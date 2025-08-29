Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025

Thứ sáu, 15:36 29/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 27/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủChuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 29/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 29/8/2025
Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh

29/8/2025

XSVL - 46VL35

XSBD - 08K35

XSTV - 34TV35

Giải đặc biệt

722602

381828

601839

Giải nhất

39268

81000

67940

Giải nhì

54216

64510

74908

Giải ba

93671

92292

31640

38513

68397

50635

Giải tư

90869

36033

72162

82114

58934

78177

06149

32443

01170

27000

95955

00442

42728

33481

29332

41630

38337

56112

07564

79444

45382

Giải năm

8726

6246

6604

Giải sáu

7612

0794

6415

6335

2363

9266

1908

4294

5643

Giải bảy

892

327

073

Giải tám

50

5838

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 29/8/2025
Thứ SáuGia LaiNinh Thuận

29/8/2025

XSGLXSNT
Giải đặc biệt

571393

670328

Giải nhất

54182

01728

Giải nhì

28255

75685

Giải ba

15215

65644

85673

86421

Giải tư

90890

87969

47866

45694

38776

72149

88449

39946

57607

03298

67125

66946

79824

55605

Giải năm

8859

1741

Giải sáu

1735

9610

3696

1369

9154

6473

Giải bảy

722

280

Giải tám

68

87

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 29/8/2025
Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 9MR-10MR-14MR-15MR-12MR-8MR-17MR-2MR
ĐB

12712
Giải 1

33262
Giải 2

45227

45377
Giải 3

89440

79582

30051

59563

34103

79736
Giải 4

7244

2822

4022

7261
Giải 5

1507

7820

8195

0693

7448

1395
Giải 6

157

988

103
Giải 7

08

74

27

22

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 29/8/2025

  • 02

  • 04

  • 10

  • 24

  • 35

  • 36

Giá trị Jackpot:  13,423,875,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O

0

13,423,875,000

Giải Nhất

O O O O O 

15

10.000.000
Giải Nhì

O O O O 

763

300.000
Giải Ba

O O O 

13,089

30.000
Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt NamChia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

