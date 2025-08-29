Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 27/8/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 27/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 29/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 29/8/2025

Thứ Sáu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh 29/8/2025 XSVL - 46VL35 XSBD - 08K35 XSTV - 34TV35 Giải đặc biệt 722602 381828 601839 Giải nhất 39268 81000 67940 Giải nhì 54216 64510 74908 Giải ba 93671 92292 31640 38513 68397 50635 Giải tư 90869 36033 72162 82114 58934 78177 06149 32443 01170 27000 95955 00442 42728 33481 29332 41630 38337 56112 07564 79444 45382 Giải năm 8726 6246 6604 Giải sáu 7612 0794 6415 6335 2363 9266 1908 4294 5643 Giải bảy 892 327 073 Giải tám

50 58 38

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 29/8/2025

Thứ Sáu Gia Lai Ninh Thuận 29/8/2025 XSGL XSNT Giải đặc biệt 571393 670328 Giải nhất 54182 01728 Giải nhì 28255 75685 Giải ba 15215 65644 85673 86421 Giải tư 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605 Giải năm 8859 1741 Giải sáu 1735 9610 3696 1369 9154 6473 Giải bảy 722 280 Giải tám 68 87

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 29/8/2025 Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 9MR-10MR-14MR-15MR-12MR-8MR-17MR-2MR ĐB 12712 Giải 1 33262 Giải 2 45227 45377 Giải 3 89440 79582 30051 59563 34103 79736 Giải 4 7244 2822 4022 7261 Giải 5 1507 7820 8195 0693 7448 1395 Giải 6 157 988 103 Giải 7 08 74 27 22

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 29/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 29/8/2025

02

04

10

24

35

36 Giá trị Jackpot: 13,423,875,000 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 13,423,875,000 Giải Nhất O O O O O 15 10.000.000 Giải Nhì O O O O 763 300.000 Giải Ba O O O 13,089 30.000

