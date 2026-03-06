Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 6/3/2026
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 6/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 6/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 6/3/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 6/3/2026 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 6/3/2026 có kết quả như sau:
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 6/3/2026 có kết quả như sau:
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 6/3/2026 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O
|30.000
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, đặc biệt là căng thẳng leo thang tại Trung Đông tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí LPG nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm ổn định thị trường trong nước.
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.
GĐXH - Giá bạc hôm nay có sự phục hồi nhẹ khi giá bán ra của các thương hiệu có biên độ dao động khoảng 900.000 đến 1,8 triệu đồng/kg.
GĐXH - Theo Bộ Công thương, xung đột quân sự tại Trung Đông đang tạo ra những cú sốc lớn đối với thị trường năng lượng thế giới, kéo theo nguy cơ gián đoạn nguồn cung và biến động mạnh của giá xăng dầu. Do đó, để giữ vững nguồn cung và tâm lý thị trường, bên cạnh sự điều hành của Chính phủ và các bộ, ngành, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
GĐXH - Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp quan trọng để bạn bày tỏ tình cảm và sự trân trọng của mình đến một nửa thế giới. Bên cạnh những món quà như: hoa tươi, mỹ phẩm, nước hoa….thì trang sức ngày càng được nhiều người lựa chọn làm quà tặng trong các dịp lễ đặc biệt dành cho phái đẹp.
GĐXH - Giá lăn bánh Honda CR-V xuống mức cạnh tranh hơn nhờ ưu đãi lớn, tạo ra sự đe dọa lớn cho Mazda CX-5.
GĐXH - Tỷ giá trung tâm sáng hôm nay (ngày 6/3) được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.057 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên đầu tuần.
GĐXH - MPV 7 chỗ hạng B của Hyundai được dự đoán sẽ sớm cập bến Việt Nam trong thời gian tới, tiếp tục gia nhập cuộc cạnh tranh ở phân khúc MPV 7 chỗ phổ thông.
Phụ nữ hiện đại không cần chờ đợi ai mang đến niềm vui, mà có thể tự tạo những trải nghiệm mới và càng trọn vẹn hơn khi có hội chị em đồng hành.
GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm mạnh theo theo thị trường quốc tế, vàng miếng SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng.
