình xôn xao sẽ có giá ra sao?

Giá cả thị trường
Giá xăng dầu giảm rất sâu từ đêm nay, mức giảm lên đến 8.000 đồng/lít

Giá xăng dầu giảm rất sâu từ đêm nay, mức giảm lên đến 8.000 đồng/lít

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/3/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Năm ngày 12/3/2026: Nhiều khu dân cư bị mất điện từ 8 – 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Năm ngày 12/3/2026: Nhiều khu dân cư bị mất điện từ 8 – 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top