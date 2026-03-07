Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 7/3/2026
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 7/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 7/3/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 7/3/2026 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 7/3/2026 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 7/3/2026 có kết quả như sau:
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 7/3/2026 có kết quả như sau:
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 7/3/2026 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot 1
O O O O O O
Jackpot 2
|O O O O O | O
|Giải Nhất
O O O O O
|40.000.000
|Giải Nhì
O O O O
|500.000
|Giải Ba
O O O
50.000
Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt chung cư tại 3 phường mới Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai tháng 3/2026Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai được hình thành từ quận Hai Bà Trưng cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Trải nghiệm xe máy điện giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, động cơ 1.600W, đi 95 km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện phong cách Vespa giá dưới 19 triệu đồng gây chú ý với động cơ 1.600W, đi tới 95 km/lần sạc và thiết kế thời trang đa sắc màu.
Vì sao nên đặt trước iPhone 17e tại Thế Giới Di Động & TopZone ngay hôm nay?Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước
Cơn sốt iPhone 17 series đang càn quét các diễn đàn công nghệ, và cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là iPhone 17e. Đây không chỉ là một chiếc điện thoại, mà còn là biểu tượng của sự tinh tế và hiệu năng vượt trội, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ dòng iPhone 16e trước đó.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Bảy ngày 7/3/2026: Một số khu dân cư 10 tiếng/ngày không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 7/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Xe máy điện giảm giá mạnh tới hàng chục triệu, chỉ từ 21,9 triệu đồng đã sở hữu hàng xịn, thương hiệu lớnGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Honda, Yadea, Yamaha đều đang được áp dụng khuyến mại hàng triệu đồng dịp đầu năm tại các đại lý.
Bộ Công Thương kích hoạt kịch bản ứng phó biến động Trung Đông, tập trung 3 trụ cột chính để bảo đảm an ninh năng lượngXu hướng - 10 giờ trước
GĐXH - Phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân xoay quanh việc Việt Nam ứng phó với bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường và duy trì tăng trưởng kinh tế năm 2026 trước biến động địa chính trị Trung Đông.
Hà Nội: Nhà riêng tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được rao bán rầm rộ tháng 3/2026, giá bán khiến người mua bất ngờGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng trên địa bàn 3 phường được sáp nhập từ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũ đang duy trì ở ngưỡng khá cao.
Xe máy điện giá 27,5 triệu ở Việt Nam trang bị công nghệ ô tô, đi 181km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện mới chỉ từ 27 triệu đồng, đi tối đa 181 km/lần sạc và tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ như ô tô.
Bộ Công thương hỏa tốc yêu cầu kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầuBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, đặc biệt là căng thẳng leo thang tại Trung Đông tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí LPG nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm ổn định thị trường trong nước.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 6/3/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 6/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá vàng hôm nay 6/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sốc bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm mạnh theo theo thị trường quốc tế, vàng miếng SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng.