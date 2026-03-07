Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 7/3/2026

Thứ bảy, 16:00 07/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 7/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 6/3/2026Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 6/3/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 6/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 7/3/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 7/3/2026 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 7/3/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 7/3/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 7/3/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 7/3/2026 có kết quả như sau: 

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 7/3/2026 có kết quả như sau: 

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 7/3/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 7/3/2026








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O 



Jackpot 2

O O O O O | O


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000
Giải Nhì

O O O O 


500.000
Giải Ba

O O O 


50.000

Hôm nay (5/3/2026) giải Vietlott hơn 114 tỷ đã tìm về chủHôm nay (5/3/2026) giải Vietlott hơn 114 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 114 tỷ đồng.

