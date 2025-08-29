Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 29/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Vĩnh Long
|Bình Dương
|Trà Vinh
29/8/2025
XSVL - 46VL35
XSBD - 08K35
XSTV - 34TV35
|Giải đặc biệt
722602
381828
601839
|Giải nhất
39268
81000
67940
|Giải nhì
54216
64510
74908
|Giải ba
93671
92292
31640
38513
68397
50635
|Giải tư
90869
36033
72162
82114
58934
78177
06149
32443
01170
27000
95955
00442
42728
33481
29332
41630
38337
56112
07564
79444
45382
|Giải năm
8726
6246
6604
|Giải sáu
7612
0794
6415
6335
2363
9266
1908
4294
5643
|Giải bảy
892
327
073
|Giải tám
50
|58
|38
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Gia Lai
|Ninh Thuận
29/8/2025
|XSGL
|XSNT
|Giải đặc biệt
571393
670328
Giải nhất
54182
01728
|Giải nhì
28255
75685
|Giải ba
15215
65644
85673
86421
|Giải tư
90890
87969
47866
45694
38776
72149
88449
39946
57607
03298
67125
66946
79824
55605
|Giải năm
8859
1741
|Giải sáu
1735
9610
3696
1369
9154
6473
|Giải bảy
722
280
|Giải tám
68
87
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025 có kết quả như sau:
|Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 9MR-10MR-14MR-15MR-12MR-8MR-17MR-2MR
|ĐB
|
12712
|Giải 1
|
33262
|Giải 2
45227
|
45377
|Giải 3
89440
79582
|
30051
59563
34103
|
79736
|Giải 4
7244
2822
4022
|
7261
|Giải 5
1507
7820
|
8195
0693
7448
|
1395
|Giải 6
157
988
|
103
|Giải 7
08
74
27
|
22
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025 có kết quả như sau:
02
04
10
24
35
36
Giá trị Jackpot: 13,423,875,000 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
0
13,423,875,000
|Giải Nhất
O O O O O
15
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
763
|300.000
|Giải Ba
O O O
13,089
|30.000
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 30/8/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 35 giây trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 30/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
'Việt Nam Độc Lập' – Chiếc ly yêu nước vì sức khỏe người ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Ly giữ nhiệt Arty Cup "Việt Nam Độc Lập" chứa đựng tinh thần dân tộc không chỉ trong những chi tiết giàu tính biểu tượng mà còn trong những cam kết vì sức khỏe người Việt.
Quốc gia đông dân nhất thế giới chi tiền gấp 47 lần mua một loại cá của Việt NamXu hướng - 5 giờ trước
Trong nửa đầu năm nay, Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới bất ngờ chi lượng tiền gấp 47 lần so với cùng kỳ năm ngoái để mua con cá rô phi của Việt Nam.
Vì sao nước tăng lực Number 1 được hàng triệu người tin dùng suốt hơn 2 thập kỷ qua?Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước
Thị trường nước giải khát hiện nay, phân khúc nước tăng lực có vài chục thương hiệu lớn nhỏ khác nhau. Mỗi thương hiệu có cách riêng để chinh phục người tiêu dùng. Tuy nhiên ngoài Number 1, ít có sản phẩm nào công khai công nghệ, quy trình sản xuất, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, phát triển bền vững.
Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Có ngân hàng áp dụng mức lãi suất trên 6%/năm, trong đó, kỳ hạn 6 tháng lãi suất 6,0%/năm; 7 tháng là 6,1%/năm; 12 tháng là 6,5%/năm; 13 tháng là 6,6%/năm; 15 tháng là 6,7%/năm và 18 tháng đạt mức cao nhất 6,8%/năm.
Nhiều đồ ăn hút giới trẻ hạ giá sâu nhân dịp Quốc Khánh 2/9Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Để chào mừng 80 năm Quốc Khánh 2/9, Aeon Việt Nam triển khai giảm giá nhiều mặt hàng. Riêng sushi, thực khách có thể thưởng thức các set sushi với giá từ 116.800 đồng.
Xe máy điện giá 32 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade, rẻ như VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện của Thái vừa ra mắt sở hữu thiết kế đẹp như Vespa, sẵn sàng ‘đánh bay’ Honda Vision và Air Blade với mức giá siêu rẻ chỉ 32 triệu đồng.
Cơ hội việc làm và triển vọng phát triển trong ngành tiếp thị tại Việt NamSản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số và sự gia tăng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, ngành tiếp thị (marketing) tại Việt Nam đang trở thành một trong những lĩnh vực sôi động và có triển vọng nghề nghiệp rộng mở nhất.
Giá vàng hôm nay 29/8: Vàng miếng SJC liên tục lập đỉnhGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở trong nước chưa dừng lại, vàng miếng SJC lập đỉnh cao chưa từng có 128,9 triệu đồng/lượng.
Xăng E10 sẽ thay xăng truyền thống từ 2026: Những băn khoăn người dân muốn được giải đápBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh sự lo ngại về tính thử nghiệm xăng E10, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ Công thương nên cho phép lưu hành song song xăng E10 với các loại xăng hiện có để người tiêu dùng đa dạng lựa chọn dựa trên nhu cầu và điều kiện tài chính.
Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất rẻ đến khó tin, vẫn xịn như iPhone 16 Pro MaxGiá cả thị trường
GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất thực sự ngon, bổ rẻ cho khách Việt muốn sở hữu smartphone nhưng vẫn không thua kém iPhone 16 Pro và Pro Max quá nhiều.