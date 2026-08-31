Trương Phương 'Thương nhớ ở ai': Không để chồng Tây phụ giúp việc nhà

Trương Phương: Tôi và chồng không có nhiều khác biệt

Chị có thể chia sẻ chi tiết hơn về lần đầu gặp gỡ chồng? Ấn tượng đầu tiên của chị về anh ấy là gì, và khoảnh khắc nào khiến chị nhận ra đây có thể là người mình muốn gắn bó lâu dài?

- Lần đầu tiên tôi gặp chồng tôi là ở một quán cà phê. Hồi đó, tôi cũng vừa mới chia tay một cuộc tình. Khi gặp anh ấy, ấn tượng đầu tiên của tôi là: "Ôi, người đàn ông này cao thế!". Không hiểu sao lúc ấy tôi có một cảm giác rất vững chãi, rất đàn ông, kiểu như mình muốn được che chở, mặc dù lúc đó chúng tôi chưa là gì của nhau cả.

Trương Phương và chồng Tây của những ngày đầu quen biết.

Từ khi quen đến khi quyết định chung sống, hai người đã trải qua những cột mốc đáng nhớ nào? Có điều gì ở anh Laine Dunn khiến chị thay đổi suy nghĩ hoặc cảm nhận về tình yêu và hôn nhân?

- Chuyên tình yêu giữa tôi và anh ấy nói ra thì rất dài dòng nên tôi chỉ chốt lại mỗi dấu mốc của chúng tôi đều là duyên phận. Sau khi ly hôn, tôi gặp anh và cảm mến rồi nảy sinh tình yêu. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Ở bên anh ấy khiến tôi cảm nhận được tình yêu trong hôn nhân. Anh là một người đàn ông rất trách nhiệm, rất yêu thương tôi.

Hình ảnh hôn lễ của Trương Phương và chồng Tây tại Việt Nam.

Khi bắt đầu cuộc sống chung, sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và thói quen sinh hoạt có khiến hai người gặp khó khăn? Hai vợ chồng đã làm thế nào để dung hòa những khác biệt ấy?

Phải nói thật rằng tôi không phải là người thích tô vẽ về cuộc sống màu hồng cho người khác nhìn vào. Nhưng có một sự thật là vợ chồng tôi chưa bao giờ có sự khác biệt nhau quá nhiều. Tôi cũng không hiểu có phải vì yêu nhau quá hay vì mới yêu nên thấy hai người hợp nhau lắm hay không. Chúng tôi chẳng có gì khác biệt, thậm chí cả về ngôn ngữ. Chồng tôi là một người đàn ông ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Anh thường hành động nhiều hơn. Ví dụ, nếu biết tôi thích hoa thì anh hay mua hoa về trồng cho vợ. Biết sở thích của tôi là cắm hoa, thỉnh thoảng đi làm về anh lại mua hoa để tôi cắm.

Có những lúc tiếng Anh của tôi không tốt, anh chỉ cần nhìn mắt tôi thôi là đã hiểu. Tôi cũng không hiểu tại sao anh ấy giỏi như vậy. Hoặc đôi khi tôi nói tiếng Anh, có những câu bị sai ý mà anh vẫn hiểu được. Thế mới tài chứ! Vì vậy, giữa chúng tôi cũng chẳng có nhiều sự khác biệt.

Duy nhất một thứ là về món ăn. Ví dụ, chồng tôi không thích ăn hải sản, không thích ăn đồ Nhật, thế nhưng anh vẫn sẵn sàng ngồi cùng vợ và ăn những món Nhật đã được nấu chín. Còn tôi thì vẫn ăn đồ sống. Đó là sự dung hòa, là việc anh chấp nhận tôi. Còn tôi thì dễ tính, cái gì cũng ăn được. Vì vậy, tôi nghĩ vợ chồng tôi cũng chẳng có gì khác biệt đến mức cần phải dung hòa quá nhiều.

Trương Phương biết ơn chồng Tây vì đã "chữa lành" cho cô.

Trương Phương: Chồng gọi tôi là "em yêu" vào mỗi sáng

Chồng chị thường thể hiện tình cảm và sự quan tâm dành cho chị trong cuộc sống hằng ngày như thế nào? Có hành động nhỏ nào của anh khiến chị cảm thấy mình luôn được yêu thương và chiều chuộng?

Nói chung, anh rất yêu thương tôi và có những việc rất nhỏ. Ví dụ, ngày xưa khi tôi mới sang đây, tôi thích mấy con gà. Tôi xem phim, xem trên mạng thấy mọi người nuôi gà để lấy trứng nên rất thích. Tôi chỉ nói thế thôi mà hôm sau đã thấy anh vác ở đâu về hai con gà cho vợ.

Những điều đó khiến tôi cảm thấy anh quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, yêu thương và chiều chuộng mình. Không cần phải có những điều gì to lớn, lớn lao, cũng không cần phải nói những lời hay ý đẹp hay quá lãng mạn. Được một cái là anh rất tình cảm, lúc nào cũng gọi vợ là "em yêu", sáng ngủ dậy cũng thơm má vợ, trước khi đi làm lúc nào cũng nói yêu vợ, rồi về nhà thì hỏi: "Ngày hôm nay của em diễn ra như thế nào?". Nói chung, anh ấy là người đàn ông rất ấm áp. Không phải một người siêu lãng mạn nhưng rất ấm áp.

Trương Phương chiều chồng ở những điều tinh tế, nhỏ nhặt hàng ngày

Nhiều người tò mò về hình ảnh Trương Phương khi ở bên chồng khác hẳn với một nữ diễn viên trên màn ảnh. Ở nhà, chị được chồng chăm sóc và chiều chuộng ra sao, từ những việc rất đời thường?

Chồng tôi yêu thương, chiều chuộng tôi nhưng tôi không phải kiểu người phụ nữ chỉ biết nhận mà không cho đi. Tôi cũng rất yêu thương và chiều chuộng chồng. Tôi hay nấu những món ăn ngon cho chồng, giống như một đầu bếp ở nhà vậy, vì tôi thích nấu ăn.

Hôm nào chồng bảo: "Vợ ơi, hôm nay chồng muốn ăn món này nhé" hay "ngày mai vợ nấu món kia được không?" thì tôi sẵn sàng. Tôi chiều chồng và luôn hỏi hôm nay anh thích ăn món gì, ngày mai thích ăn món gì.

Trương Phương ngọt ngào bên chồng Tây.

Tôi cũng không để chồng làm việc nhà. Nếu thấy chồng bắt đầu loay hoay động vào bát đĩa hay việc nhà, tôi nói ngay: "Không, không, những việc đấy không phải là việc của anh. Anh đi làm cả ngày vất vả rồi, những việc nhỏ nhặt đấy để em ở nhà, em có thời gian thì em làm".

Đó là quy định giữa hai vợ chồng tôi. Thứ nhất, việc nhà cũng không có nhiều vì có người giúp việc. Thứ hai, tôi hay tự nấu các món ăn trong gia đình, bát đĩa thì có máy rửa bát và thỉnh thoảng cũng có người giúp việc theo giờ. Vì vậy, tôi không cho chồng làm việc nhà.

Mặc dù nhiều lúc anh cũng muốn hỗ trợ vợ nhưng tôi không cho làm. Việc nặng nhất tôi cho anh làm là khi có thùng rác hơi nặng thì cho chồng bê ra ngoài thôi. Còn lại tôi không cho anh làm gì hết. Đó là quy tắc của hai vợ chồng tôi.

Tôi cũng rất mong mỗi khi về nhà, anh sẽ được nghỉ ngơi, thư giãn. Anh đi làm vất vả rồi, bây giờ về nhà mà mình còn bắt anh làm việc nhà nữa thì mình đòi hỏi quá nhiều ở chồng. Cái gì cũng phải có đi có lại thì mới hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều hơn.

Có khi nào chồng chủ động làm những điều đặc biệt để khiến chị bất ngờ, chẳng hạn như chuẩn bị một món quà, một chuyến đi hay đơn giản là dành thời gian cho chị? Kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất?

- Hồi đó tôi nhớ mình có nói với chồng: "Anh ơi, cái nhà của con gà này hơi cũ. Mưa nhiều, nắng cũng rất gắt nên cái nhà của nó cũ và hơi xấu". Thế mà hôm sau anh ấy vác về một ngôi nhà mới bằng gỗ to đùng. Trời ơi, phải bốn, năm người khiêng. Anh đặt mua rồi mang về nhà cho tôi. Tôi rất bất ngờ. Tôi chỉ cần những điều nhỏ nhặt như thế thôi, không cần nhiều đâu.

Hay ngày xưa anh có nuôi một con cún rất xinh. Anh là đàn ông nên không biết chăm lo cho nó như phụ nữ. Mùa đông trời lạnh, tôi mới bảo: "Anh ơi, anh chẳng bao giờ mặc quần áo cho con cún nhà mình cả".

Cuộc sống "chill lady" của Trương Phương ở New Zeeland.

Thế là anh cũng lục đục nhờ người đi mua quần áo. Anh không biết mua nên lại nhờ các con anh. Chồng tôi có con rồi, các con anh cũng lớn, hai bé rất đáng yêu và cũng rất yêu thương tôi. Các con anh sống riêng vì đều có gia đình riêng rồi.

Anh mua áo về nhưng cũng không biết mặc cho con cún. Thế là hai vợ chồng tôi cùng mặc áo cho nó. Sau khi con cún mặc áo xong, anh bảo: "Thế bây giờ em đã vui chưa, yên tâm chưa?".

Tức là chồng tôi luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, những điều khiến tôi lăn tăn. Anh luôn muốn làm cho tôi vui. Tôi chỉ cần như vậy thôi, chứ đối với tôi cũng không cần thiết phải có những món quà quá to lớn hay những kỳ nghỉ dài ngày. Bởi vì hầu như thời gian nào chồng tôi cũng dành cho tôi rất nhiều thời gian rồi, gần như 100% thời gian anh có thể dành cho tôi.

Sau một thời gian chung sống, điều gì ở chồng khiến chị cảm thấy mình may mắn khi có một người bạn đời như anh? Sự chiều chuộng của anh có thay đổi theo thời gian hay ngày càng tinh tế hơn?

- Anh làm cho tôi yên tâm. Nói chung, ở bên cạnh chồng, tôi cảm thấy an toàn, cảm thấy mình được bé lại, cũng không cần phải làm gì nhiều.

Về vấn đề kinh tế, chồng tôi nói rằng tôi đi làm thì anh vui, tôi thích thì tôi đi, còn nếu không thì tôi ở nhà chơi, làm gì vui là được. Anh chỉ cần tôi vui, còn tôi không cần phải lo nhiều. Đó cũng là lý do tại sao mọi người thấy tôi giờ chẳng phải đi làm, tôi chủ yếu ở nhà, làm những thứ trên mạng xã hội, cũng không phải làm gì nhiều về kinh tế vì đã có chồng lo.

Nhìn vào cuộc sống hiện tại bên chồng, chị cảm nhận thế nào về hạnh phúc của mình? Nếu phải chọn một điều khiến chị trân trọng nhất trong cuộc hôn nhân này, đó sẽ là điều gì?

- Tôi rất trân trọng và biết ơn chồng vì anh đã đến đúng lúc tôi đang vụn vỡ nhất, đúng lúc tôi cảm thấy chán nản nhất.

Trên trang cá nhân, khán giả cảm nhận chị có cuộc sống quá viên mãn và hạnh phúc, liệu đây có phải là bí quyết giúp chị ngày càng trẻ đẹp?

- Có nhiều người hay nói tại sao trông tôi khá mũm mĩm. Nhưng thật ra ở New Zealand, với cân nặng như của tôi thì hoàn toàn bình thường. Thậm chí nếu mọi người chú ý một chút, xem clip của tôi kỹ hơn thì sẽ thấy khi tôi đứng cạnh chồng, tôi vẫn bé tí.

Nhan sắc tuổi U40 của Trương Phương.

Nhiều bạn cứ bảo: "Chết thôi, giảm cân đi!". Tôi bảo chồng: "Anh ơi, em béo lắm hay sao mà mọi người bắt em giảm cân?". Chồng tôi bảo: "Không, tại mọi người ở Việt Nam có gu như thế chứ. Còn anh thấy vợ bây giờ còn hơi còi. Em mà gầy đi nữa thì sợ nhìn hai bọn mình bị lệch quá".

Tôi nghĩ cái gì cũng phải có sự phù hợp. Vì vậy, tôi hoàn toàn hạnh phúc với vóc dáng hiện tại của mình. Tôi cũng cảm thấy mình may mắn khi gặp một người chồng tốt, một mối quan hệ hôn nhân tốt, bởi điều đó sẽ khiến người phụ nữ ngày càng xinh đẹp hơn.

Cảm ơn Trương Phương về cuộc trò chuyện này!

Trương Phương sinh năm 1987 tại Hà Nội. Cô được khán giả biết đến qua các bộ phim như Cửa sổ thủy tinh và Thương nhớ ở ai. Trong Cửa sổ thủy tinh, cô gây chú ý với vai Thêu, còn ở Thương nhớ ở ai, nữ diễn viên để lại dấu ấn với vai Tí Hin – một cô gái làng quê Bắc Bộ có tính cách điệu đà, chua ngoa, đanh đá.

Ảnh: NVCC