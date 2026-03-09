Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 8/3/2026 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 8/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hôm nay (5/3/2026) giải Vietlott hơn 114 tỷ đã tìm về chủ GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 114 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 9/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 9/3/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 9/3/2026 có kết quả như sau:

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 9/3/2026 có kết quả như sau:

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 9/3/2026 có kết quả như sau:

Kiên trì mua vé theo ‘công thức riêng’, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 20 tỷ đồng GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 20 tỷ đồng cho người chơi may mắn



