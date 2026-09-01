Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh có tin vui, vợ chồng Khải Anh - Đan Lê bình luận gây chú ý

Khả Ngân, Nhan Phúc Vinh đạt lượng xem khủng trên VTV Đề cử có số lượt xem cao nhất trên VTVGo của hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng gọi tên Khả Ngân với tổng số lượt xem kỷ lục là 7,8 triệu.

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh bất ngờ khoe khoảnh khắc Khả Ngân nhận lời cầu hôn kèm trạng thái: "She said 'YES'! (tạm dịch: Cô ấy nói 'CÓ'').

Ngay sau đó, nữ diễn viên "Gia đình mình vui bất thình lình" đăng tải hình ảnh chiếc nhẫn cầu hôn và gọi đây là chặng đường mới, cũng là "hành trình hạnh phúc nhất". Cô viết: "Cảm ơn anh đã đến, cùng em xây dựng mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn món quà đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn".

Khả Ngân khẳng định khi bước sang giai đoạn mới, cô vẫn là chính mình, yêu công việc và tiếp tục theo đuổi các dự án. Còn những câu chuyện đời tư riêng tư, nữ diễn viên sẽ giữ cho gia đình nhỏ.

Thông tin Khả Ngân chính thức nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh đang khiến khắp cõi mạng dậy sóng.

Dưới bài đăng của cặp đôi, nhiều đồng nghiệp như: MC Thảo Vân, MC Phí Linh, đạo diễn Trịnh Lê Phong, Quỳnh Nga, Kiều Minh Tuấn, Quốc Anh,... gửi lời chúc mừng. Đáng chú ý, đạo diễn Khải Anh thích thú để lại bình luận thân thiết: "Tao đã nghi nghi rồi mà"; trong khi đó Đan Lê háo hức gọi thẳng tên "nam chính": "Mọi người đều mong chờ đó Nhan Phúc Vinh".

Ngoài ra, diễn viên Hồng Ánh tiết lộ đã biết chuyện từ trước, đến nay mới thấy cặp uyên ương công khai. Bảo Hân "Về nhà đi con" nói đã sẵn sàng đi ăn cỗ cưới.

Tin vui khiến không ít người bất ngờ, bởi cả hai vốn kín tiếng chuyện đời tư. Khả Ngân từng vướng tin đồn hẹn hò diễn viên Thanh Sơn sau khi đóng chung phim "11 tháng 5 ngày", nhưng nhiều lần phủ nhận, khẳng định chỉ là đồng nghiệp. Còn Nhan Phúc Vinh cũng chưa từng thừa nhận hẹn hò ai, dù liên tục bị khán giả "ghép đôi" cùng các bạn diễn.

Trước đó, dù không công khai chuyện tình, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân đã đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Tại lễ trao giải VTV Awards 2023, cả hai cùng có mặt và lọt vào top 3 đề cử ở hai hạng mục Nam và Nữ diễn viên ấn tượng, trong đó Nhan Phúc Vinh giành chiến thắng. Khoảnh khắc họ xuất hiện cạnh nhau trên thảm đỏ khi đó được một số khán giả chú ý.

Đồng nghiệp nô nức chúc mừng tin vui của Nhan Phúc Vinh - Khả Ngân.

Đến năm 2024, cặp nghệ sĩ có dịp chia sẻ đam mê chung với thể thao khi cùng góp mặt tại giải VnExpress Marathon Quy Nhơn. Nhan Phúc Vinh hoàn thành cự ly 21 km, còn Khả Ngân đạt hạng 19 nữ ở cự ly 5 km. Cả hai nán lại chờ nhau chụp ảnh khoe huy chương thành tích sau khi về đích.

Đầu tháng 1, Nhan Phúc Vinh xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim "Vạn dặm yêu em" (Love in Vietnam) - dự án điện ảnh hợp tác Việt - Ấn đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Khả Ngân. Khi cả hai thông báo kết hôn, video nam diễn viên đội mũ, mang khẩu trang âm thầm đến ủng hộ bạn gái được lan truyền lại.

Không chỉ thế, fan lập tức "đào" lại những lần sánh vai trước công chúng, cả hai thường xuyên tương tác dưới các bài post trên các trang mạng xã hội của nhau.

Cặp đôi không ít lần đồng hành cùng nhau.

Khả Ngân sinh năm 1997, nổi lên với danh xưng "hot girl boxing" năm 15 tuổi. Khi lấn sân điện ảnh, cô ghi dấu ấn ở các phim: Cao thủ ẩn danh, Yêu em từ khi nào, 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời, 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình,...

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986 tại Cần Thơ, khởi nghiệp với vai trò người mẫu rồi lấn sân diễn xuất. Anh biến hóa qua nhiều dạng vai ở các phim: Cô Thắm về làng, Ước hẹn mùa thu, Ngày ấy mình đã yêu, Đường đua, Đảo của dân ngụ cư, Mộng phù hoa, Tình yêu và tham vọng, Giấc mơ của mẹ...